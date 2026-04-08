Nový komediálny seriál valcuje rebríčky sledovanosti. Má výborné hodnotenie, až 88 %

Nový seriál je globálnym fenoménom, ktorý si získal divákov naprieč kontinentmi. Valcuje rebríčky sledovanosti a zbiera výborné hodnotenia. Má vtipný dej, ktorý je nabitý skvelým humorom. Jednoducho si s ním užijete pohodové večery.
Je hitom v 58 krajinách sveta
Nový americký komediálny seriál Kohút (Rooster), ktorý mal premiéru na streamovacej platforme HBO Max len pred mesiacom, si nesmiete nechať ujsť. Diváci si ho zamilovali, aktuálne v 58 krajinách sveta vrátane Slovenska valcuje rebríček najsledovanejších titulov, ako sme si všimli na FlixPatrole.
Navyše má výborné hodnotenia, na filmovom portáli ČSFD mu svieti 73 %, na Rotten Tomatoes však až 88 % a na IMDb má rating 7.4/10.
Známy herec v hlavnej úlohe
Seriál sleduje spisovateľa v strednom veku, ktorý napísal sériu komerčne populárnych plážových románov o súkromnom detektívovi menom Rooster, zároveň je profesorom na univerzite slobodných umení, kde učí aj jeho dcéra, ktorá si prechádza neverou zo strany svojho manžela, ktorý je tiež profesorom na rovnakej univerzite. Príbeh seriálu je bláznivý, vtipný a pohodový.
Hlavnú úlohu stvárnil americký herec a komik Steve Carell, ktorého môžete poznať z legendárnych komédií, ako 40 rokov panic či Bláznivá hlúpa láska, zo slávneho seriálu The Office, no tiež z nedávneho hitu Netflixu The Four Seasons.
Okrem Carella si v seriáli zahral aj herec Phil Dunster, známy z úspešného seriálu Ted Lasso, kde stvárnil slávneho futbalistu. V seriáli Rooster si však zahral profesora a súčasne neverného manžela, ktorý si začal so svojou študentkou, s ktorou dokonca čaká dieťa.
Seriál má jednu sériu s desiatimi epizódami, z ktorých je dostupných zatiaľ len päť, pričom každý týždeň vychádza jedna nová časť.
Nahlásiť chybu v článku