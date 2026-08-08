Kanaďanka bola po návšteve obchodu v našich končinách znechutená: Otrasný zvyk robí stále veľa ľudí

Nakupovanie pečiva v našich končinách dokáže niekedy poriadne znechutiť ľudí, najmä ak niektorí menej spoločensky a hygienicky menej zdatní jedinci chytajú nezabalené pečivo holými rukami. Takýto jeden prípad sa teraz stal virálnym.
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Kanadská influencerka zostala počas návštevy Poľska zaskočená správaním zákazníčky v supermarkete, informuje o tom poľský portál onet.pl. Dôvodom bola nehygienická manipulácia s nebaleným pečivom.
Kanaďanka Rachel a jej ukrajinský partner Andrii spoločne cestujú po svete a svoje zážitky dokumentujú na sociálnych sieťach. Počas pobytu v Poľsku navštívili aj predajňu siete Lidl, kde si všimli ženu, ktorá chytala pekárenské výrobky holými rukami. Zákazníčka pri výbere nepoužila dostupné jednorazové rukavice ani kliešte.
Turistku táto situácia prekvapila a na sociálnej sieti zverejnila video, v ktorom nad incidentom prevracia očami. Ako uvádza web fakt.pl, do záberov vložila text s otázkou, či je na takéto správanie až príliš kanadská.
Búrlivá diskusia
Zverejnený príspevok vyvolal rozsiahlu diskusiu a nazbieral takmer 13-tisíc komentárov. Časť diskutujúcich súhlasila s tým, že ide o nehygienický postup, ktorý by sa nemal stávať. Ďalší používatelia však upozornili na to, že ide o ojedinelý prípad a na základe jedného človeka nemožno hodnotiť zvyky celej Európy.
Niektorí komentujúci podotkli, že podobné situácie sa bežne dejú aj v Kanade. Dvojica cestovateľov sa zoznámila v roku 2021 a v rámci svojho projektu plánuje navštíviť 52 miest za 52 týždňov. Cieľom ich cesty do Poľska bolo okrem iného preveriť, či patrí k najlacnejším európskym štátom, pričom za jeden deň minuli približne 100 dolárov.
Aspoň tam nemala myš
Aj na Slovensku sme mali v posledných dňoch jeden virálny prípad z našich obchodov. Na sociálnych sieťach sa objavili zábery, ktoré zachytávajú hlodavca priamo pri nebalených pekárenských výrobkoch v novomestskom Kauflande. Obchodný reťazec v reakcii na zverejnené video zrealizoval mimoriadne opatrenia a ubezpečil verejnosť, že išlo iba o ojedinelý prípad.
Na prítomnosť zvieraťa upozornil jeden zo zákazníkov, ktorý k videu pripojil ironický popis o čerstvosti tovaru. Príspevok sa začal rýchlo šíriť a vyvolal stovky reakcií od diskutujúcich. Kým niektorí neskrývali šok a kritizovali úroveň hygieny, iní upozorňovali, že podobné situácie je potrebné okamžite hlásiť personálu predajne.
Mimoriadna kontrola a čistenie
Spoločnosť pre web tnlive.sk uviedla, že kvalita a bezpečnosť potravín sú pre ňu prioritou. Ako spresnila hovorkyňa reťazca Paulína Krajíčková, obchod 2. augusta 2026 okamžite zabezpečil mimoriadnu kontrolu, na ktorej sa zúčastnila certifikovaná deratizačná služba. Predajňa zároveň prešla hĺbkovou dezinfekciou a dôkladným vyčistením.
Následná kontrola nepotvrdila, že by sa v priestoroch nachádzali ďalší škodcovia. Spoločnosť informovala, že na základe zistených skutočností išlo o ojedinelú udalosť, pričom z preventívnych dôvodov vyradili všetky nebalené produkty a nahradili ich novým tovarom.
„Podľa dostupných informácií išlo o ojedinelý incident. Všetok nezabalený sortiment bol preventívne zlikvidovaný a nahradený novým tovarom. Náš sortiment spĺňa požadované normy kvality a zdravotnej bezpečnosti a zákazníci môžu v predajni nakupovať bez obáv. Za vzniknuté nepríjemnosti sa našim zákazníkom ospravedlňujeme,“ uviedla Krajíčková pre portál.
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