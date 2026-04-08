Nový komediálny seriál valcuje rebríčky sledovanosti. Má výborné hodnotenie, až 88 %

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na seriál
Hlavnú postavu stvárnil známy herec, ktorý si zahral vo viacerých legendárnych komédiách.

Nový seriál je globálnym fenoménom, ktorý si získal divákov naprieč kontinentmi. Valcuje rebríčky sledovanosti a zbiera výborné hodnotenia. Má vtipný dej, ktorý je nabitý skvelým humorom. Jednoducho si s ním užijete pohodové večery. 

Je hitom v 58 krajinách sveta

Nový americký komediálny seriál Kohút (Rooster), ktorý mal premiéru na streamovacej platforme HBO Max len pred mesiacom, si nesmiete nechať ujsť. Diváci si ho zamilovali, aktuálne v 58 krajinách sveta vrátane Slovenska valcuje rebríček najsledovanejších titulov, ako sme si všimli na FlixPatrole.

Diváci a filmoví kritici chvália scenár, humor a herecké výkony. Seriálu udelili vysoké hodnotenie
Nový seriál má hodnotenie až 92 %. Podľa divákov sú herecké výkony vynikajúce na všetkých úrovniach
Podľa divákov vás napínavý dej nového seriálu pohltí už od prvej minúty. Vraj vám vyrazí dych
Navyše má výborné hodnotenia, na filmovom portáli ČSFD mu svieti 73 %, na Rotten Tomatoes však až 88 % a na IMDb má rating 7.4/10.

Známy herec v hlavnej úlohe

Seriál sleduje spisovateľa v strednom veku, ktorý napísal sériu komerčne populárnych plážových románov o súkromnom detektívovi menom Rooster, zároveň je profesorom na univerzite slobodných umení, kde učí aj jeho dcéra, ktorá si prechádza neverou zo strany svojho manžela, ktorý je tiež profesorom na rovnakej univerzite. Príbeh seriálu je bláznivý, vtipný a pohodový.

Foto: MovieStillsDB

Hlavnú úlohu stvárnil americký herec a komik Steve Carell, ktorého môžete poznať z legendárnych komédií, ako 40 rokov panic či Bláznivá hlúpa láska, zo slávneho seriálu The Office, no tiež z nedávneho hitu Netflixu The Four Seasons.

Okrem Carella si v seriáli zahral aj herec Phil Dunster, známy z úspešného seriálu Ted Lasso, kde stvárnil slávneho futbalistu. V seriáli Rooster si však zahral profesora a súčasne neverného manžela, ktorý si začal so svojou študentkou, s ktorou dokonca čaká dieťa.

Seriál má jednu sériu s desiatimi epizódami, z ktorých je dostupných zatiaľ len päť, pričom každý týždeň vychádza jedna nová časť.

Diváci a filmoví kritici chvália scenár, humor a herecké výkony. Seriálu udelili vysoké hodnotenie

Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
