Ako budú vyzerať 13. dôchodky v roku 2026: Zistite, koľko dostanete a komu sa suma kráti

Trinásty dôchodok predstavuje významnú finančnú podporu pre poberateľov dôchodkových dávok. Je to niečo, na čo sa seniori každý rok tešia. Na začiatku roka im totiž prilepší rodinný rozpočet valorizácia, teraz v lete im pomôže rodičovský dôchodok, ktorý nahradila asignácia dane, a v závere roka sa dočkajú vyplatenia 13. dôchodkov.
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Balík konsolidačných opatrení na rok 2026 priniesol viacero zmien. Dôchodcov sa najviac týka tá, že trináste dôchodky boli zmrazené a v rokoch 2026 až 2028 budú vyplatené v rovnakej výške ako v roku 2025. To v praxi znamená, že naďalej platia aj podmienky nároku a sumy z roku 2025, ktoré uvádza Sociálna poisťovňa.
Kto má nárok na 13. dôchodok a koľko dostane
Nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu v decembri 2026 bude mať poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2026 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku.
Poberatelia starobného, predčasného starobného dôchodku a tiež invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku dostanú 13. dôchodok vo výške 667,30 eura.
Pri invalidnom dôchodku závisí suma od miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť – pri poklese do 70 % predstavuje 13. dôchodok 301,40 eura, zatiaľ čo pri poklese nad 70 % ide o sumu 548,50 eura, ktorá prislúcha aj poberateľom sociálneho dôchodku.
Vdovský dôchodok bude obohatený o 13. dôchodok vo výške 363,20 eura a vdovecký 13. dôchodok dosiahne sumu 300,10 eura. Pre poberateľov sirotského dôchodku je určená suma 300,00 eur, čo je zároveň garantovaná minimálna výška 13. dôchodku.
Komu sa bude krátiť
Ak ide o poberateľa starobného alebo predčasného starobného dôchodku, ktorého suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine (podľa medzinárodných zmlúv alebo osobitných predpisov), 13. dôchodok sa kráti. Výpočet prebieha vynásobením plnej sumy (667,30 €) koeficientom, ktorý tvorí podiel rokov dôchodkového poistenia získaného na území Slovenskej republiky vydelený číslom 10.
Napríklad, ak poberateľ získal na Slovensku 2 580 dní poistenia, čo predstavuje 7,0685 roka, výpočet vyzerá nasledovne: suma 667,30 eura sa vynásobí číslom 7,0685 a vydelí číslom 10, čím po zaokrúhlení nahor na najbližších 10 eurocentov vznikne výsledný 13. dôchodok vo výške 471,70 eura.
Téma adresnosti 13. dôchodkov
O „rozmrazení“ dôchodkov zatiaľ nepadlo ani slovo. Čo však bolo predmetom debát medzi politikmi ohľadom trinástych dôchodkov, je ich adresnosť. V máji 2026 otvoril debatu prehodnotenia vyplácania 13. dôchodkov podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Ten pripustil, že trinásty dôchodok by sa mohol stať adresnejším alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti. Poukázal pritom na to, že aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že problémom sú najmä výdavky v tejto sociálnej oblasti.
Podľa ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) by však zadresnenie trinástych dôchodkov veľkú úsporu verejných financií neprinieslo. Dodal, že Gašpar hovoril o prípadných dvoch príjmových hraniciach, od ktorých by už seniori trináste dôchodky nedostávali. Tou prvou mala byť hranica od 2 000 eur. Starobných dôchodcov s takouto penziou je na Slovensku podľa údajov ministra 893 a úspora by predstavovala necelých 600-tisíc eur.
Možnosť úpravy pritom pripustila aj Jednota dôchodcov Slovenska (JDS), ktorá uznala, že seniori s vysokými príjmami by mohli dostať len časť dávky alebo o ňu prísť úplne. Organizácia však kategoricky trvala na zachovaní plnej sumy pre ľudí s nižšími dôchodkami.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) a minister práce Tomáš však nakoniec odmietli 13. dôchodky nejako meniť a uberať časti seniorov. Nevznikol žiaden návrh novely zákona a tieto diskusie ohľadom adresnosti tohto typu dôchodku ostali len ako predmet výmeny názorov bez toho, aby sa stali oficiálnou súčasťou rokovaní parlamentu.
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