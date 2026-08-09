V Banskej Bystrici bol medveď. Zvýšte opatrnosť, odkazuje samospráva

V noci zo soboty (8. 8.) na nedeľu zistili v lokalite Severnej ulice v Banskej Bystrici výskyt medveďa hnedého.
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Samospráva vyzýva občanov, aby zvýšili opatrnosť. TASR o tom v nedeľu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková. Dodala, že aktivovali Zásahový tím Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR, ktorý situáciu monitoruje spolu s hliadkami mestskej polície.
V apríli medveď napadol bežca na vrchu Urpín
V apríli napadol medveď 31-ročného bežca na vrchu Urpín nad Banskou Bystricou. Muž, ktorý si bol v lokalite zabehať, utrpel zranenia v oblasti hrudníka, dokázal však uniknúť a zbehol k malej železničnej stanici, odkiaľ si privolal pomoc.
„Dnes v skorých ranných hodinách došlo neďaleko hvezdárne na vrchu Urpín k útoku medveďa. 31-ročný muž si bol v tejto lokalite zabehať. Pri útoku medveďa utrpel zranenia v oblasti hrudníka, dokázal však uniknúť, zbehol k železničnej stanici Banská Bystrica – mesto, odkiaľ si privolal pomoc,“ napísala v apríli polícia na sociálnej sieti, ako sme vás informovali.
Banskobystrická samospráva v súvislosti s udalosťami žiada obyvateľov, aby boli pri pohybe obozretní, najmä pri prechádzkach či športových aktivitách v prírode, a zvýšili opatrnosť. Radnica pripomína, že informácie, ako sa správať pri strete s medveďom či kontaktné údaje na zásahové tímy medveďa hnedého, sú dostupné i na webovej stránke mesta.
Medveď v sobotu vo Valčianskej doline napadol muža na bicykli
Ako sme vás už dnes informovali, vo Valčianskej doline pri Martine napadol včera (8. 8.) podvečer medveď muža na bicykli. Strhol ho na zem a spôsobil mu viaceré zranenia. Muž skončil v martinskej nemocnici. Informovala o tom televízia TA3.
Ako TASR informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová, na mieste zasahovali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
„Päťdesiatpäťročného muža s viacerými otvorenými ranami záchranári transportovali do nemocnice v Martine,“ doplnila Klimešová.
Ako TASR informoval Juraj Žiak zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého Fatra, k útoku medveďa došlo v katastrálnom území obce Valča, v blízkosti športovo-rekreačného strediska Snowland Valčianska dolina.
„Muža, ktorý jazdil na bicykli, šelma napadla v blízkosti závory pri vstupe do doliny. Incident sa odohral približne o 19.00 h a poškodenému spôsobil viacero hryzných a tržných poranení. Zranený 55-ročný muž dokázal po útoku samostatne zísť k najbližším chatám, odkiaľ mu bola prostredníctvom tiesňovej linky 112 privolaná rýchla zdravotná pomoc. Pacienta následne previezli do nemocnice, kde podstúpil operačný zákrok. V súčasnosti je hospitalizovaný na Ortopedickej klinike Univerzitnej nemocnice Martin a jeho stav je stabilizovaný,“ doplnil Žiak.
Čo robiť, ak stretnete medveďa? A ako sa mu vyhnúť?
Zhrnuli sme pre vás, čo robiť v prípade stretu s medveďom. Pri strete je základom zachovať pokoj a správne vyhodnotiť situáciu. Ak medveď o človeku nevie, odborníci odporúčajú potichu a nenápadne ustúpiť, dať mu dostatok priestoru, aby mohol pokojne odísť.
V prípade, že si medveď človeka všimne, odborníci odporúčajú sa mu prihovoriť – aby pochopil, že má pred sebou človeka, nie iného medveďa alebo korisť.
„Pomaly a plynulo cúvajte, bez náhlych pohybov. Nepozerajte sa mu priamo do očí, môže to vnímať ako hrozbu. Ak sa medveď postaví na zadné, nejde o útok. Len si overuje situáciu čuchom a zrakom,“ vysvetlili odborníci.
Pri blízkom strete je podľa Štátnej ochrany prírody cieľom ukázať, že človek nie je hrozba a chce sa vzdialiť. „Neutekajte. Beh môže spôsobiť lovecký inštinkt. Neotáčajte sa chrbtom,“ spresnila ŠOP s tým, že medveď sa môže aj prudko rozbehnúť smerom k človeku, no tesne pred ním zastane, dupne alebo zavrčí a odbehne preč. Ide o takzvaný klamlivý výpad, ktorým človeka varuje.
V tomto prípade tiež treba zachovať pokoj a ustúpiť, keď sa vzdiali.
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