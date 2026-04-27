Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje

Seriálová Lidia Poët. Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Jej milostný románik s Jacopom je fikcia.

V histórii máme množstvo žien, vďaka ktorým dnes ženy môžu pracovať, šoférovať, voliť či zastávať významné verejné funkcie. Jednou z nich je aj talianska priekopníčka, ktorá bola pred očami verejnosti dlho ukrytá a poznali ju len historici. Jej príbeh ožil až prostredníctvom slávneho seriálu. Po mnohých rokoch tak získala uznanie aj vďaku celého sveta. My sme sa však pozreli na to, v čom sa úspešný seriál líši od reality. A aká bola skutočná Lidia Poët?

Príbehy silných osobností z histórie si často nachádzajú cestu k modernému publiku prostredníctvom filmov alebo seriálov. Jedným z takýchto prípadov je aj postava Lidie Poët, ktorá vybojovala ženám lepšiu budúcnosť. Jej meno ste však pravdepodobne prvýkrát počuli len pred tromi rokmi, keď streamovací gigant Netflix pridal do svojej ponuky seriál, ktorý je inšpirovaný jej životom.

Jej príbuzní seriál kritizujú

The Law According to Lidia Poët je taliansky historický kriminálny seriál, ktorý popisuje jej život len voľne. Vizuálne spracovanie je veľmi atraktívne a kamera s hudbou pôsobia moderne. Seriál sa zaoberá vyšetrovaním vrážd, ktoré rieši Lidia a jej brat Enrico. Každá séria sa sústredí na jeden väčší prípad a niekoľko menších prípadov, pričom sa postupne rozvíja aj širší príbeh o jej boji za uznanie v profesii.

Seriál zožal obrovský úspech, zamilovali si ho diváci z celého sveta, dokonca získal viacero ocenení a má výborné hodnotenia. Netflix nedávno odvysielal jeho tretiu sériu, ktorá je zároveň aj poslednou.

Príbuzní Lidie Poët však seriál kritizujú za sexualizáciu jej postavy, zahmlievanie jej veriaceho pôvodu, používanie vulgárneho jazyka a za nedostatok historického kontextu. Tvrdia, že skutočná Lidia Poët bola vo svojom súkromnom živote celkom iná, ako ju vykreslili tvorcovia seriálu. Bola konzervatívnejšia a rezervovanejšia. Seriál tak skutočne zobrazuje len modernú interpretáciu, nie autentický portrét. Rozhodne nejde o jej verný životopis.

Nikdy sa nevydala a nemala deti

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • do akej rodiny sa narodila;
  • ako začala jej právnická kariéra;
  • prečo bola z advokátskej kancelárie vylúčená;
  • koľko rokov trvalo, kým mohla oficiálne začať vykonávať advokátsku prácu;
  • ako bojovala za rovnoprávnosť žien;
  • akú prácu vykonávala počas druhej svetovej vojny;
  • v čom sa seriál líši od skutočnosti a či sú ľúbostné príbehy Lidie a Enrica pravdivé;
  • ako ju opisujú jej blízki, a prečo seriál kritizujú.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Najnovšie články

