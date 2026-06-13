Reštaurácia si za jedlo nič neúčtuje, napriek tomu sa jej darí. Vysvetľuje, ako je to možné

Foto: Instagram/ postmoderntimescafe

Petra Sušaninová
Kto by nechcel jesť v reštaurácii zadarmo?

V súčasnosti si nejeden človek rozmyslí, či sa chce ísť najesť do reštaurácie, alebo si radšej navarí doma na viac dní. Posedenie vo dvojici vás môže vyjsť aj na niekoľko desiatok eur. Americká reštaurácia však našla spôsob, ako fungovať aj bez toho, aby zákazníkom za jedlo účtovala pevné sadzby.

Zákazníci platiť nemusia

Ako informuje People, reštaurácia s názvom Post Modern Times v americkej Minnesote prestala zákazníkom účtovať za jedlo. Išlo o formu politického protestu. Majitelia však prišli na to, že sa to dá aj takto. Reštaurácii sa totiž darí a biznis rastie.

Podnik núka pestrú škálu nápojov a jedál, no v menu nenájdete ceny. Reštaurácia totiž od februára tohto roka funguje výlučne na báze dobrovoľných príspevkov. K zmene došlo v januári, keď majiteľ Dylan Alverson oznámil, že reštaurácia už viac nebude fungovať ako tradičný podnik usilujúci sa o čo najvyšší zisk.

Začiatkom roka Alverson na Instagrame uverejnil príspevok, v ktorom dal jasne najavo nesúhlas s dianím, ktoré nazval „vládnou okupáciou“. Vysvetlil, že až kým okupácia neskončí, podnik zadarmo nakŕmi každého, okrem okupantov. Rozhodol sa však pokračovať aj po tom, ako sa agenti ICE z Minneapolisu stiahli (imigračný a colný úrad).

Nechcel pokračovať starým spôsobom

Alverson napísal, že je majiteľom Post Modern Times už 15 rokov a len kúsok od podniku násilným spôsobom zomreli George Floyd, Renee Goodová a aj Alex Pretti. Renne Goodovú a Alexa Prettiho pritom počas násilných stretov v Minneapolise zastrelili agenti ICE. Na vlastné oči videl hrôzy, ktoré sa diali v uliciach a popísal ich ako ohavné a opovrhnutiahodné.

„Takto už jednoducho pokračovať nemôžeme,“ vysvetlil a zdôraznil, že už nechce zarábať peniaze pre vládu, ktorá svojich občanov nechráni. S postupom súhlasili aj zamestnanci reštaurácie. Stali sa z nich dobrovoľníci, pričom peniaze dostávali už len z dobrovoľných príspevkov od ľudí. Majiteľ uznal, že je to len malý krok v boji proti obrovi, dúfa však, že svojou troškou dokáže ovplyvniť budúcnosť krajiny.

Dôležité pre neho je mať otvorené srdce a starať sa o svoju komunitu. Chcel si byť istý, že sa v jeho reštaurácii môže najesť každý, a to bez ohľadu na svoj aktuálny finančný status. Alverson pre The New York Times priznal, že hoci išlo o politický protest, reštaurácia mala už roky problém fungovať bežným spôsobom.

Reštaurácia
Ilustračná foto: Unsplash

Dôležitá je komunita

Myslí si, že niečo nie je správne, ak sa podnik za bežných okolností ledva dokáže uživiť. No teraz, keď za jedlo platí len 40 až 50 % zákazníkov, darí sa mu lepšie ako predtým. „Už 15 rokov sa usilujem viesť reštauráciu so ziskom. Nemyslím si ale, že je to možné bez toho, aby človek ľudí využíval,“ dodal. Pochopiteľne, experiment sa nepáči každému. Alverson ale hovorí o pokračujúcom experimente, z ktorého sa môžu veľa naučiť aj iné podniky.

Presným opakom Alversonovej reštaurácie je pražský podnik, o ktorom sme vás nedávno informovali. Kluci z Prahy, ktorí naň upozornili, hovoria, že za „mimoriadne nechutné jedlo“ si účtuje v prepočte aj 48 eur.

Obsluha si dokonca bez vedomia a súhlasu zákazníka automaticky pripíše k účtu aj obslužné. Rátať treba aj s 2-eurovými poplatkami za couvert, ktorý ste si nežiadali, za potravinársky box, servítky či príbory.

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