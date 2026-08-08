Kanaďanka bola po návšteve obchodu v našich končinách znechutená: Otrasný zvyk robí stále veľa ľudí

Neprispôsobivá zákazníčka a kanadská influencerka

Foto: Facebook - Interculturallife

Roland Brožkovič
Návšteva európskeho supermarketu vyvolala u Kanaďanky znechutenie.

Nakupovanie pečiva v našich končinách dokáže niekedy poriadne znechutiť ľudí, najmä ak niektorí menej spoločensky a hygienicky menej zdatní jedinci chytajú nezabalené pečivo holými rukami. Takýto jeden prípad sa teraz stal virálnym.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Kanadská influencerka zostala počas návštevy Poľska zaskočená správaním zákazníčky v supermarkete, informuje o tom poľský portál onet.pl. Dôvodom bola nehygienická manipulácia s nebaleným pečivom.

Kanaďanka Rachel a jej ukrajinský partner Andrii spoločne cestujú po svete a svoje zážitky dokumentujú na sociálnych sieťach. Počas pobytu v Poľsku navštívili aj predajňu siete Lidl, kde si všimli ženu, ktorá chytala pekárenské výrobky holými rukami. Zákazníčka pri výbere nepoužila dostupné jednorazové rukavice ani kliešte.

Turistku táto situácia prekvapila a na sociálnej sieti zverejnila video, v ktorom nad incidentom prevracia očami. Ako uvádza web fakt.pl, do záberov vložila text s otázkou, či je na takéto správanie až príliš kanadská.

Búrlivá diskusia

Zverejnený príspevok vyvolal rozsiahlu diskusiu a nazbieral takmer 13-tisíc komentárov. Časť diskutujúcich súhlasila s tým, že ide o nehygienický postup, ktorý by sa nemal stávať. Ďalší používatelia však upozornili na to, že ide o ojedinelý prípad a na základe jedného človeka nemožno hodnotiť zvyky celej Európy.

Niektorí komentujúci podotkli, že podobné situácie sa bežne dejú aj v Kanade. Dvojica cestovateľov sa zoznámila v roku 2021 a v rámci svojho projektu plánuje navštíviť 52 miest za 52 týždňov. Cieľom ich cesty do Poľska bolo okrem iného preveriť, či patrí k najlacnejším európskym štátom, pričom za jeden deň minuli približne 100 dolárov.

Aspoň tam nemala myš

Aj na Slovensku sme mali v posledných dňoch jeden virálny prípad z našich obchodov. Na sociálnych sieťach sa objavili zábery, ktoré zachytávajú hlodavca priamo pri nebalených pekárenských výrobkoch v novomestskom Kauflande. Obchodný reťazec v reakcii na zverejnené video zrealizoval mimoriadne opatrenia a ubezpečil verejnosť, že išlo iba o ojedinelý prípad.

Záber na vchod do Kauflandu a na myš medzi pečivom
Foto: interez.sk (Roland Brožkovič) – ilustračná / Facebook – Michal Žitňanský

Na prítomnosť zvieraťa upozornil jeden zo zákazníkov, ktorý k videu pripojil ironický popis o čerstvosti tovaru. Príspevok sa začal rýchlo šíriť a vyvolal stovky reakcií od diskutujúcich. Kým niektorí neskrývali šok a kritizovali úroveň hygieny, iní upozorňovali, že podobné situácie je potrebné okamžite hlásiť personálu predajne.

Mimoriadna kontrola a čistenie

Spoločnosť pre web tnlive.sk uviedla, že kvalita a bezpečnosť potravín sú pre ňu prioritou. Ako spresnila hovorkyňa reťazca Paulína Krajíčková, obchod 2. augusta 2026 okamžite zabezpečil mimoriadnu kontrolu, na ktorej sa zúčastnila certifikovaná deratizačná služba. Predajňa zároveň prešla hĺbkovou dezinfekciou a dôkladným vyčistením.

Následná kontrola nepotvrdila, že by sa v priestoroch nachádzali ďalší škodcovia. Spoločnosť informovala, že na základe zistených skutočností išlo o ojedinelú udalosť, pričom z preventívnych dôvodov vyradili všetky nebalené produkty a nahradili ich novým tovarom.

„Podľa dostupných informácií išlo o ojedinelý incident. Všetok nezabalený sortiment bol preventívne zlikvidovaný a nahradený novým tovarom. Náš sortiment spĺňa požadované normy kvality a zdravotnej bezpečnosti a zákazníci môžu v predajni nakupovať bez obáv. Za vzniknuté nepríjemnosti sa našim zákazníkom ospravedlňujeme,“ uviedla Krajíčková pre portál.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zákazníci v Kauflande neverili vlastným očiam: Po pečive behala myš, reťazec okamžite reagoval

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Slováci a Česi v zahraničí
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Tip na výlet
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Teplota až 4000 stupňov a ľudia vyparení zaživa. Atómové bombardovanie Hirošimy sa udialo pred 81 rokmi
Teplota až 4000 stupňov a ľudia vyparení zaživa. Atómové bombardovanie Hirošimy sa udialo pred 81 rokmi
Bola som pri najväčšej vlajke na svete. V neprebádanej destinácii sa ubytujete za 3 eurá
Bola som pri najväčšej vlajke na svete. V neprebádanej destinácii sa ubytujete za 3 eurá
Peter Bátor v 1 na 1: Korčok neskrýva ani jeden cent. S kauzami Ficovej vlády sa to nedá porovnať
1 na 1
Peter Bátor v 1 na 1: Korčok neskrýva ani jeden cent. S kauzami Ficovej vlády sa to nedá porovnať
Vstup zadarmo a hranolčeky za 3,40 €: Boli sme sa kúpať na jednom z najkrajších jazier na Slovensku
Tip na výlet
Vstup zadarmo a hranolčeky za 3,40 €: Boli sme sa kúpať na jednom z najkrajších jazier na Slovensku
Najluxusnejší hotel pri Jadrane: Pýchu Chorvátska s 200 izbami postihol smutný koniec, ruský boháč ho kúpil za lacno
Najluxusnejší hotel pri Jadrane: Pýchu Chorvátska s 200 izbami postihol smutný koniec, ruský boháč ho kúpil za lacno
Slováci vymenili Chorvátsko za Gdansk: Pivo stálo aj 7 €, pláž nesklamala. Ich pocity sú zmiešané
Slováci vymenili Chorvátsko za Gdansk: Pivo stálo aj 7 €, pláž nesklamala. Ich pocity sú zmiešané
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac