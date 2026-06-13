V máji prišlo na Ukrajine o život najviac civilistov od roku 2022: Správa OSN je desivá

V máji zahynulo a bolo zranených na Ukrajine viac civilistov ako v ktoromkoľvek inom mesiaci za posledné štyri roky. Uviedla to vo svojej mesačnej správe o utrpení civilistov Monitorovacia misia OSN pre ľudské práva na Ukrajine (HRMMU).
O život prišlo množstvo ľudí
Organizácia HRMMU potvrdila, že násilie súvisiace s konfliktom na Ukrajine si v máji vyžiadalo najmenej 274 obetí na životoch medzi civilistami. 1 763 ľudí utrpelo zranenia. „S viac ako 2 000 civilnými obeťami bol máj mesiacom s najvyšším počtom civilných obetí od apríla 2022. Zintenzívnenie bojov a častejšie nasadzovanie ťažkých zbraní v mestských oblastiach viedli k vysokému počtu mŕtvych a zranených civilistov v celej krajine,“ uviedla Danielle Bellová, ktorá stojí na čele HRMMU.
Dodala, že počet obetí sa z mesiaca na mesiac postupne zvyšoval aj počas minulého roka a, žiaľ, situácia je zlá aj počas roka 2026, ba dokonca sa zhoršuje. Podľa HRMMU bolo hlavnou príčinou vysokého počtu obetí v máji použitie ťažkých zbraní v mestských oblastiach zo strany Ruskej federácie. Útoky raketami a leteckými bombami v mestských oblastiach viackrát pripravili o život a zranili desiatky civilistov.
Napríklad 5. mája pri útoku leteckými bombami na priemyselnú zónu v meste Záporožie zahynulo 12 civilistov a 42 ľudí bolo zranených. Zásah raketou, ktorý sa 14. mája odohral v Kyjeve, pripravil o život 24 civilistov. Po zásahu obytnej budovy ostalo zranených najmenej ďalších 7 ľudí.
Monitorovacia misia zaznamenáva utrpenie civilného obyvateľstva
„Utrpenie civilného obyvateľstva, ktoré sme zdokumentovali, sa neobmedzovalo len na miesta v blízkosti frontovej línie. V mestách po celej Ukrajine opakované útoky raketami a leteckými bombami zabili a zranili civilistov aj ďaleko od oblastí aktívnych pozemných bojov,“ dodala podľa správy Bellová. HRMMU potvrdila, že k civilným obetiam došlo aj na územiach, ktoré okupuje Ruská federácia.
V noci z 21. na 22. mája dopadla jedna alebo viac striel na školský komplex v okupovanom meste Starobilsk v Luhanskej oblasti. Na mieste prišlo o život 21 civilistov a ďalší utrpeli zranenia. V blízkosti frontovej línie boli hlavnou príčinou civilných obetí útoky za pomoci dronov s krátkym doletom. Drony zabili v priebehu mája najmenej 64 civilistov, pričom ďalších 539 ľudí utrpelo poranenia. Ide o najvyšší počet obetí od 24. februára 2022.
Ruské úrady potvrdili úmrtia aj na území Ruskej federácie. V máji prišlo o život 47 civilistov a 298 ľudí bolo poranených. Informácie prichádzajúce z Ruska je však náročné riadne potvrdiť.
Útoky pokračujú aj počas júna
Ruské útoky pokračujú aj počas júna. Ako sme vás informovali, ruský dron 7. júna v nedeľu skoro ráno zasiahol jednu z budov v ukrajinskom Centrálnom sklade vyhoreného jadrového paliva (CSSF) v černobyľskej bezpečnostnej zóne. Útok čiastočne zničil jednu budovu a spôsobil požiar na ploche približne 40 štvorcových metrov. Úroveň radiácie však zostala v norme.
Požiar sa neskôr podarilo uhasiť a nikto zo zamestnancov neutrpel žiadne zranenia. Firma Enerhoatom uviedla, že v čase útoku sa v zasiahnutej budove nenachádzalo žiadne vyhorené jadrové palivo. Spoločnosť dodala, že radiácia v areáli zostáva v stanovených bezpečnostných limitoch. CSSF slúži ako hlavné úložisko vyhoreného jadrového paliva z ukrajinských jadrových elektrární. Enerhoatom uviedol, že útok poškodil budovu určenú na príjem a spracovanie skladovacích kontajnerov pred ich presunom do hlavného skladu. Podľa spoločnosti útok nezasiahol jadrové palivo uložené v sklade.
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