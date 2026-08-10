Ray Dalio predpovedal krízu v roku 2008: Teraz varuje pred zmenami. Radí, ako sa pripraviť

Ray Dalio

Foto: Web Summit, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Ray Dalio predpovedal, že svet zasiahne finančná kríza. Jeho varovanie sa naplnilo v roku 2008. Svet sa podľa neho teraz mení znovu.

Finančná kríza vtedy vznikla najmä v dôsledku problémov na americkom trhu s hypotékami. Banky poskytovali veľké množstvo rizikových úverov ľuďom, ktorí ich neskôr nedokázali splácať. Viaceré veľké finančné inštitúcie skrachovali a problémy sa rozšírili do ekonomík po celom svete.

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Ray Dalio, zakladateľ jedného z najväčších hedžových fondov na svete, dokázal na základe svojich analýz tento vývoj predvídať a počas krízy ochránil svoj fond pred obrovskými stratami. Ako informoval Unilad, neskôr sa začal deliť o princípy, ktoré mu pomohli vybudovať úspešnú kariéru a zarobiť miliardy.

Úspešný investor nedávno prijal pozvanie na rozhovor so Stephenom Bartlettom, autorom etablovaného podnikateľského podcastu The Diary Of A CEO. V epizóde s názvom Ray Dalio: Predpovedal som krach v roku 2008, viem, čo bude ďalej! vysvetľoval, čo podľa neho znamená myšlienka, že vaším jediným aktívom ste vy samotní.

Ako môžem zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce a lepšie predať svoje schopnosti?

Podľa Dalia by si každý, kto chce zlepšiť svoju finančnú situáciu, mal položiť jednoduchú otázku: Ako môžem zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce a lepšie predať svoje schopnosti?

Ide o radu, ktorá podľa neho úzko súvisí s tým, ako rýchlo sa mení svet práce. Umelá inteligencia (AI) a nové technológie postupne preberajú množstvo prác, ktoré predtým vykonávali ľudia.

Hoci všetky inovácie zvyšujú produktivitu a umožňujú firmám fungovať efektívnejšie, môžu zároveň prehlbovať rozdiely medzi ľuďmi. Tí, ktorých práca prináša vyššiu hodnotu, získavajú stále vyššie príjmy. Tí, ktorí vykonávajú prácu bez vyššej hodnoty, môžu bojovať s financiami a cítiť aj ohrozenie zo strany AI a iných nových technológií.

Mnohí ľudia dnes pociťujú únavu z neustáleho tlaku na výkon, efektivitu a zlepšovanie vlastných výsledkov. Dalio však upozorňuje, že tento trend sa podľa neho v ekonomike tak skoro nezmení. Podľa neho preto bude čoraz dôležitejšie investovať do samého seba – rozvíjať schopnosti, ktoré majú na trhu hodnotu, a hľadať spôsoby, ako zostať pre spoločnosť užitočný aj v čase rýchlych technologických zmien.

Ak budete elitou vo svojom odbore, svet vám bude ležať pod nohami

Ak sa vo svojom odbore dostanete medzi najlepších 10 percent odborníkov a vaša práca má vysokú hodnotu, môžete si podľa Raya Dalia výrazne zlepšiť svoju životnú situáciu. Zároveň však priznáva, že dostať sa medzi úplnú špičku je dnes veľmi náročné.

Odborník na okuliare
Foto: Pexels

Napriek tomu odporúča hľadať cestu, ako svoje schopnosti premeniť na dobre platenú prácu. Základom je podľa neho spoznať svoje silné stránky a zistiť, za ktoré z nich sú ľudia ochotní dobre zaplatiť. Môže to byť napríklad šoférovanie, špecifický koníček či záujem o rozširovanie svojich znalostí v oblasti umelej inteligencie. Dôležité je nájsť smer, ktorý človeku vyhovuje a v ktorom sa chce zlepšovať.

Dalio zároveň zdôrazňuje, že úspech podľa neho súvisí s tým, či svoju prácu skutočne milujete. Ideálne je nájsť prienik medzi tým, čo vás baví, a tým, za čo vám niekto na trhu zaplatí. Ak niekto rád rozpráva, môže skúsiť napríklad podcast. Ak niekto miluje autá, môže sa stať mechanikom. Keď však človek pracuje v oblasti, ktorá ho úprimne zaujíma, bude sa v nej chcieť neustále zlepšovať.

Môžete byť taxikárom alebo osobným šoférom miliardára

Steven Bartlett k tomu dodáva, že nestačí len vedieť, čo človek ovláda. Dôležité je podľa neho nájsť také prostredie, kde budú jeho schopnosti najviac ocenené. Rovnaká zručnosť totiž môže mať v rôznych oblastiach úplne inú hodnotu.

Ako príklad uvádza šoférovanie: „Môžete byť vodičom Uberu alebo osobným šoférom pre Raya Dalia. Obe práce zahŕňajú šoférovanie auta, ale platené budú, myslím, veľmi odlišne.“

Dalio tvrdí, že tento princíp funguje takmer pri všetkom. Najlepší odborníci, najkvalitnejšie výrobky alebo najlepšie služby majú často oveľa vyššiu hodnotu než priemer. Človek môže niekedy výrazne zvýšiť svoj príjem len tým, že investuje o trochu viac času, úsilia a vzdelávania do rozvoja svojich schopností.

Ako uzatvára: „To je súčasťou vzorca života a určite je to súčasťou vzorca zamestnania.“

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