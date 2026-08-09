Veľký objav talianskych potápačov: V hĺbke 46 metrov sa ukrýval vrak starý 2100 rokov

Vrak lode

Foto: Ministero della cultura

Michaela Olexová
TASR
Na základe odhadu potápačov pochádza loď z obdobia medzi druhým a prvým storočím p.n.l. Bola dlhá asi 21 metrov a asi šesť metrov široká.

Talianski potápači objavili pri ostrove Sicília približne 2100 rokov starý vrak rímskej lode, ktorý bol naplnený stovkami dobre zachovaných amfor. Tie pravdepodobne slúžili na prepravu vína, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.

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Taliansky minister kultúry Alessandro Giuli označil objavený vrak za „jeden z najdôležitejších podvodných archeologických nálezov za posledné roky“.

Loď bola asi 21 metrov dlhá

Vrak našli potápači z policajného oddelenia ochrany kultúrneho dedičstva v Palerme približne tri míle od mesta Mazara del Vallo, ktoré leží na západnom pobreží Sicílie.

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Potápači odhadujú, že loď pochádza z obdobia medzi druhým a prvým storočím p.n.l. Vrak našli približne 46 metrov pod hladinou mora na základe tipu rybárov.

Loď bola podľa miestnych médií približne 21 metrov dlhá a šesť metrov široká. Prevážala najmä amfory typu Dressel 1A, ktoré boli vysoké a valcovité a slúžili hlavne na prepravu vína, vysvetľuje AFP.

Ako dodáva talianske ministerstvo kultúry, lokalita bude teraz predmetom ďalšej dokumentácie a skúmania. Cieľom bude rekonštruovať archeologický kontext a prijať potrebné ochranné opatrenia.

Významný objav sa nedávno podarilo uskutočniť aj archeológom na Slovensku

Ako sme vás nedávno informovali, aj na juhozápade Slovenska objavili archeológovia nález, ktorý označujú za celoeurópsky významný. V priestoroch budúceho Industrial Parku v Šuranoch odkryli prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrí. Výskum priniesol nielen dôkazy o prítomnosti rímskej armády, ale aj stopy násilného konfliktu, ktoré môžu podľa vedcov priniesť nové poznatky o období markomanských vojen.

Kostrové pozostatky koňa nájdené počas archeologického výskumu v Šuranoch
Foto: TASR/Henrich Mišovič

Podľa riaditeľa Archeologického ústavu SAV Mateja Ruttkaya ide o nález celoeurópskeho významu, ktorý je výnimočný nielen samotnou existenciou tábora, ale aj možnosťou preskúmať takmer celú jeho plochu. Unikátny je aj tým, že sa v ňom podarilo zachytiť stopy boja medzi rímskymi vojakmi a germánskym obyvateľstvom.„Skutočnosť, že máme šancu preskúmať takmer celý tábor, nám v budúcnosti umožní odpovedať na otázky, ako tábor fungoval, kto s kým bojoval, ako dlho bol využívaný, ako sa v ňom žilo. Tie výsledky tak nebudú zaujímavé a významné iba pre Slovensko, ale pre celú Európu,“ zdôraznil Ruttkay.

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