Mierová dohoda Iránu a USA by sa mohla dokončiť do 24 hodín, hovorí Šaríf. Podpis sa uskutoční digitálne

Americký prezident Donald Trump

Foto: TASR/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Dohoda s USA by mala byť podpísaná na diaľku, prezradil iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí.

Mierová dohoda o ukončení vojny na Blízkom východe sa podľa pakistanského premiéra Šahbáza Šarífa dokončí v priebehu nasledujúcich hodín. 

Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v sobotu vyhlásil, že mierová dohoda o ukončení vojny na Blízkom východe sa podľa všetkého dokončí v priebehu nadchádzajúcich 24 hodín. Budúci týždeň by sa tak mohli uskutočniť technické rokovania, po ktorých bude nasledovať elektronický podpis dohody, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

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Pakistan sa pripravuje na elektronický podpis

„Sme bližšie k uzavretiu mierovej dohody než kedykoľvek predtým. Očakáva sa, že sa dokončí v nadchádzajúcich 24 hodinách, a Pakistan sa pripravuje na elektronický podpis, ktorý bude nasledovať po budúcotýždňových technických rokovaniach,“ uviedol Šaríf na platforme X.

„Chceli by sme sa poďakovať Spojeným štátom americkým a Iránskej islamskej republike za ich pokračujúce úsilie počas rokovaní, a tiež by sme chceli vyjadriť úprimnú vďaku našim bratom v regióne za ich podporu. Sme presvedčení, že táto historická mierová dohoda vytvorí pevný základ pre trvalý mier,“ dodal pakistanský premiér.

Došlo k tomu po týždňoch stagnujúcich rokovaní o podmienkach predbežného memoranda o porozumení, no USA i Irán v uplynulej dobe opakovane naznačovali, že sa obe krajiny blížia k dosiahnutiu dohody. Spojené štáty pritom ešte v sobotu skoro ráno oznámili, že zostrelili viacero iránskych dronov útočiacich na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Washington a Teherán uzavreli ešte v apríli prímerie vo vojne, ktorú odštartovali útoky Izraela a USA na Irán 28. februára.

Včera oznámil, že bolo dosiahnuté konečné znenie mierovej dohody

Ďalšie dobré správy prichádzajú len deň po tom, ako Šaríf avizoval, že bolo dosiahnuté konečné znenie mierovej dohody medzi Iránom a USA. Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v piatok oznámil dosiahnutie „konečného znenia“ mierovej dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi. Pakistan, ktorý je sprostredkovateľom v konflikte medzi USA a islamskou republikou, podľa neho úzko spolupracuje s oboma stranami na finalizácii ďalších krokov.

„Uprostred prebiehajúcich intenzívnych sprostredkovateľských snáh Pakistanu si plne uvedomujeme neustálu dezinformačnú kampaň vedenú tými, ktorí chcú sabotovať mierovú dohodu,“ napísal Šaríf na sociálnej sieti X.

„Odhliadnuc od týchto šumov môžeme potvrdiť, že bolo dosiahnuté konečné, odsúhlasené znenie mierovej dohody a Pakistan teraz spolupracuje s oboma stranami na finalizácii ďalších krokov. Mier nikdy nebol tak blízko ako teraz,“ dodal.

Šaríf v tomto príspevku označil viacerých amerických a iránskych predstaviteľov vrátane prezidentov USA a Iránu – Donalda Trumpa a Masúda Pezeškijána.

Krátko pred príspevkom pakistanského premiéra aj šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí uviedol, že „Memorandum o porozumení z Islamabadu“ nikdy nebolo bližšie.

Donald Trump
Foto: SITA/AP

Dohoda s USA by mala byť v najbližších dňoch podpísaná na diaľku, uviedol Arákčí

 „Hneď po ukončení záverečných fáz našich rokovaní bude táto dohoda podpísaná a oznámená. Podpis sa spočiatku uskutoční digitálne. Každá strana ju podpíše na diaľku,“ povedal Arákčí v rozhovore pre štátnu televíziu s tým, že by k tomu mohlo dôjsť už v najbližších dňoch.

Dodal, že návrh dohody zahŕňa ukončenie námornej blokády iránskych prístavov zo strany USA, ktorá trvá od 13. apríla, a novú správu strategického Hormuzského prielivu.

„Námorná blokáda musí byť úplne zrušená. To je prvý bod v dohode,“ povedal Arákčí. „Irán prijal pevné rozhodnutie, že usporiadanie Hormuzského prielivu už nebude také isté ako predtým,“ poznamenal a dodal, že v tejto veci tiež prebiehajú rokovania s Ománom.

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