Český film ovládol Netflix. Diváci ocenili pútavú zápletku a detaily

Udelili mu však len podpriemerné hodnotenie.

Na Netflixe je aktuálne síce číslom jeden, ale diváci ho poriadne skritizovali. Tvrdia, že je nudný, pôsobí ako paródia a herecké výkony sú ako z ochotníckeho divadla. No ocenili zápletku. 

Absolútny hit Netflixu

Ako sme si všimli na FlixPatrole, streamovací gigant ovládol český film Samhain, ktorý je síce z roku 2024, ale na Netflixe je novinkou.

Tento krimitriler sleduje dedinu ukrytú medzi šumavskými lesmi, ktorá si žije svojím vlastným životom. Blížia sa dušičky a hlboko v lese sa nájde mŕtve dievča, všetko síce nasvedčuje nehode, ale len do chvíle, kým nepríde správa o ďalšom mŕtvom tele, tentoraz už s jasnými stopami cudzieho zavinenia.

Prípady vyšetruje mladá vyšetrovateľka, ktorú okolnosti zavedú k prastarému keltskému sviatku s názvom Samhain, počas ktorého sa otvára brána medzi svetom živých a mŕtvych. Ide len o zhodu náhod, alebo sa nájdené mŕtve telá stali obeťou rituálu?

Má podpriemerné hodnotenie

Napriek tomu, že z filmu sa stal absolútny hit Netflixu, diváci mu na filmovom portáli ČSFD udelili podpriemerné hodnotenie – len 42 %. Na IMDb má však o čosi vyšší rating – 6.6/10.

Diváci však ocenili zápletku, ktorá ich upútala, postavy a tiež detaily, o ktorých sa vyšetrovatelia rozprávali pri pitve.

Tvrdia však, že film je v konečnom dôsledku celkom nudný a miestami pôsobí skôr ako paródia. Skritizovali aj herecké výkony, ktoré sú vraj ako z ochotníckeho divadla.

„V hlave režiséra a scenáristu v jednej osobe išlo zrejme o vzťahujúci mix detektívky a mysteriózneho trileru, ale vo chvíli, keď došlo na reálne natáčanie, sa zrejme niečo zmenilo a výsledok je len zmätené pobiehanie po lese, tupé dialógy a vizuál študentského filmu,“ kritizuje jeden z divákov.

