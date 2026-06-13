Kráľovná Slovenska pokračuje v objavovaní krajiny: Gwen McMullen zverejnila nové zábery z Nitry

V našich končinách jej už nepovie takmer nikto inak ako kráľovná Slovenska. Gwen McMullen má za sebou módnu prehliadku, degustácie jedál, stretnutia s fanúšikmi aj symbolickú korunováciu, a vo svojom slovenskom dobrodružstve pokračuje ďalej. Najnovšie sa fanúšikom prihlásila z Nitry, kde dokonca zverejnila jeden zo svojich tradičných outfit checkov.
Američanka počas návštevy Slovenska pravidelne dokumentuje svoje dni na sociálnych sieťach. Kým v predchádzajúcich dňoch fanúšikom ukázala zábery z Bratislavy či z areálu v Pezinku, tentoraz sa sledovateľom ozvala z Nitry.
Fanúšikom ukázala ďalšie momenty zo svojho pobytu
McMullen na Instagrame zverejnila nové video, v ktorom nechýbal ani krátky outfit check. Od svojho príchodu na Slovensko zostáva na sociálnych sieťach aj napriek nabitému programu veľmi aktívna. Fanúšikom pravidelne ukazuje nové miesta, ktoré navštívila, aj momenty zo svojej cesty po krajine. Práve vďaka tomu môžu sledovať jej slovenské dobrodružstvo prakticky v reálnom čase.
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Stretnutie s kráľovnou za 45 eur
Gwen sa v piatok zúčastnila eventu s názvom Royal Fashion Night by LOMBARDI, ktorý sa konal v Neptune Clube v bratislavskom Starom Meste. Lístky na toto podujatie boli v predaji za 45 eur. “Internetový fenomén Queen of Slovakia prichádza prvýkrát naživo na Slovensko. Zažite Gwyneth McMullen osobne na jednom z najdiskutovanejších eventov roka v atmosfére luxusnej fashion night,” avizoval usporiadateľ a ako sa ukázalo, o podujatie bol vysoký záujem. Kráľovná Slovenska sa dokonca dočkala korunovácie.
Slovenskí fanúšikovia ju dojali
Počas návštevy Slovenska sa Gwen McMullen stretla s množstvom fanúšikov aj naživo a ich prijatie v nej zanechalo silný dojem. Po módnom podujatí, na ktorom bola hlavnou hviezdou večera, zverejnila sériu videí, v ktorých neskrývala emócie. „Som veľmi vďačná za každého na Slovensku,“ uviedla s roztraseným hlasom.
Zároveň priznala, že pozornosť, ktorej sa jej v našej krajine dostalo, predčila všetky jej očakávania. „Je to viac, ako som si predstavovala, viac, ako si zaslúžim,“ povedala vo videu. Influencerka fanúšikom prezradila aj to, že sa s ňou počas podujatia neprišli stretnúť len Slováci, ale aj návštevníci zo Spojených štátov. Na sociálnych sieťach následne zverejnila fotografiu, na ktorej pózuje s veľkými kyticami kvetov a kráľovskou korunou na hlave.
Od horaliek až po Nitru
Počas svojho pobytu už McMullen stihla navštíviť viacero miest. Fanúšikom ukázala aj zábery z areálu v Pezinku, ktorý s humorom označila za „svoj zámok“. Pozornosť vyvolala aj jej návšteva bratislavskej hlavnej stanice.
O svoje dojmy sa podelila aj pri ochutnávke slovenských produktov. Medzi prvými vyskúšala horalky, ktoré ju zaujali už svojím zložením. Neskôr ochutnala aj kofolu a svoje reakcie zverejnila na sociálnych sieťach.
Práve podobné momenty jej slovenskí fanúšikovia sledujú s veľkým záujmom. To, čo sa začalo ako internetový vtip založený na jej podobnosti s premiérom Robertom Ficom, sa postupne zmenilo na fenomén, ktorý ju priviedol až na Slovensko. Najnovšou zastávkou na jej ceste sa stala Nitra. Zdá sa pritom, že jej slovenské dobrodružstvo sa ešte neskončilo a fanúšikovia môžu očakávať ďalšie zábery z miest, ktoré sa rozhodne navštíviť. Stále totiž neoznámila dátum svojho odchodu, avšak už teraz vyhlásila, že sa sem určite vráti.
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