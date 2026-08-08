Muž vyhral 273 000 000 € v lotérii: Želal si „roztrhať tiket“, peniaze mu zničili život

Výhra v lotérii

Foto: elizaIO, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons / Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Jack Whittaker zbohatol zo dňa na deň a vďaka výhre v lotérii získal sumu, ktorá je pre väčšinu ľudí na svete nepredstaviteľná.

Muž, ktorý si tikety kupoval len príležitostne, sa k obrovskému jackpotu dostal spôsobom pripomínajúcim scenár z amerického filmu. Na Štedrý deň v roku 2002 trávil čas vo svojom rodnom meste Hurricane v Západnej Virgínii. Keď sa zastavil na čerpacej stanici, kúpil si okrem paliva aj tiket do americkej lotérie Powerball, ktorý neskôr zmenil celý jeho život.

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Americký podnikateľ pritom nebol človekom, ktorý by sa k veľkým peniazom dostal prvýkrát. Ako informoval The Mirror, Jack Whittaker už pred výhrou patril medzi milionárov. Prevádzkoval úspešnú stavebnú firmu a jeho majetok sa odhadoval na približne 17 miliónov dolárov (14,75 milióna eur). Napriek tomu sa ukázalo, že ani predchádzajúce skúsenosti s bohatstvom nemusia človeka pripraviť na sumu, ktorá presahuje všetky bežné predstavy.

Whittaker vyhral vtedajší rekordný jackpot americkej lotérie Powerball vo výške 315 miliónov dolárov (273 369 600 €). Rozhodol sa nechať si jednorazovo vyplatiť menšiu výhru, čím si prilepšil o 113 miliónov dolárov (98 miliónov eur). Neskôr tvrdil, že výhra mu zničila život a peniaze mu priniesli iba nešťastie.

Chcel robiť „Božiu prácu“, neskôr ho videli v striptízovom klube

Časť získaného majetku sa rozhodol venovať na pomoc iným. Približne 15 miliónov dolárov (13 miliónov eur) vložil do výstavby dvoch kostolov, založil Nadáciu Jacka Whittakera a finančne podporoval ľudí, ktorí potrebovali pomoc napríklad s platením účtov či splácaním auta.

Víťaz lotérie si spočiatku sľúbil, že peniaze ho nikdy nezmenia. V rozhovore pred rokmi povedal, že ich chce využiť na to, aby robil „Božiu prácu“. „Pomáham mnohým ľuďom a plánujem pomôcť ešte oveľa viac,“ uviedol.

No už krátko po výhre Jacka videli v striptízovom klube Pink Pony, kde si za bar odložil hotovosť v hodnote 50-tisíc dolárov (zhruba 43-tisíc eur). Vtedajší manažér podniku neskôr povedal, že ho situácia vystrašila. „Mojou najväčšou nočnou morou bola predstava, že sa ráno zobudím a budem v novinách čítať o tom, ako ktosi okradol Jacka Whittakera v klube Pink Pony. Prosil som ho, aby tie peniaze odniesol,“ spomínal.

V Pink Pony sa Jack neskôr verejne chválil aj tým, že vo svojom vozidle ukrýva milión dolárov (867-tisíc eur). Jeho slová napokon prilákali pozornosť dvoch ľudí, ktorí ho omámili drogami, vlámali sa do jeho auta a peniaze ukradli. Dvojica sa neskôr síce dostala do problémov so zákonom, no väzeniu sa vyhla. Ukradnutá hotovosť bola napokon nájdená neďaleko odpadkového koša.

Stala sa z neho legenda, peniaze vyhadzoval z okna

Whittaker sa však ani po tejto skúsenosti nepoučil. O päť mesiacov neskôr mu niekto z toho istého vozidla pred rovnakým striptízovým klubom ukradol ďalších 200-tisíc dolárov (173 540 €).

Postupne sa z neho stala miestna legenda. V meste sa rozprávalo o boháčovi, ktorý jazdil na Lamborghini a údajne občas peniaze dokonca vyhadzoval z okna. Napriek tomu, že sa opakovane stával terčom zlodejov, naďalej chodil po okolí s obrovskými sumami v hotovosti. Keď sa ho ľudia pýtali, prečo sa aj napriek týmto skúsenostiam správa takto nezodpovedne, odpovedal jednoducho: „Pretože môžem.“

Lotéria
Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Jeho život sa však postupne začal rozpadať. Tragicky prišiel o svoju 17-ročnú vnučku, ktorej dával 2-tisíc dolárov (1 735 €) týždenne, kúpil jej štyri autá a poskytol jej mimoriadne štedré finančné zázemie. Podľa účtovníka Boba Rufusa peniaze prilákali k dievčaťu ľudí so zlými úmyslami. Neskôr čelil aj žalobe zo strany kasína po tom, čo mu bol vrátený šek vo výške 1,5 milióna dolárov (1 301 760 €) určený na pokrytie dlhov. V roku 2008 po 42 rokoch manželstva požiadala o rozvod jeho manželka Jewell. O rok neskôr prišla ďalšia rana – dozvedel sa o smrti svojej 42-ročnej dcéry.

„Navždy si na mňa budú pamätať len ako na blázna, ktorý vyhral v lotérii.“

V neskorších rokoch už Whittaker na svoju výhru spomínal najmä s ľútosťou. Povedal, že mu lotéria nepriniesla nič, čo by stálo za to. „V podstate som stratil všetko, čo mi bolo v živote drahé. Peniaze pre mňa nikdy nič neznamenali. Na existenciu v tomto svete ich musíte mať, ale svetu nevládnu. Nie sú tým, vďaka čomu sú ľudia šťastní,“ uviedol.

Neskôr priznal, že by bol najradšej, keby výherný tiket nikdy nemal v rukách. „Moja žena si želá, aby ten tiket roztrhala, a ja si želám, aby som ho roztrhal tiež. Nepáči sa mi, čo sa zo mňa stalo,“ povedal a neskôr dodal: „Navždy si na mňa budú pamätať len ako na blázna, ktorý vyhral v lotérii.“

Jack Whittaker zomrel v roku 2020 vo veku 72 rokov.

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