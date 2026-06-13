Trump oznámil podpísanie mierovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom: Dôjsť by k nemu malo v nedeľu

Donald Trump

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Zuzana Veslíková Útok na Irán
Podarí sa dosiahnuť mier?

Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že podpis mierovej dohody Spojených štátov a Iránu je stanovený na nedeľu. Hneď potom bude podľa neho opätovne sprístupnený strategický Hormuzský prieliv. Informuje o tom TASR podľa agentúr AFP a Reuters.

Trump hovorí aj o otvorení Hormuzského prielivu

„Dohoda by mala byť podpísaná zajtra a hneď po jej podpísaní bude Hormuzský prieliv otvorený pre všetkých,“ napísal Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.

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Uviedol v ňom tiež, že keď sa situácia v regióne upokojí, USA nájdu a zničia iránsky obohatený urán. „Keď sa všetko upokojí, pôjdeme si vziať jadrový prach, hlboko zakopaný pod mohutnými žulovými horami vďaka našim krásnym bombardérom B-2 a ich vynikajúcim pilotom, a zriedime a zničíme ho, či už v Iráne, alebo v Spojených štátoch,“ vyhlásil.

Trumpov príspevok obsahuje aj varovanie pred vážnymi dôsledkami, ak islamská republika plánované kroky plne nezrealizuje. „Dúfajme, že tento proces prebehne rýchlo, ľahko a bez problémov,“ napísal šéf Bieleho domu. „Ak nie, máme k dispozícii krajné riešenie, ktoré, dúfajme, už nikdy nebudeme musieť použiť.“

Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf
Foto: SITA/AP

Bude dohoda podpísaná do 24 hodín?

O plánovanom nedeľňajšom elektronickom podpísaní dohody informovalo krátko predtým aj ministerstvo zahraničných vecí Pakistanu, ktorý je sprostredkovateľom rozhovorov medzi Washingtonom a Teheránom. Hovorca iránskeho rezortu diplomacie však podľa štátnych médií v sobotu povedal, že termín podpisu nie je jasný, no „nebude to zajtra“.

Zmienky o tom, či k podpísaniu dohody dôjde v nedeľu alebo nie, sa rozchádzajú. Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf totiž v sobotu vyhlásil, že mierová dohoda o ukončení vojny na Blízkom východe sa podľa všetkého dokončí v priebehu nadchádzajúcich 24 hodín. Budúci týždeň by sa tak mohli uskutočniť technické rokovania, po ktorých bude nasledovať elektronický podpis dohody.

„Sme bližšie k uzavretiu mierovej dohody než kedykoľvek predtým. Očakáva sa, že sa dokončí v nadchádzajúcich 24 hodinách, a Pakistan sa pripravuje na elektronický podpis, ktorý bude nasledovať po budúcotýždňových technických rokovaniach,“ uviedol Šaríf na platforme X.

Rokovania niekoľko týždňov stagnovali

„Chceli by sme sa poďakovať Spojeným štátom americkým a Iránskej islamskej republike za ich pokračujúce úsilie počas rokovaní, a tiež by sme chceli vyjadriť úprimnú vďaku našim bratom v regióne za ich podporu. Sme presvedčení, že táto historická mierová dohoda vytvorí pevný základ pre trvalý mier,“ dodal pakistanský premiér.

Došlo k tomu po týždňoch stagnujúcich rokovaní o podmienkach predbežného memoranda o porozumení, no USA i Irán v uplynulej dobe opakovane naznačovali, že sa obe krajiny blížia k dosiahnutiu dohody. Spojené štáty pritom ešte v sobotu skoro ráno oznámili, že zostrelili viacero iránskych dronov útočiacich na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Washington a Teherán uzavreli ešte v apríli prímerie vo vojne, ktorú odštartovali útoky Izraela a USA na Irán 28. februára.

Hormuzský prieliv
Foto: SITA/AP

Irán prijal pevné rozhodnutie

Krátko pred príspevkom pakistanského premiéra aj šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí uviedol, že „Memorandum o porozumení z Islamabadu“ nikdy nebolo bližšie.

 „Hneď po ukončení záverečných fáz našich rokovaní bude táto dohoda podpísaná a oznámená. Podpis sa spočiatku uskutoční digitálne. Každá strana ju podpíše na diaľku,“ povedal Arákčí v rozhovore pre štátnu televíziu s tým, že by k tomu mohlo dôjsť už v najbližších dňoch. Dodal, že návrh dohody zahŕňa ukončenie námornej blokády iránskych prístavov zo strany USA, ktorá trvá od 13. apríla, a novú správu strategického Hormuzského prielivu.

„Námorná blokáda musí byť úplne zrušená. To je prvý bod v dohode,“ povedal Arákčí. „Irán prijal pevné rozhodnutie, že usporiadanie Hormuzského prielivu už nebude také isté ako predtým,“ poznamenal a dodal, že v tejto veci tiež prebiehajú rokovania s Ománom.

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