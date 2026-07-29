Kavej, filmový hit Slovákov, ožije ako seriál: Má vpáliť na obrazovky obľúbenej streamovacej služby

Záber z filmu Kavej 2

Foto: Continental film

Zuzana Veslíková
Zo zákulisia filmov
Mali by sme sa ho dočkať už budúci rok.

Pokračovanie úspešnej komédie Kavej 2 aktuálne valcuje slovenské kiná a žne patričný úspech. V čase jej najväčšie slávy prichádza skvelá správa pre fanúšikov: Kavej má ožiť aj ako seriál. 

Pôvod kinohitu Kavej siaha k internetovému seriálu z dielne režiséra Lukáša Zednikoviča, ktorý vychádzal v rokoch 2019 až 2021, pričom každá z nich obsahovala pár skečov, ktoré sa zmestili do kratšej stopáže. Teraz sa objavila informácia, podľa ktorej má obľúbená komédia dostať aj charakter seriálu produkovaného televíziou, uvádza portál Mediaboom.

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Seriál Kavej by sa mal objaviť na Voyo

Spomína, že za ním producentsky stojí Dano Dangl a má priniesť 12 epizód. Má vzniknúť pod taktovkou televízie Markíza, ktorej patrí aj licencia na vysielanie filmov.

Seriál Kavej má byť exkluzívnym projektom pre streamovacie platformy Voyo a Oneplay, spomína web s odvolaním sa na svoje zdroje. Fanúšikom by mal byť naservírovaný už na jar 2027.

Záber z komédie Kavej 2
Foto: Continental film

Kavej 2 valcuje slovenské kiná

Rebríček sledovanosti v slovenských kinách Únie slovenských distribútorov hovorí jasne – Kavej 2 sa okamžite po kinopremiére stal najväčším hitom. Už ho u nás stihlo vidieť približne 60-tisíc divákov a jeho tržby presiahli 450-tisíc eur. Predbehol aj Odyseu režiséra Christophera Nolana, ktorú si v našich kinách pozrelo už cez 90-tisíc divákov a tržby presiahli 850-tisíc eur.

Nie vždy sa tvorcom podarí pokračovaním filmu naviazať na úspech jednotky, no tu to vyšlo. A diváci sú spokojní. Na ČSFD svieti snímke Kavej 2 hodnotenie 72 %, čo je ešte viac, než dosiahla jednotka. Prvý film z roku 2024 obstál na rating 53 % a teraz zostáva vo vzduchu visieť otázka, či sa tvorcovia pustia aj do tretieho filmového spracovania.

Druhú časť hodnotíme ešte lepšie ako prvú aj my

Druhé pokračovanie filmu Kavej sme videli tiež a súhlasíme s väčšinovým hlasom divákov, že je ešte lepšie než jednotka. Najviac sa nám páčili vtipy o vzťahoch a svokrách, ktoré sú síce úplné klišé, ale aj napriek tomu pobavili. Veľmi sme sa zasmiali aj na absurdnosti situácie, keď sa Veronika po ďalšom nevydarenom vzťahu rozhodla vstúpiť do kláštora. No zaujala nás aj hlbšia myšlienka, ktorá hovorila o tom, že ak žena túži po princovi na bielom koni, tak predtým, ako si aj na skutočnom koni zajazdí, musí predsa najprv odpratať hnoj.

Herecké výkony hlavných aj vedľajších postáv boli výborné, všetkým hercom sa ich roly skvelo hodili. Z nových postáv vás pobavil známy herec Robo Jakab, ktorý si zahral bláznivého umelca a ženské publikum zaujme Kristián Baran, ktorý predviedol aj svoj tanečný talent.

Záber z filmu Kavej 2
Foto: Continental film

O čom je Kavej 2?

Druhá časť východniarskej komédie Kavej sa odohráva približne päť rokov po udalostiach prvého dielu. Klára a Štanci zostali na východe, vychovávajú dve deti a zisťujú, že život zďaleka nie je taký idylický, ako sa mohlo zdať. Veronika na tom tiež nie je o nič lepšie. Hneď v úvode dostane ranu v láske, a tak ju Klára berie na babskú jazdu na Šíravu s jasným cieľom. Nájsť jej chlapa!

V pokračovaní nechýbajú hlavné postavy Jana Kovalčiková Anna Jakab Rakovská, ale aj populárne vedľajšie postavy ako farár Ján Pisančin či spevák Peter Stašák. Priestor však dostali aj nové tváre – Kristián BaranDaniel ŽulčákRobo JakabAlena Ďuránová Branislav Deák. O scenár sa opäť postarala Michaela Zakuťanská a o réžiu Lukáš Zednikovič.

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