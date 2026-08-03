Slováci vymenili Chorvátsko za Gdansk: Pivo stálo aj 7 €, pláž nesklamala. Ich pocity sú zmiešané

Letná dovolenka v meste Gdansk

Foto: osobný archív respondentov

Michaela Olexová
Oslovili sme Slovákov, ktorí sa vybrali na dovolenku do poľského Gdanska. Prezradili nám, či podľa nich stála za to.

Odpovedali nám Slováci, ktorí sa v roku 2026 rozhodli uprednostniť poľský Gdansk pred Chorvátskom, Talianskom a inými južnými destináciami. Zlákala ich predstava o pokojnejšej dovolenke, priateľských cenách a nižších teplotách.

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Slovákov, ktorí strávili tohtoročnú letnú dovolenku v Gdansku, sme sa pýtali na ich skúsenosti s ubytovaním, plážami, reštauráciami aj s celkovou atmosférou mesta. Zaujímalo nás, ako hodnotia ceny jedál a nápojov, možnosti parkovania, kvalitu služieb či teplotu a čistotu Baltského mora.

Prezradili, ktoré pláže ich očarili, čo ich, naopak, sklamalo a aké je to navštíviť ikonický jarmok svätého Dominika – jedno z najznámejších podujatí svojho druhu v Poľsku aj v Európe. Zhodnotili tiež, či sa podľa nich Gdansk oplatí navštíviť a na čo by si mali dať budúci dovolenkári pozor.

Pivo stálo aj 7 €, limonáda vyše 10 €

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • aké boli ceny za ubytovanie, jedlo a nápoje;
  • aký bol pocit cestovateľov z atmosféry v meste;
  • čo ich veľmi hnevalo;
  • porovnanie známych pláží Stoga a Sopot;
  • aká bola teplota a čistota mora;
  • aké je vidieť jarmok svätého Dominika;
  • ako hodnotia celkovú úroveň služieb;
  • čo bolo naozaj predražené;
  • tajný tip na to, ako parkovať zadarmo.

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