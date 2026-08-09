Medveď napadol pri Martine 55-ročného muža. Strhol ho z bicykla na zem, v nemocnici smeroval na operáciu

Z Valčianskej doliny prichádza správa o napadnutí muža medveďom. Ten ho strhol z bicykla. Zranený muž bol schopný zísť k neďalekým chatám a bola privolaná pomoc. Po prevezení do nemocnice podstúpil operačný zákrok.
správy od nás budete mať ako prví.
Medveď muža strhol na zem
Vo Valčianskej doline pri Martine napadol v sobotu (8. 8.) podvečer medveď muža na bicykli. Strhol ho na zem a spôsobil mu viaceré zranenia. Muž skončil v martinskej nemocnici. Informovala o tom televízia TA3.
Ako TASR informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová, na mieste zasahovali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
„Päťdesiatpäťročného muža s viacerými otvorenými ranami záchranári transportovali do nemocnice v Martine,“ doplnila Klimešová.
Zranený muž po útoku prišiel k chatám. V nemocnici podstúpil operačný zákrok
Ako TASR informoval Juraj Žiak zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého Fatra, k útoku medveďa došlo v katastrálnom území obce Valča, v blízkosti športovo-rekreačného strediska Snowland Valčianska dolina.
„Muža, ktorý jazdil na bicykli, šelma napadla v blízkosti závory pri vstupe do doliny. Incident sa odohral približne o 19.00 h a poškodenému spôsobil viacero hryzných a tržných poranení. Zranený 55-ročný muž dokázal po útoku samostatne zísť k najbližším chatám, odkiaľ mu bola prostredníctvom tiesňovej linky 112 privolaná rýchla zdravotná pomoc. Pacienta následne previezli do nemocnice, kde podstúpil operačný zákrok. V súčasnosti je hospitalizovaný na Ortopedickej klinike Univerzitnej nemocnice Martin a jeho stav je stabilizovaný,“ doplnil Žiak.
Na miesto incidentu bol okamžite privolaný Zásahový tím pre medveďa hnedého Fatra, ktorý vykonal operatívny výjazd v úzkej súčinnosti s príslušníkmi Policajného zboru SR. Členovia tímu prehľadali celú lokalitu, útočiaci jedinec sa v nej už nenachádzal. Zásahový tím monitoroval oblasť do neskorých nočných hodín.
Medveď sa zatiaľ identifikovať nepodarilo
„V monitoringu a preverovaní oblasti štátni ochranári pokračovali opakovane aj v nedeľu od skorého rána. Na mieste ani v širšom okolí nenašli žiadny neprirodzený atraktant ani krmovisko. Medveďa sa zatiaľ nepodarilo identifikovať. Zásahový tím v spolupráci s miestnou samosprávou vyzýva obyvateľov, chatárov a návštevníkov Valčianskej doliny k zvýšenej opatrnosti pri pohybe v lesnom teréne,“ uzavrel Žiak.
Čo robiť, ak stretnete medveďa a ako sa mu vyhnúť?
Zhrnuli sme pre vás, čo robiť v prípade stretu s medveďom. Pri strete s medveďom je základom zachovať pokoj a správne vyhodnotiť situáciu. Ak medveď o človeku nevie, odporúčajú potichu a nenápadne ustúpiť, dať mu dostatok priestoru, aby mohol pokojne odísť.
V prípade, že si medveď človeka všimne, odborníci odporúčajú sa mu prihovoriť – aby pochopil, že má pred sebou človeka, nie iného medveďa alebo korisť. „Pomaly a plynulo cúvajte, bez náhlych pohybov. Nepozerajte sa mu priamo do očí, môže to vnímať ako hrozbu. Ak sa medveď postaví na zadné, nejde o útok. Len si overuje situáciu čuchom a zrakom,“ vysvetlili.
Pri blízkom strete je podľa Štátnej ochrany prírody cieľom ukázať, že človek nie je hrozba a chce sa vzdialiť.
„Neutekajte. Beh môže spôsobiť lovecký inštinkt. Neotáčajte sa chrbtom,“ spresnila ŠOP s tým, že medveď sa môže aj prudko rozbehnúť smerom k človeku, no tesne pred ním zastane, dupne alebo zavrčí a odbehne preč. Ide o takzvaný klamlivý výpad, ktorým človeka varuje. V tomto prípade tiež treba zachovať pokoj a ustúpiť, keď sa vzdiali.
Nahlásiť chybu v článku