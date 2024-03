Potrápte svoj mozog: Toto sú najťažšie otázky zo svetovej i slovenskej geografie, ktoré popletú hlavu každému Slovákovi

Ak si myslíte, že si toho pamätáte dosť, neváhajte a overte si svoje vedomosti.

Geografia, to nie sú len hlavné mestá a počet obyvateľov. Na to, aby vás ostatní považovali za skutočného znalca, by ste mali ovládať aj názvy riek a jazier, rozlohu krajín, počet jaskýň, či dokonca i také detaily, ako je hustota obyvateľstva. Mnoho z nás si však nedokáže zapamätať ani tie základné pojmy. Ako ste na tom s vašimi geografickými schopnosťami vy?

Ak sa vám náš dnešný kvíz páčil, nezabudnite si vyskúšať ďalšie v našej sekcii.