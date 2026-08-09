Aká bude zima? Máme dlhodobú predpoveď: Pozrite si, čo sa má diať

Počasie, ktoré počas zimy nastane, má ovplyvniť kombinácia mimoriadnych atmosférických javov.
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Odborníci už niekoľko mesiacov pozorujú intenzívny Super El Niño, o ktorom vás pravidelne informujeme. K tomuto fenoménu sa má pridať ďalšia anomália, tzv. pozitívny dipól Indického oceánu (IOD). Slovenský portál iMeteo o tom informoval na základe informácií špecializovaného servera Severe Weather Europe.
Čo spôsobí kombinácia IOD a Super El Niña?
Anomália známa pod svojou skratkou IOD je termín pre teplotnú nerovnováhu medzi východnou a západnou časťou Indického oceánu. Vody na západe sa majú otepľovať, zatiaľ čo tie na východe prechádzať ochladzovaním. Jav má spôsobiť sériu sprievodných javov, ktoré majú ovplyvniť prúdenie vzduchu aj jeho cirkuláciu na celej severnej pologuli. Pozitívna fáza IOD by pritom mohla pretrvávať cez jeseň a do začiatku zimy.
Búrlivé Super El Niño medzičasom zrejme prekonáva všetky predchádzajúce podoby tohto javu. V tejto chvíli predpokladáme, že sa stane jedným z najsilnejších takýchto zaznamenaných podujatí v histórii. S touto myšlienkou pracujeme na základe analýz stredísk, akými sú ECMWF či NOAA.
Netradičná kombinácia pozitívneho IOD a Super El Niña má pritom podľa odborníkov výrazne ovplyvniť severnú pologuľu a meniť počasie nad Severnou Amerikou aj Európou. V Severnej Amerike sa ich vzájomné pôsobenie má prejaviť vo forme rozdeleného vzoru prúdenia. V Kanade by sa mali ľudia dočkať miernejšej zimy, na juhu USA by to malo znamenať dramaticky vyššiu šancu na výdatné zrážky, sneženie či snehové víchrice.
Na Európu bude vplyv menej výrazný, no stále významný
Kombinácia Super El Niña a IOD by mala v Európe v čase od decembra do februára posilňovať tlakové rozdiely medzi severozápadným Atlantikom a južnou Európou. Vplyv na náš región má byť miernejší, no stále významný. Dočkať sa snehových zrážok majú predovšetkým severné a severovýchodné regióny a vyššie položené horské oblasti.
V nižších polohách a v iných regiónoch v Európe máme rátať s prechodnými a samostatnými epizódami sneženia za prítomnosti rýchlych prechodov jednotlivých tlakových níží. Nastávajúce obdobie v regióne tak možno (na základe týchto predpovedí) opísať ako miernejšiu a na zrážky bohatú zimu.
„V nižších polohách strednej a západnej Európy pôjde skôr o prechodné, individuálne epizódy sneženia,“ uzatvára iMeteo so slovami, že nadchádzajúca zimná sezóna „bude z meteorologického hľadiska mimoriadne dynamická a prinesie výrazné odchýlky od dlhodobých klimatických normálov po celom svete“.
Európa stále bojuje s horúčavami
Ak ste si mysleli, že po pekelne horúcom týždni, ktorý prepisoval historické rekordy na Slovensku, si konečne vydýchnete, asi vás nepotešíme. Ako sme vás už dnes informovali, zobudili sme sa do ďalšieho dňa, pre ktorý platia výstrahy pred vysokými teplotami. Vyhliadky na august spomínajú, že to so zrážkami nevyzerá dobre a možno sa práve nachádzame v rekordne suchom mesiaci.
Najmä na západnom Slovensku platia v nedeľu poobede výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami. Dosiahnuť môžu 33 až 34 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe. Výstrahy platia v celom Bratislavskom a vo väčšine Nitrianskeho a Trnavského kraja. Rovnako v okrese Krupina a Veľký Krtíš. Vydané sú od 14.00 do 19.00 h. Okrem vysokých teplôt Slovensko sužuje aj sucho. Viac nájdete v článku na tomto odkaze.
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