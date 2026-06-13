Na pozemku našli desiatky ľudských plodov: Poľská patologička ich mala odniesť z nemocnice a pochovať po experimentoch

Poľskom otriasa mimoriadne znepokojujúci prípad. Na súkromnom pozemku v juhovýchodnej časti krajiny objavili desiatky pozostatkov ľudských plodov, ktoré tam mali byť pochované po údajných vedeckých experimentoch.
O prípade informuje televízia TVP World. K nálezu došlo v obci Lutoryż neďaleko mesta Rzeszów, kde počas zemných prác robotníci objavili materiál pripomínajúci zdravotnícky odpad. Následné vyšetrovanie odhalilo, že medzi nájdenými predmetmi sa nachádzali aj ľudské pozostatky.
Vyšetrovatelia v súvislosti s prípadom zadržali 57-ročnú patologičku Magdalenu H. Tá bola podľa poľských médií zadržaná 12. júna v meste Zamość na východe krajiny. Orgány zároveň preverujú, či konala sama alebo sa na manipulácii s pozostatkami podieľali aj ďalšie osoby.
Prokuratúra potvrdila nález desiatok plodov
Hoci sa v poľských médiách objavili informácie, že na pozemku mohlo byť pochovaných až 50 až 100 ľudských plodov, prokuratúra zatiaľ oficiálne potvrdila nález 32 plodov. Prokurátor Krzysztof Ciechanowski uviedol, že počas zemných prác boli objavené rôzne druhy odpadu.
Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie ludzkich płodów zakopanych na terenie posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Znaleziono ich już 32, na miejscu wciąż pracują śledczy. W sobotę zarzuty usłyszała patomorfolożka. https://t.co/oQoiSMCEJZ
— tvn24 (@tvn24) June 13, 2026
Medzi nimi sa nachádzal aj ľudský plod a ďalšie pozostatky, ktoré mohli predstavovať plody v ranom štádiu vývoja alebo ich fragmenty. Vyšetrovatelia zároveň preverujú, či podobné pohrebiská neexistujú aj na ďalších miestach. Podľa miestnych médií sa zameriavajú aj na osoby, ktoré mohli pomáhať pri presune, manipulácii alebo likvidácii pozostatkov.
Plody mala odnášať z nemocnice počas pandémie
Podľa informácií miestneho rádia mala zadržaná patologička vyšetrovateľom povedať, že počas pandémie covidu odnášala mŕtve plody z nemocnice. Následne ich údajne využívala na medicínsky výskum vo svojom dome. Po ukončení skúmania mala pozostatky ukladať do vriec a zakopávať na svojom pozemku.
Polícia počas prehliadky našla aj väčšie množstvo zdravotníckeho materiálu. Išlo napríklad o skúmavky, nádoby, mikroskopické sklíčka či dokumenty, ktoré mohli pochádzať z nemocničnej evidencie.
Hrozí jej až 12 rokov väzenia
Poľská prokuratúra momentálne vyšetruje viacero možných trestných činov. Medzi nimi je znesvätenie ľudských pozostatkov aj nelegálna likvidácia nebezpečného zdravotníckeho odpadu.
Najzávažnejší skutok, ktorý vyšetrovatelia zvažujú, je podľa prokuratúry trestný čin s hornou hranicou trestu odňatia slobody až na 12 rokov.
Prípad naďalej vyvoláva množstvo otázok. Vyšetrovatelia sa snažia zistiť, ako dlho mala údajná činnosť trvať, koľko pozostatkov bolo v skutočnosti pochovaných a či sa na nej podieľali aj ďalšie osoby.
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