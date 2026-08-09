Druhý útok za jediný víkend? Muža v Sučanoch mal napadnúť medveď

Aktualizácia 10. augusta o 7.45 – Medvedicu útočiacu v nedeľu (9. 8.) na 42-ročného muža pri Turanoch sa podarilo eliminovať. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa.
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„Medvedica, ktorá dotrhala človeka pri Turanoch, bola zastrelená,“ uviedol Kuffa.Politik si zároveň neodpustil uštipačné poznámky. „Mali by sme podľa súdov najprv osloviť zoologické záhrady? A robiť identifikácie? Plašenia? Prevychovať ju?“ pýta sa politik.
Pôvodný článok – V Sučanoch v okrese Martin mal medveď napadnúť 42-ročného muža. Správu priniesol portál TN Live s odvolaním sa na hovorkyňu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petru Klimešovú.
Muž po útoku skončil v nemocnici
Podľa slov hovorkyne utrpel muž pri útoku viaceré vážne zranenia. Záchranári ho transportovali do Univerzitnej nemocnice Martin s diagnózou polytrauma, poranením hlavy a hrudníka.
O incidente informovala aj TASR s odvolaním sa na informácie, ktoré agentúre poskytla žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková. V správe agentúra informuje o tom, že v nedeľu podvečer našli pri zjazde z diaľnice D1 na Turany zraneného 42-ročného muža, pričom charakter jeho zranení nasvedčuje možnému útoku medveďa.
„Na miesto boli bezodkladne vyslané policajné hliadky, ktoré zabezpečili okolie a monitorujú situáciu. Muž utrpel zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice. Na miesto udalosti bol privolaný aj Zásahový tím pre medveďa hnedého,“ doplnila Šefčíková s tým, že vzhľadom na aktuálnosť prípadu nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie.
Išlo by o druhý útok medveďa za jediný víkend
Ak by sa prvotné informácie potvrdili, išlo by o druhý takýto víkendový incident. K prvému došlo vo Valčianskej doline, kde medveď strhol muža z bicykla. Napriek zraneniam sa mužovi podarilo dôjsť k neďalekým chatám, odkiaľ privolali záchranárov. Po prevoze do nemocnice podstúpil operačný zákrok.
Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová informovala TASR o tom, že na mieste zasahovali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. „Päťdesiatpäťročného muža s viacerými otvorenými ranami záchranári transportovali do nemocnice v Martine,“ doplnila Klimešová.
Ako TASR informoval Juraj Žiak zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého Fatra, k útoku medveďa došlo v katastrálnom území obce Valča, v blízkosti športovo-rekreačného strediska Snowland Valčianska dolina.
Šelma muža napadla pri vstupe do doliny
„Muža, ktorý jazdil na bicykli, šelma napadla v blízkosti závory pri vstupe do doliny. Incident sa odohral približne o 19.00 h a poškodenému spôsobil viacero hryzných a tržných poranení. Zranený 55-ročný muž dokázal po útoku samostatne zísť k najbližším chatám, odkiaľ mu bola prostredníctvom tiesňovej linky 112 privolaná rýchla zdravotná pomoc. Pacienta následne previezli do nemocnice, kde podstúpil operačný zákrok. V súčasnosti je hospitalizovaný na Ortopedickej klinike Univerzitnej nemocnice Martin a jeho stav je stabilizovaný,“ doplnil Žiak.
Na miesto incidentu bol okamžite privolaný Zásahový tím pre medveďa hnedého Fatra, ktorý vykonal operatívny výjazd v úzkej súčinnosti s príslušníkmi Policajného zboru SR. Členovia tímu prehľadali celú lokalitu, útočiaci jedinec sa v nej už nenachádzal. Zásahový tím monitoroval oblasť do neskorých nočných hodín.
Medveď sa mal tento víkend objaviť aj v Banskej Bystrici
O stretoch s medveďom dnes informujeme po tretíkrát. K ďalšiemu incidentu, v rámci ktorého však k útoku nedošlo, malo dôjsť v meste Banská Bystrica. Ako sme uviedli, v noci zo soboty (8. 8.) na nedeľu zistili v lokalite Severnej ulice výskyt medveďa hnedého. Samospráva vyzvala občanov, aby zvýšili opatrnosť. TASR o tom v nedeľu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková. Dodala, že aktivovali Zásahový tím Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR, ktorý situáciu monitoruje spolu s hliadkami mestskej polície.
Banskobystrická samospráva v súvislosti s udalosťami požiadala obyvateľov, aby boli pri pohybe obozretní, najmä pri prechádzkach či športových aktivitách v prírode, a zvýšili opatrnosť. Radnica pripomína, že informácie, ako sa správať pri strete s medveďom či kontaktné údaje na zásahové tímy medveďa hnedého, sú dostupné i na webovej stránke mesta.
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