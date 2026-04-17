„Celá Lucerna burácala smiechom“. Nový český film ponúka poriadne napínavý príbeh

Foto: TS CinemART SK

Klaudia Oselská
Tip na film
No hodnotenie od divákov je len jemne nad priemerom.

Česká kinematografia prekvapila. Namiesto ľahkej komédie s bláznivým humorom dostanete drsný kriminálny triler. Cynický detektív, výborný humor a zamotaný dej. Recenzie divákov sa však rôznia. 

Do slovenských kín dorazil nový český film, výnimočne to však nie je komédia, ale triler. Snímka s názvom Hovoria mi Lars vznikla podľa knižnej predlohy úspešného kriminálneho románu s rovnomenným názvom od spisovateľa Daniela Grisa, ktorý tvrdému detektívovi so skvelým zmyslom pre humor venoval viacero kníh.

Drsný detektív a poriadne napínavý príbeh

Film vzdáva hold klasickým detektívkam v štýle „drsnej školy“, no namiesto Los Angeles 30. rokov sa jeho príbeh odohráva v súčasnej Prahe. Hlavným hrdinom je súkromný detektív Lars, ktorý má od uhladených filmových ikon poriadne ďaleko. Nosí koženú bundu, má vyholenú hlavu a zarastenú bradu. Jeho život je plný problémov a chýb.

Kedysi pôsobil v policajnom zbore, no pre svoju nespútanú povahu a nedisciplinovanosť o miesto prišiel. Dnes sa živí, ako sa dá – raz pomáha klientom riešiť problémy, inokedy ich naopak vytvára. Jediným pevným bodom v jeho živote zostáva bývalý kolega Gold.

Práve Gold mu prinesie zdanlivo výhodnú zákazku. Bohatý realitný podnikateľ Leo chce získať kompromitujúce dôkazy na svoju manželku Doru, aby sa mohol bez finančných strát rozviesť a začať nový život s mladšou partnerkou. Pravda pritom nie je podstatná. Dôležité je len to, aby dôkazy existovali – skutočné alebo vykonštruované.

Hoci Lars nemá z tejto úlohy dobrý pocit, rozhodne sa ju prijať. Týmto rozhodnutím sa však rozbehne reťaz manipulácií, klamstiev a nebezpečných hier. Do deja vstupujú zvádzanie, únosy aj vydieranie a postupne sa ukazuje, že nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Až v samotnom závere Lars odhalí, kto ťahal za nitky.

V hlavnej úlohe sa predstavil známy český herec Martin Hofmann, ktorého môžete poznať najmä z úspešných komédií, ako napríklad Dream team a V dobrom aj v zlom. Kvôli svojej novej drsnej role sa dokonca musel naučiť jazdiť na motorke a hrať na bicie.

Objavili sa však aj David Švehlík, ktorý stvárnil bývalého kolegu Golda, Pavel Kikinčuk v úlohe podnikateľa Lea, manželku Doru stvárnila Simona Peková a milenku Bonnie modelka Justýna Zedníková, ktorá si už v minulosti vyskúšala herectvo vo filme Jedeme na Teambuilding.

Hodnotenie od divákov je len jemne nad priemerom

Diváci na filmovom portáli ČSFD už stihli filmu udeliť hodnotenie, ktoré je však len jemne nad priemerom. Deň po premiére mu svieti 64 %. Vyčítajú mu predvídateľnosť a lacný obrazový sprievod.

Našli sa však aj takí diváci, ktorým sa film páčil a označili ho za „skvelý a výborný“. Ocenili tiež, že sa poriadne nasmiali, dokonca tvrdia, že „celá Lucerna burácala smiechom“.

Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Predávala vodu z kúpeľa a nahromadila si milióny. Ako sa zo Sydney Sweeney stala „MAGA Barbie“
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
