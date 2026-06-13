V lete venujte svojim izbovým rastlinám zvýšenú pozornosť. Vyhnite sa 5 najčastejším chybám

Leto je ideálny čas na prestrihávanie izbových rastlín, pretože v tomto období zvyčajne aktívne rastú. Môžete tak smelo poodstrihovať všetky poškodené a choré listy a podporiť tak nový rast. Zároveň je toto obdobie perfektným časom na rozmnožovanie izbových rastlín pomocou odrezkov. Teplo je pre zakoreňovanie odrezkov kľúčové, preto je dobré využiť vyššie letné teploty.
Napriek tomu, že leto a vysoké teploty zväčša rastlinám prajú a nie sú dôvodom na obavy, portál Homes & Gardens upozorňuje, že existuje 5 chýb, ktorých sa ľudia počas tohto obdobia dopúšťajú, keď ide o ich bytové kvety a rastliny. Je totiž potrebná mimoriadna starostlivosť, aby zostali izbové rastliny hydratované, spokojné a chránené pred škodcami.
1. Ponechanie citlivých rastlín na južnom parapete
Nie každá rastlina rastie v rovnakých podmienkach. To platí najmä vtedy, keď ide o izbové rastliny s nízkymi nárokmi na svetlo verzus rastliny, ktoré obľubujú priame slnko. Tým prvým sa na priamom slnku dariť nebude. Takéto intenzívne vystavenie slnečnému žiareniu môže v skutočnosti spôsobiť spálenie listov a stratu ich farby.
„Cez okná otočené na juh skutočne prechádza viac svetla v porovnaní s ostatnými, takže počas slnečných dní je vysoká pravdepodobnosť, že sa jemné listy rastlín spália,“ vysvetlila Anastasia Borisevich zo spoločnosti Plantum.
„Ak nejde o sukulenty, kaktusy alebo panašované odrody, ktorým slnečné svetlo prospieva na udržanie ich sfarbenia, je lepšie zvoliť okno orientované na východ alebo západ, kde je množstvo priameho jasného svetla obmedzené na štyri až šesť hodín,” dodáva. Ak takéto miesto nemáte, môžete si pomôcť priesvitnými závesmi, ktoré síce svetlo prepustia, no nie až tak intenzívne.
2. Nezvyšovanie frekvencie zalievania
Zalievanie izbových rastlín je oblasť, v ktorej robí chybu mnoho domácich záhradkárov, keďže príliš málo alebo príliš veľa vody môže rýchlo viesť k úhynu rastlín. Faktor, ktorý ovplyvňuje frekvenciu zalievania, je teplota. Keďže letné dni prinášajú vyššie teploty, je dôležité frekvenciu zalievania primerane upraviť.
„V lete vysychá pôda v kvetináčoch rýchlejšie, preto je potrebné rastliny zalievať častejšie ako zvyčajne. Je veľmi dôležité, aby bolo zalievanie dôkladné a pravidelné, ale povrch pôdy musí mať medzi jednotlivými polievaniami čas preschnúť,“ hovorí Anastasia.
Každá izbová rastlina má, samozrejme, iné nároky na vodu a niektoré zvládnu sucho lepšie ako iné. Napriek tomu v lete všetky vyschnú rýchlejšie, takže je pravdepodobné, že ich budete musieť zalievať častejšie než v iných ročných obdobiach. Dehydratácia môže spôsobiť niekoľko príznakov, napríklad vädnutie monstery alebo žltnutie papradia.
3. Príliš časté zalievanie
Rovnako ako nedostatočné zalievanie, aj prelievanie je niečo, čomu sa treba v lete vyhnúť. Ak totiž nenecháte pôdu pred ďalším zalievaním dostatočne preschnúť, môžete ju premočiť, čo spôsobí hnilobu koreňov. Okrem toho príliš mokrá pôda prináša problémy, ako je premnoženie smútiviek (malých čiernych mušiek) alebo tvorba plesní.
„Mnohí predpokladajú, že viac slnka sa rovná väčšiemu množstvu vody, ale skutočným kľúčom je kontrola pôdy, nie harmonogramu. Keď je horúco, pôda môže na povrchu rýchlo vyschnúť, zatiaľ čo hlbšie vnútri si stále udržiava vlhkosť,“ hovorí Donna Letier, odborníčka na izbové rastliny a generálna riaditeľka spoločnosti Gardenuity. „Vždy to skontrolujte prstom alebo meračom vlhkosti,“ dodáva.
Donna tiež radí nepoužívať v horúčavách studenú vodu: „Voda s izbovou teplotou je pre stresované korene šetrnejšia. Navyše, kedykoľvek je to možné, nezabúdajte na zalievanie zospodu,“ hovorí.
4. Nadmerné hnojenie izbových rastlín
Chyby pri hnojení sú v lete takisto bežné. Je to preto, že jar a leto sú ideálnym časom na kŕmenie izboviek (keďže aktívne rastú), ale príliš veľa živín by mohlo rastliny zahubiť spálením koreňov.
„Keď je rastlina v strese z vysokých teplôt, nesústredí sa na rast. Namiesto mesačného hnojenia prejdite na zriedenú zmes každých šesť týždňov,“ hovorí Donna. „Ak vaša rastlina vykazuje známky spálenia od slnka alebo koreňového stresu, hnojenie úplne vynechajte,“ dodáva.
Čo sa týka najlepšieho hnojiva, naozaj to závisí od rastlín, ktoré vlastníte. Univerzálne hnojivo funguje dobre pre väčšinu izboviek, ale pre kvitnúce izbové rastliny môžete použiť aj hnojivo s vysokým obsahom fosforu na podporu kvitnutia. Na druhej strane, samozrejme, existujú aj izbové rastliny, ktoré nemusíte hnojiť často, čo z nich robí nenáročnejšiu alternatívu.
5. Nepravidelná kontrola škodcov
Teplejšie počasie = ideálne podmienky na to, aby sa bežným škodcom izbových rastlín darilo a rýchlo sa množili. Počas najteplejšieho obdobia roka sú aktívne napríklad roztoče, strapky a dokonca aj vošky.
Škodcovia sa zvyčajne radi schovávajú na spodnej strane listov, preto je dôležité kontrolovať práve tieto miesta. Ak nejaké objavíte, môžete podniknúť príslušné kroky, aby ste zabránili ich šíreniu. Môžete použiť napríklad domáci postrek proti hmyzu, odstrániť škodcov ručne alebo rastliny osprchovať prúdom vody.
Zároveň by ste mali čistiť listy izbových rastlín na týždennej báze, aby ste zabránili usadzovaniu prachu a nečistôt, ktoré škodcov lákajú.
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