„Boli sme v Chorvátsku a sklamanie nemôže byť väčšie“. Pozrite sa, prečo turisti kritizujú obľúbenú destináciu

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Chorvátsko
Turisti vysvetľujú, prečo odchádzajú z Chorvátska plní trpkého sklamania.

Chorvátsko už nejaký ten čas rozdeľuje ľudí na dva tábory, a to nielen Slovákov. Kým niektorí naň nedajú dopustiť a radi sa sem vrátia každý rok, iní odchádzajú veľmi sklamaní. Prečo si nabudúce radšej zvolia inú destináciu?

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Očakávania sa nenaplnili

„Navštívili sme Chorvátsko a sklamanie nemôže byť väčšie,“ píše sa v príspevku, ktorý sa nedávno objavil na Reddite. Sklamaná turistka vysvetľuje, že spolu s priateľom na týždeň navštívila Dubrovník. Od letného života mali veľké očakávania. Tie sa ale nenaplnili. Dvojica vraj navštívila staré mesto, jedla v dobrých reštauráciách a absolvovala aj výlet loďou.

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Podnikla vraj všetko, čo k dovolenke v Chorvátsku patrí. Príroda a pláže sú tu vraj vskutku výnimočné a autorka príspevku by im udelila 10 bodov z 10, no to je tak všetko. Čo ju najviac pobúrilo? Vysvetľuje, že sú to miestni ľudia, ktorí sú vraj neustále nepríjemní. Nikdy sa vám nepozdravia ani nepoďakujú. Takých stretávala všade, pri atrakciách, v supermarketoch, ale aj v doprave.

Dubrovník v Chorvátsku
Ilustračná foto: Pexels

Šialene vysoké ceny a nuda

„Je to navyše šialene drahé a všade, kam prídete, máte pocit, že vás okrádajú. Jedlo ani nestojí za tie vysoké ceny!“ hnevá sa turistka. Dodáva, že všetko je tu extrémne nudné, okrem pláží. Nebavia ju lokálne bary a prekáža jej, že nikdy nikde nehrá hudba. Na záver dodáva, že ak by sa jej niekto opýtal na Chorvátsko, jednoznačne by ho neodporúčala.

Vlna kritiky na seba nenechala dlho čakať. Jeden z komentujúcich poukázal na to, že žena navštívila z celého Chorvátska jedno mesto a ihneď hodnotí celú krajinu ako nudnú a drahú. Navyše, všetkým je vraj jasné, že Dubrovník je predražená turistická pasca.

Ďalší poukazujú na to, že problémom nie je samotné Chorvátsko. Rovnaké je to vraj všade, kde sa počas leta hrnie najviac turistov. Autorke príspevku odporúčajú dať Chorvátsku ďalšiu šancu, avšak mala by navštíviť menej vyťažené miesta.

Podobných sťažností je viac

Ani zďaleka nejde o prvú podobnú sťažnosť. „Chorvátsko, milujeme ťa, ale už nikdy viac,“ napísal nedávno taktiež sklamaný turista. „Neuveriteľné ceny jedla, nápojov a ubytovania. Úplne šialené,“ vyjadril sa. Dodal, že za tanier cestovín v Chorvátsku zaplatil dvakrát viac ako v Taliansku, pritom ani zďaleka neboli také dobré. Ceny koktejlov zas presahujú 17 eur.

Na ľudí má však opačný názor ako autorka predchádzajúceho príspevku. Chorváti sú podľa neho jednoducho skvelí. „A zdá sa, že aj oni sú nahnevaní a majú toho dosť. Jeden človek nám prezradil, že dokonca aj minister cestovného ruchu kritizoval, že sa situácia v sektore pohostinstva a stravovania vymkla spod kontroly,“ vysvetľuje.

Pláž v Chorvátsku
Foto: interez.sk

Každá minca má dve strany

Vraj Florencia pôsobí popri Splite lacno a ceny v Dubrovníku by aj Zürich prinútili červenať sa. K príspevku pribudli stovky komentárov. Hneď prvý z nich hodnotí, že Chorvátsko trápi jedna z najvyšších inflácií v celej Európe. Problémy prehĺbil prechod na euro, to ale podľa komentujúceho nie je dostatočná výhovorka na to, aby boli ceny v Chorvátsku vyššie ako tie vo Švajčiarsku.

Viacerí komentujúci spomínajú na to, ako kedysi chodili do Chorvátska práve preto, lebo bolo lacné. Ceny však začali narastať mimoriadne rýchlym tempom.

Pochopiteľne, každá minca má dve strany. Takisto aj Chorvátsko má nielen svojich odporcov, ale aj fanúšikov. Niet pochýb o tom, že ak človek vie, kam sa má dívať, je krásne a má čo ponúknuť. Prečítajte si napríklad náš článok o Slovenke, ktorá v Chorvátsku žije. Prehovorila o tých najkrajších plážach. O niektorých ste možno nikdy nepočuli.

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