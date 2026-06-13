Dvojica prinútila ženu prepísať nehnuteľnosti za 576 000 eur: Nadrogovali ju a väznili ju

Polícia ukončila vyšetrovanie prípadu, v ktorom mali 29-ročný muž a 47-ročná žena v Košiciach neoprávnene obmedziť osobnú slobodu ženy a pod hrozbou násilia ju prinútiť k prevodu nehnuteľností. Poškodenej tak podľa polície spôsobili škodu vo výške 576 000 eur. Vyšetrovateľ spracoval návrh na podanie obžaloby. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová.
Žene sa vyhrážali a podávali jej lieky
Ako povedala, dve osoby, s ktorými žena ešte počas života matky osobne aj telefonicky komunikovala v súvislosti s objednávkou a distribúciou stravy, ju kontaktovali aj po matkinej smrti.
„V decembri minulého roka osoby navštívili pozostalú v jednom z košických bytov, do ktorého ich dôverčivo vpustila. Ženu v byte uväznili, vzali jej kľúče od vchodových dverí, uzamkli ich, a tak jej znemožnili opustiť byt a privolať si pomoc. Podávali jej liek, ktorým ju úmyselne uvádzali do stavu zníženej mentálnej bdelosti, spánku a absolútnej bezbrannosti, a tak ju úplne izolovali od vonkajšieho prostredia. V stave bezbrannosti a zníženej schopnosti slobodne sa rozhodovať na ňu vyvíjali psychický nátlak, opakovane a dôrazne hrozili fyzickou likvidáciou jej jediného príbuzného a svoje hrozby násilia kombinovali s klamstvami o jeho smrti,“ priblížila Ivanová.
Žena v stave vyvolaného omylu, strachu o život blízkej osoby a bezbrannosti podpísala podľa Ivanovej zmluvy, v ktorých ako darca vystupovala poškodená žena a ako obdarovaná jedna z osôb a ktorými bezodplatne previedla vlastnícke práva k vlastným nehnuteľnostiam, a to k trom bytom a dvom garážam. „Osoby si takýmto ľstivým a neľudským spôsobom zabezpečili pre seba bezodplatné bývanie a trúchliacej žene spôsobili škodu vo výške spolu 576 000 eur,“ povedala policajná hovorkyňa.
Obvinené sú dve osoby
Keďže obeťou bola staršia osoba a páchatelia postupovali mimoriadne sofistikovaným spôsobom, objasnenie tohto skutku si podľa krajskej policajnej hovorkyne vyžadovalo aj mimoriadne nasadenie zo strany PZ. „Výsledkom bolo obvinenie dvoch osôb, 29-ročného muža a 47-ročnej ženy, ktorí pozostalú osobu neoprávnene pozbavili osobnej slobody a pod hrozbou násilia ju nútili, aby konala nimi určeným spôsobom, zo zločinu pozbavenia osobnej slobody v jednočinnom rovnorodom súbehu s obzvlášť závažným zločinom vydierania, oba skutky spáchané formou spolupáchateľstva,“ vysvetlila Ivanová.
Košický krajský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na ich vzatie do vyšetrovacej väzby, ktorý sudca akceptoval. V týchto dňoch sa vyšetrovanie ukončilo spracovaním návrhu na podanie obžaloby.
Polícia v tejto súvislosti apeluje na ľudí, aby nezabúdali na svojich blízkych, vystríhali ich pred nekalými praktikami podvodníkov a hovorili s nimi o nástrahách, ktoré na nich číhajú.
Obeťou podvodu sa môže stať ktokoľvek, buďte opatrní
Nedávno sme vám priniesli príbeh Slováka, ktorý prišiel o 700 eur. Podvodníkovi predával notebook. Ten sa tváril, že platí prostredníctvom QR kódu v aplikácii George, zrejme však vytvoril falošné rozhranie na oklamanie predávajúceho. Spočiatku nič nenasvedčovalo tomu, že ide o podvod.
Podvodník respondentovi dokonca ukázal aj potvrdenie o odoslaní platby. Žiadna ale neprichádzala. „Keďže to bolo večer a išlo o prevod medzi rôznymi bankami, myslel som si, že platba nabehne, len neskôr,“ vysvetlil nám. Podozrenie, že ide naozaj o podvod, nadobudol, keď peniaze neprišli ani na ďalší deň.
Záujemca napokon po nejakom čase potvrdenie o platbe z konverzácie odstránil. Respondent, s ktorým sme sa rozprávali, napokon svoje peniaze nikdy nedostal a prišiel aj o notebook. So zlodejom ešte chvíľu komunikoval. Ten sa tváril, že netuší, čo sa stalo a prečo peniaze ešte nie sú na účte respondenta. Sľúbil dokonca aj vrátenie notebooku, no to sa nikdy nestalo. So záležitosťou sa napokon respondent obrátil aj na políciu.
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