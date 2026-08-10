Pripravujú sa nové predajne. Lacný Action mieri do miest, kde doteraz nebol, a hľadá zamestnancov

Predajca zmiešaného tovaru Action otvoril počas júla už svoju 52. slovenskú pobočku. Konkrétne sa tak stalo v Komárne, pričom zároveň išlo o prvý obchod tejto značky v meste. S expanziou do nových lokalít budú Holanďania pokračovať a v pláne sú aktuálne prevádzky na Záhorí či hornej Nitre.
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Zo zverejnených pracovných ponúk vyplýva, že diskont by mal pribudnúť v Skalici a Prievidzi. V oboch prípadoch platí, že pôjde o premiéru a mestá sa ho tak dočkajú vôbec prvýkrát.
Hľadajú prvých zamestnancov
Spoločnosť Action má pod Tatrami nastavenú jasnú stratégiu a svoje predajne rozširuje prakticky do každého kúta krajiny. Aj keď zástupcovia reťazca nezvyknú svoje plány vopred komentovať, pracovné ponuky bývajú spoľahlivými indikátorom expanzie a zároveň jej prvým krokom.
V týchto dňoch pribudli ponuky, v ktorých diskont hľadá manažment predajne do spomínaných miest Skalica a Prievidza. Tento tím tvorí vedúci predajne a zhruba 3-4 jeho zástupcovia. Hlavnou úlohou je riadenie celej pobočky a Action od budúcich pracovníkov očakáva, že budú disponovať vodcovskými schopnosťami a tiež skúsenosťami z maloobchodu. Ponúkaný plat začína na úrovni od 1 560 eur.
Reťazec naposledy otvoril predajne v Chorvátskom Grobe a Komárne. Kým na južnom Slovensku si svoju prítomnosť stále posilňuje, v Bratislave a jej blízkom okolí sa mu podarilo stabilne adaptovať a pokryť prakticky celé hlavné mesto. Pobočka v Prievidzi by mala pomôcť obslúžiť hornonitriansky región a tisíce ľudí už tak za lacným tovarom nebudú musieť cestovať do Partizánskeho.
Naopak, predajňa v Skalici bude pre Záhorie úplnou novinkou a pre spoločnosť bude znamenať významný míľnik pri vstupovaní do nových slovenských regiónov. Z hľadiska siete teda logo Action bude výraznejšie chýbať už len na Orave, krajnom severovýchode a tiež na juhu Slovenska v okolí Dudiniec, Levíc či Želiezoviec. Pri súčasných ambíciách a tempe rozširovania je to zrejme len otázka času.
Holanďanom sa u nás darí
Holandský reťazec Action vstúpil na Slovensko v marci 2023 a okamžite si vyslúžil pozornosť nielen médií, ale aj zákazníkov. V nasledujúcich mesiacoch rozbehla značka dynamickú expanziu naprieč mnohými tuzemskými regiónmi. Action má aktuálne pod Tatrami už viac ako 50 otvorených predajní so zastúpením ako v krajských mestách, tak aj na južnom či strednom Slovensku.
Po produktoch, ktoré diskont ponúka, je zjavne dopyt, čo dokazujú aj hospodárske výsledky tunajšej eseročky. Tá už počas prvého nekompletného roka dokázala vygenerovať tržby viac ako 26 miliónov eur. Čo sa týka minulého roka, v tom firma Action Slovakia vyrástla na 123 miliónov eur, čo symbolizuje medziročný nárast v tržbách o 64 %. Rástol aj zisk, ktorý vlani predstavoval 4,66 milióna eur – oproti roku 2024 bol teda vyšší o úctyhodných 99 %.
Obchodný model, ktorý Action presadzuje, je postavený práve na rýchlej expanzii a budovaní čo najväčšieho množstva predajní. So zvyšujúcim sa počtom pobočiek sa predpokladá aj rast zisku, efektívnejšia logistika a lepšia marža. Podobnú stratégiu odborníci predpokladajú aj poľskej Biedronke, ktorá by súčasný rok chcela zakončiť minimálne s 35 otvorenými predajňami.
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