Najdlhší deň roka je za dverami: Letný slnovrat odštartuje leto a prinesie horúčavy do 38 °C

Žena chrániaca si hlavu pred horúčavami

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
Teploty môžu vystreliť až na 38 °C.

Kým kalendárne leto a školákmi očakávané prázdniny sú ešte niekoľko dní vzdialené, to astronomické sa začne už budúcu nedeľu. Letný slnovrat prinesie Slovensku najdlhší deň roka a podľa meteorológov odštartuje aj obdobie veľmi vysokých teplôt.

Ako informuje iMeteo, letný slnovrat nastane v nedeľu 21. júna o 10.24 h. Práve v tomto okamihu sa slnko dostane na svojej zdanlivej dráhe najvyššie nad horizont, čo znamená začiatok astronomického leta a zároveň najväčší počet hodín denného svetla počas celého roka. O pár dní nato leto pocítime na vlastnej koži. A to poriadne.

Horúčavy dorazia zo severnej Afriky

Počasie nad Európou totiž začne v najbližších dňoch ovplyvňovať rozsiahla tlaková výš. Tá vytvorí podmienky na prílev veľmi teplého vzduchu z juhu Európy a zo severnej Afriky, ktorý sa bude postupne presúvať aj nad naše územie.

Prvé tropické dni s teplotami nad 30 °C by sa mali objaviť už v stredu. Najvýraznejšie oteplenie sa očakáva na západnom Slovensku, no postupne sa horúčavy rozšíria aj do ďalších regiónov.

Vysoké horúčavy, ľudia
Foto: TASR/AP

Vrchol by mal prísť počas budúceho víkendu. Práve vtedy by teploty nad 30 °C mohli zasiahnuť takmer celé Slovensko. Na juhozápade krajiny nie je podľa aktuálnych výpočtov vylúčené ani to, že teplota vystúpi až na 38 °C. Ak sa predpovede naplnia, pôjde o prvú výraznú vlnu horúčav tohto leta.

Najdlhší deň roka nastane už v nedeľu

Ešte pred príchodom horúčav však Slovensko čaká každoročný astronomický míľnik. V nedeľu nastane letný slnovrat, ktorý je považovaný za začiatok astronomického leta na severnej pologuli.

Práve v tento deň dosiahne slnko na oblohe svoj najvyšší bod nad horizontom. Výsledkom je najväčší počet hodín denného svetla počas celého roka. Zaujímavosťou je, že názov slnovrat pochádza z latinského slova solstitium, ktoré možno voľne preložiť ako „zastavenie slnka“. Pri pozorovaní zo zeme sa totiž zdá, akoby sa jeho pohyb na niekoľko dní takmer zastavil.

Slnko na oblohe
Ilustračná foto: Pexels

Mnohí si myslia, že slnovrat pripadá vždy na 21. júna. Nie je to však pravidlom. V závislosti od kalendára môže nastať aj 20. júna. Tento rok však vychádza práve na nedeľu.

Najdlhší deň roka nebude mať na celom Slovensku rovnakú dĺžku. V Bratislave vyjde slnko približne o 4.51 h a zapadne o 20.55 h. Denné svetlo tam vydrží 16 hodín a 4 minúty. V Košiciach si obyvatelia užijú ešte o niečo viac slnečných lúčov. Slnko tam vyjde už o 4.32 h a zapadne o 20.41 h, čo predstavuje 16 hodín a 9 minút denného svetla.

Rozdiel súvisí s geografickou polohou. Východné Slovensko sa nachádza severnejšie ako západ krajiny a práve počas obdobia letného slnovratu platí, že čím severnejšie sa miesto nachádza, tým dlhší býva deň.

Najviac slnka neznamená najvyššie teploty

Hoci slnovrat prináša najväčšie množstvo slnečného žiarenia počas celého roka, najteplejšie dni zvyčajne prichádzajú až o niekoľko týždňov neskôr. Dôvodom je tepelná zotrvačnosť zeme.

Pôda, vodné plochy aj atmosféra potrebujú čas na to, aby nahromadili prijatú energiu. Preto bývajú najhorúcejšími mesiacmi roka spravidla júl a august.

Tentoraz však na výrazné horúčavy čakať dlho nebudeme. Už niekoľko dní po začiatku astronomického leta môže Slovensko zasiahnuť počasie, ktoré bude pripomínať vrchol prázdnin. Predpovede na koniec budúceho týždňa naznačujú, že leto sa tento rok prihlási o slovo veľmi rýchlo a naplno.

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