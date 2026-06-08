Nový seriál The Witness podľa skutočných udalostí ovládol Netflix. Diváci sú k nemu kritickí

Cez víkend na streamovacej službe Netflix vystrelila do výšin seriálová novinka s názvom The Witness a aktuálne patrí medzi najsledovanejšie tituly po celom svete. Hodnotenia, ktoré dostáva, ju ale radia k priemerným.
Koncom minulého týždňa dorazila na obrazovky streamovaciheo gigantu trojdielna krimidráma The Witness. Vychádza zo skutočných udalostí a vznikla na základe britsko-americkej koprodukcie. Stojí za ňou tvorca Rob Williams.
The Witness sleduje dvojročného chlapca, ktorý je jediným svedkom vraždy svojej matky Rachel, pričom jej partner sa ho snaží chrániť pred tlakom a chybami vyšetrovateľov. Napriek tomuto pútavému námetu však diváci nedostali, čo chceli a po dopozeraní nešetria kritikou.
Očakávania divákov nenaplnil
Na ČSFD novinka obstála na hodnotenie 55 % a na databáze IMDb je svieti o niečo pozitívnejší rating 6,6/10. Napriek tomu to však nie je žiadna sláva a diváci si vo svojich recenziách nedávajú servítku pred ústa. Hovoria, že seriál je nezáživný a niektoré pasáže sú príliš zdĺhavé.
Musí sa ale uznať, že jeho námet pritiahol pozornosť. The Witness aktuálne patrí medzi najsledovanejšie tituly na Netflixe po celom svete, ukazujú dáta Flixpatrolu. Na Slovensku sa umiestnil na prvom mieste dva dni v rade a je možné, že ešte chvíľu na vrchole vydrží.
Šliapol Netflix vedľa?
V jeho závese sa medzi slovenskými divákmi, ale aj medzi divákmi po celom svete, nachádza nový dokumentárny seriál s názvom Michael Jackson: Verdikt (Michael Jackson: The Verdict), ktorý vo svojich troch častiach prináša výpovede kľúčových aktérov procesu, v ktorom bol obvinený zo sexuálneho zneužívania.
Hudobný film Michael, ktorý ukazuje životný príbeh kráľa popu Michaela Jacksona, sa nedávno stal v kinách absolútnym hitom. Dokonca sa špekulovalo o tom, či pokorí štatistiky životopisnej hudobnej drámy Bohemian Rhapsody. Ako to už býva, Netflix nezaháľal a načasovanie svojho nového dokumentu si naplánoval dokonale – krátko po premiére snímky Michael, a povedzme si, asi to nebola náhoda. Viacerým divákom sa nepáči, že vyšiel v čase úspechu filmu Michael a obviňujú ho z účelovosti zo strany Netflixu.
Čo pozerať v júni na Netflixe?
Ak hľadáte ďalšie zaujímavé tipy na nové seriály a filmy, ktoré počas júna pribudli alebo ešte pribudnú do knižnice Netflixu, poradíme vám.
Už si môžete pozrieť napríklad novú romantickú komédiu Office Romance. V hlavných úlohách sa predstaví ikonická Jennifer Lopez a Brett Goldstein, ktorého môžete poznať z obľúbeného seriálu Ted Lasso, zároveň sa ujal aj scenára filmu. Už niekoľko týždňov sa špekuluje, že by títo dvaja herci mohli tvoriť pár, pravdepodobne však ide len o cielený marketing k ich filmu. Pikantná romantická komédia rozpráva príbeh o jednej tajnej láske a dvoch vorkoholikoch, ktorých hlas srdca zavedie do poriadnych problémov.
Okrem romantiky si Netflix pre svojich divákov pripravil aj novú napínavú drámu, ktorá bude dostupná od 18. júna. I will Find You rozpráva o mužovi, ktorý je neprávom odsúdený za vraždu svojho syna, jedného dňa však dostane správu o tom, že jeho syn je pravdepodobne stále nažive.
Obľúbený seriál určený pre ženské publikum Sweet Magnolias dorazí 11. júna už so svojou 5. sériou, v ktorej konečne zazvonia svadobné zvony aj pre Helen, Dana Sue bude mať opäť problémy v manželstve a Maddie rozbehne svoju kariéru vo veľkomeste.
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