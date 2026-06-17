Vedci reagujú na Spielbergov nový film Deň odhalenia. Prezradili, prečo nás nenavštevujú mimozemšťania

Nový film od žijúcej režisérskej legendy Stevena Spielberga s názvom Deň odhalenia (Disclosure Day) o mimozemskom živote podnietil myšlienku, že Zem navštevujú mimozemšťania. Navyše podľa viacerých prieskumov až približne tretina verejnosti verí na existenciu mimozemšťanov.
Podľa vedcov to, čo vieme o vesmíre, môže naznačovať, že mimozemšťania skutočne existujú, zároveň však existujú aj tri presvedčivé dôvody, prečo nás pravdepodobne nenavštevujú, píše The Conversation.
Deň odhalenia vyvoláva otázky o mimozemskej existencii
Nový film od legendárneho režiséra Stevena Spielberga s názvom Deň odhalenia mal premiéru len minulý týždeň, no v slovenských kinách sa okamžite stal číslom jeden, aj keď na ČSFD mu svieti priemerné hodnotenie 65 % a niektorí diváci nešetria kritikou. Vo svojej filmovej novinke sa Spielberg vrátil k svojej obľúbenej téme, ktorej sa venoval aj v snímkach ako Blízke stretnutia tretieho druhu (Close Encounters of the Third Kind) z roku 1977, E. T. – Mimozemšťan (E.T. the Extra-Terrestrial) z roku 1982 či Vojna svetov (War of the Worlds) z roku 2005.
Deň odhalenia má byť dňom, keď sa ľudstvo konečne dozvie pravdu. O čom? To zatiaľ tuší len hŕstka vyvolených vrátane dátového analytika Daniela, ktorý drží v rukách kľúč k jej zverejneniu. Do cesty sa mu však stavia elitný tím s jasným cieľom: zabrániť úniku informácií za každú cenu. Ich motívy sú rôzne, no ten najzásadnejší je mrazivý – pravda by mohla definitívne rozvrátiť svetový poriadok.
Okrem Daniela sa do hľadáčika prenasledovateľov pod vedením Noaha Scanlona dostane aj Margaret, moderátorka počasia z malej lokálnej televízie. To, čo diváci pôvodne považovali za nervové zrútenie v priamom prenose, je však v skutočnosti…
Zdá sa však, že nový film medzi ľuďmi vyvolal vášnivé diskusie o existencii mimozemského života vo vesmíre. Preto sa vedci rozhodli ľuďom objasniť, prečo mimozemšťania našu planétu nenavštevujú, v prípade, že skutočne existujú.
Tri dôvody
Prvým dôvodom je, že vesmír je obrovský a siaha až za hranice našej predstavivosti. Ak by sa teda mimozemšťania z ich vzdialenej hviezdnej sústavy vybrali na planétu Zem, cesta by im trvala tak dlho, že naspäť domov by sa vrátili na planétu oveľa staršiu ako tá, ktorú opustili, možno o storočie alebo aj viac. Stali by sa z nich teda časoví vyhnanci.
Druhým dôvodom je nepredstaviteľne vysoká energetická náročnosť medzihviezdnych letov, na ich cestu k nám by potrebovali nekonečné množstvo energie, čo je zjavne nemožné.
Tretím a mimoriadne významným problémom je, že priestor je vákuum – ale nie úplne. Je tam tak akurát dosť častíc, o ktoré sa treba obávať, pretože môžu potenciálne spôsobiť smrteľné ožiarenie pre cestujúcich a prístroje vysokorýchlostnej kozmickej lode alebo ju zničiť.
Tieto tri dôvody podľa vedcov vyvolávajú otázku – prečo míňať všetku tú energiu na cestu na Zem? Všetko, čo máme my, by vyspelá civilizácia (aká by musela byť, aby sa sem dostala) predsa dokázala vyrobiť na svojej planéte.
Okrem toho náš kyslík by mohol byť pre mimozemšťanov korozívny. Samozrejme, mohli by nosiť ochranné obleky ako ľudia, keď sa vydajú do nehostinného prostredia, avšak správy o návštevách mimozemšťanov neobsahujú žiadne popisy skafandrov.
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