Po reakcii polície prehovoril aj organizátor: Celebrity Combat sa od zadržania Baróna v ringu dištancuje

Okolo víkendového zápasu MMA zápasníka Imiho „Baróna“ Štefánika pribúdajú ďalšie otázniky. Po tom, ako sa sociálnymi sieťami začalo šíriť video zachytávajúce jeho údajné zadržanie priamo v ringu mužmi v kuklách, sa k celej situácii vyjadrila aj organizácia Celebrity Combat. Tvrdí, že s incidentom nemá nič spoločné a všetko sa malo odohrať bez jej vedomia.
Ako sme vás už informovali, video zo zápasu vyvolalo veľký rozruch a za niekoľko hodín nazbieralo takmer pol milióna pozretí. Polícia Bratislavského kraja následne uviedla, že so zásahom nemá nič spoločné a prípad preveruje pre podozrenie z porušenia zákona.
Organizácia tvrdí, že o zásahu nevedela
Na sociálnej sieti Instagram zverejnil promotér organizácie Milan Múdry stanovisko, v ktorom sa Celebrity Combat od celej situácie dištancuje. „Ako organizácia s týmto incidentom nemáme absolútne nič spoločné. Netušíme, kto presne zasahoval, ani aké boli dôvody. Celá situácia prebehla bez nášho vedomia,“ uvádza sa vo vyhlásení.
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Podľa organizácie incident nijako nenarušil priebeh galavečera ani bezpečnosť divákov. Celebrity Combat zároveň zdôraznil, že súkromné a právne záležitosti zápasníkov nepovažuje za svoju kompetenciu. „Súkromný život a právne záležitosti zápasníkov idú mimo nás. Plne sa od tejto situácie dištancujeme a sústredíme sa výhradne na šport a šou,“ dodal Múdry.
Polícia prípad preveruje
Vyjadrenie organizácie prišlo krátko po reakcii Policajného zboru. Polícia Bratislavského kraja uviedla, že počas podujatia nedošlo k žiadnemu zásahu príslušníkov v jej pôsobnosti voči žiadnemu z účastníkov. Policajti zároveň oznámili, že sa na základe zverejneného videa zaoberajú podozrením z porušenia zákona.
Práve možnosť, že osoby vystupujúce vo videu neboli skutočnými policajtmi, patrila medzi najčastejšie témy diskusií na sociálnych sieťach. Na záberoch je vidieť mužov v kuklách a prvkoch pripomínajúcich policajný zásah. Jeden z nich číta zápasníkovi text z paragrafu, následne sú Imimu Barónovi nasadené putá a z ringu odchádza v sprievode zasahujúcich osôb.
Fanúšikovia verzii organizácie neveria
Stanovisko Celebrity Combat však medzi fanúšikmi vyvolalo ďalšie otázky. Pod príspevkom sa objavili desiatky komentárov, v ktorých ľudia otvorene spochybňujú tvrdenie, že vedenie podujatia o incidente nevedelo. „Takže vy predávate lístky, púšťate ľudí cez brány, ale neviete, kto zasahoval? A Janis pred zápasom ešte povie nejakú poznámku o kukláčoch, ale teraz píšete, že to prebehlo bez vášho vedomia,“ napísal jeden z komentujúcich.
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Podobnú otázku položila aj ďalšia návštevníčka profilu. „Nevyjadroval sa moderátor ešte pred zápasom o nejakých kukláčoch? Tak ako že ste o ničom nevedeli?“ pýta sa. Ďalší komentujúci upozorňovali na bezpečnostný aspekt celej udalosti. „Aha, takže nevedeli? Tak potom vám ako záleží na bezpečnosti divákov, keď tam prejdú cez vaše ruky cudzí chuligáni a ešte aj do ringu?“ uviedla jedna z používateliek. Objavili sa aj otázky, kto vlastne na videu vystupoval. „Vraj to bolo akože, že to neboli skutoční policajti. Tak kde je pravda?“ napísal ďalší komentujúci.
Otázok je zatiaľ viac ako odpovedí
Kým organizácia tvrdí, že o incidente nevedela a polícia sa od zásahu dištancovala, okolnosti celej udalosti zostávajú nejasné. Nie je známe, kto boli muži vystupujúci vo videu, ani či išlo o vopred pripravenú súčasť programu alebo o inú formu inscenovaného vystúpenia. Jasné je zatiaľ len to, že video vyvolalo veľký rozruch na sociálnych sieťach a prípadom sa už zaoberajú policajti.
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