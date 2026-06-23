Toy Story 5 len za jeden víkend zarobil neuveriteľných 272 miliónov eur. Prvenstvo získal aj v slovenských kinách

Záber z filmu Toy Story 5

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Zo zákulisia filmov
Poznáme aktuálne 3 najsledovanejšie filmy.

Filmy TOY STORY 5: Príbeh hračiekDeň odhaleniaScary Movie valcujú naše kiná. Pozrite sa spolu s nami na filmy, ktoré aktuálne v slovenských kinách letia. 

Okrem pravidelných tipov na nové filmy a seriály vám prinášame aj zoznam filmov, ktoré sú v týchto dňoch v slovenských kinách najnavštevovanejšie. Najnovšie dáta Únie filmových distribútorov opäť odhalili aktuálnu filmovú top trojku.

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Nový film Scary Movie je podľa divákov nudný

Tretie miesto obsadila hororová paródia Scary Movie, známa svojím absurdným humorom, ktorá je po 13 rokoch opäť v kinách. Ide už o šiestu časť tejto „hororovej“ série, pričom prvá vyšla ešte v roku 2000.

V slovenských kinách mala premiéru 4. júna, videlo ju takmer 50-tisíc divákov, pričom dosiahla tržby cez 439-tisíc eur. Celosvetovo sa podľa BoxOfficeMojo vyšplhala na sumu až 201 miliónov dolárov, čo je v prepočte okolo 176 miliónov eur. Je tak až o 123 miliónov dolárov úspešnejšia ako jej piata časť z roku 2013. Treba však dodať, že ceny lístkov v kinách boli pred 13 rokmi nižšie, než sú dnes.

Najnovšia časť série Scary Movie sa dotkla poriadne pálčivých tém. Údajne prekračuje všetky hranice a za svojho najväčšieho nepriateľa považuje korektný humor. Snímka si totiž vystrelila z rodovej problematiky, rasizmu, tém spojených s LGBT+ komunitou aj z republikánov. Podľa väčšiny divákov je však nudná a humor je len v traileri. Na filmovom portáli ČSFD mu svieti priemerné hodnotenie – 55 %.

Záber z filmu Scary Movie 6
Foto: MovieStillsDB

Na Spielbergov nový film Deň odhalenia reagovali aj vedci

Druhé miesto obsadil nový film od žijúcej režisérskej legendy Stevena Spielberga s názvom Deň odhalenia (Disclosure Day), ktorý v slovenských kinách videlo takmer 22-tisíc divákov s tržbami 193-tisíc eur.

Režisérska ikona sa v novinke vrátila k svojej obľúbenej téme, ktorej sa venoval aj v snímkach ako Blízke stretnutia tretieho druhu (Close Encounters of the Third Kind) z roku 1977, E. T. – Mimozemšťan (E.T. the Extra-Terrestrial) z roku 1982 či Vojna svetov (War of the Worlds) z roku 2005.

K novému filmu sa dokonca vyjadrili aj vedci, pretože snímka o mimozemskom živote podnietila myšlienku, že Zem navštevujú mimozemšťania. Podľa vedcov to, čo vieme o vesmíre, môže naznačovať, že mimozemšťania skutočne existujú, zároveň však existujú aj tri presvedčivé dôvody, prečo nás pravdepodobne nenavštevujú.

No podľa viacerých divákov je Deň odhalenia sklamaním, na ČSFD mu udelili priemerné hodnotenie – 65 %.

Záber z filmu Deň odhalenia
Foto: CinemArt SK

TOY STORY 5 žne úspech už po prvom víkende

Na čele rebríčka stojí minulotýždňová novinka TOY STORY 5: Príbeh hračiek, ktorú len za jeden víkend v slovenských kinách videlo 21-tisíc divákov s tržbami 160-tisíc eur. Celosvetovo však už podľa BoxOfficeMojo stihla dosiahnuť neuveriteľných 311 miliónov dolárov, približne 272 miliónov eur, ale aby dobehla svoju štvrtú časť z roku 2019, má ešte čo robiť. Tá totiž presiahla jednu miliardu dolárov.

Rovnaký úspech nový film žne aj na ČSFD, kde mu už diváci stihli udeliť výborné hodnotenie – 83 %. V hodnotení však štvrtú časť už predbehol, pretože tá má 78 %.

V piatej časti si tvorcovia filmu pre divákov pripravili aj veľké prekvapenie, po prvý raz dostala hlas jedna z obľúbených postáv, ktorá bola doteraz známa najmä svojou vernosťou, roztomilosťou a výraznou mimikou – koník Bullseye.

Záber z filmu Toy Story
Foto: MovieStillsDB

Ak však nemáte čas alebo chuť zájsť do kina, máme pre vás tip na skvelý film, ktorý si môžete pozrieť aj z pohodlia vašej obývačky. Film Kaskadér (The Fall Guy), v ktorom hlavné postavy stvárnili obľúbení herci Ryan Gosling Emily Blunt, nájdete online na HBO Max. Mnohým divákom sa páčil. Jedna diváčka dokonca tvrdí, že si film zamilovala natoľko, že ho už videla najmenej päťkrát.

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