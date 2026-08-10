Zastrelili medvedicu s mláďatami, ktorá pri Turanoch „dotrhala“ človeka: Cez víkend sa odohrali až tri incidenty

Uplynulý víkend sa niesol v znamení viacerých stretov s medveďom a incident mal pre jedno zo zvierat fatálne následky. Medvedica pri Turanoch bola totiž zastrelená.
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Medvedicu útočiacu v nedeľu (9. 8.) na 42-ročného muža pri Turanoch sa podarilo eliminovať. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. „Medvedica, ktorá dotrhala človeka pri Turanoch, bola zastrelená,“ uviedol Kuffa.
Politik si zároveň neodpustil uštipačné poznámky. „Mali by sme podľa súdov najprv osloviť zoologické záhrady? A robiť identifikácie? Plašenia? Prevychovať ju?“ pýta sa politik.
Išlo o starú medvedicu
Zraneného muža našli pri zjazde z diaľnice D1 na Turany v nedeľu podvečer, pričom charakter zranení nasvedčoval útoku medveďa. Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci pacienta previezla do martinskej nemocnice s diagnózou polytrauma a úrazom hrudníka a hlavy.
Ako pre TASR uviedol Juraj Žiak zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého Fatra, pátraciu akciu s cieľom identifikovať nebezpečného jedinca spustili v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Sučany. „Do monitoringu oblasti nasadili dva bezpilotné drony s termovíziou. Vďaka tejto technológii sa v krátkom čase podarilo útočiacu medvedicu spolu s dvomi mláďatami lokalizovať,“ priblížil Žiak.
Doplnil, že vzhľadom na bezprostredné ohrozenie zdravia a života obyvateľov v tesnej blízkosti dopravnej infraštruktúry zásahový tím pristúpil k okamžitej a bezpečnej eliminácii medvedice aj oboch mláďat. „Následná ohliadka usmrteného zvieraťa preukázala, že medvedica mala extrémne zodratý chrup, čo svedčí o jej vysokom veku a možnej zníženej schopnosti obstarávať si prirodzenú potravu,“ dodal Žiak.
Podľa jeho slov medvedica vážila 136 kilogramov (kg). „Vek sme jej odhadli na 18 rokov. Mala pri sebe dve mláďatá s hmotnosťou 23 a 25 kg, ktoré museli byť tiež eliminované,“ spresnil Žiak.
Tri incidenty za víkend
Cez víkend sa pritom odohral aj druhý incident s medveďom. V noci zo soboty (8. 8.) na nedeľu zistili v lokalite Severnej ulice v Banskej Bystrici výskyt medveďa hnedého. Samospráva vyzýva občanov, aby zvýšili opatrnosť. TASR o tom v nedeľu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková. Dodala, že aktivovali Zásahový tím Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR, ktorý situáciu monitoruje spolu s hliadkami mestskej polície.
Do tretice, ako sme vás už informovali, vo Valčianskej doline pri Martine napadol v sobotu (8. 8.) podvečer medveď muža na bicykli. Strhol ho na zem a spôsobil mu viaceré zranenia. Muž skončil v martinskej nemocnici. Informovala o tom televízia TA3. Ako TASR informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová, na mieste zasahovali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
„Päťdesiatpäťročného muža s viacerými otvorenými ranami záchranári transportovali do nemocnice v Martine,“ doplnila Klimešová. Ako TASR informoval Juraj Žiak zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého Fatra, k útoku medveďa došlo v katastrálnom území obce Valča, v blízkosti športovo-rekreačného strediska Snowland Valčianska dolina.
„Muža, ktorý jazdil na bicykli, šelma napadla v blízkosti závory pri vstupe do doliny. Incident sa odohral približne o 19.00 h a poškodenému spôsobil viacero hryzných a tržných poranení. Zranený 55-ročný muž dokázal po útoku samostatne zísť k najbližším chatám, odkiaľ mu bola prostredníctvom tiesňovej linky 112 privolaná rýchla zdravotná pomoc. Pacienta následne previezli do nemocnice, kde podstúpil operačný zákrok. V súčasnosti je hospitalizovaný na Ortopedickej klinike Univerzitnej nemocnice Martin a jeho stav je stabilizovaný,“ doplnil Žiak.
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