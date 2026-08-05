Peter Bátor v 1 na 1: Korčok neskrýva ani jeden cent. S kauzami Ficovej vlády sa to nedá porovnať

Peter Bátor

Foto: Interez

Karolína Piliarová
1 na 1
Hosťom relácie interezu bol tentoraz bezpečnostný expert a člen predsedníctva Progresívneho Slovenska, Peter Bátor.

Slovensko čelí hybridným hrozbám, kybernetickým útokom aj vojne za svojimi hranicami. Európska únia označuje ruskú skupinu Turla za nástroj FSB, ktorý útočí aj na členské štáty EÚ, vrátane Slovenska. Práve v čase ruských útokov na Slovensko a potreby ochrany kritickej infraštruktúry sa šéf bezpečnosti ŽSR vybral do Ruska, kde sa stretol s ľuďmi napojenými na ruské tajné služby. Podľa bezpečnostného experta, Petra Bátora, ide o mimoriadne vážne bezpečnostné riziko.

Upozorňuje, že potom, čo sa šéf bezpečnosti železníc, Ján Gróf, stretol s predstaviteľmi ruskej liberálno-demokratickej strany, je Gróf vydierateľný zo strany Ruska a pre slovenskú verejnosť nie je dôveryhodný. Podľa Bátora by v tomto prípade mala konať Slovenská informačná služba a Gróf by mal byť okamžite odvolaný z funkcie.

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V rozhovore sa moderátorka Karolína Piliarová so svojím hosťom rozprávala aj o medzinárodnom rebríčku kvality spravodajských služieb v Európe. Francúzsky týždenník L’Express publikoval sériu článkov o európskych tajných službách. Tá vychádza z rozhovorov s desiatkami odborníkov z tejto oblasti v 25 krajinách.  Medzi porotcami tohto rebríčka boli súčasní aj bývalí členovia agentúr a zástupcovia CIA a Mosadu.

Slovenská republika skončila na chvoste všetkých európskych krajín a experti ju označili za najhoršiu informačnú službu. Odborníci na tajné služby hodnotili najmä schopnosť  získavať spravodajské informácie, vykonávať tajné operácie, ale hodnotila sa aj schopnosť spolupracovať so zahraničnými partnermi.

V prípade Slovenska zhodnotili vysokú mieru politizácie, korupcie, nízkej profesionality a vysokú mieru ruského vplyvu. Podľa Bátora nejde o žiadne prekvapenie a upozorňuje na nedôveru pri výmene informácií zo strany spojeneckých tajných služieb. Slovensko v zahraničí podľa neho nevnímajú ako dôveryhodného partnera.

V rozhovore diskutovali aj o vývoji vojny na Ukrajine. Hoci nový ukrajinský minister obrany, Jevhen Chmara, avizuje zintenzívnenie asymetrického boja, Bátor upozorňuje, že Ukrajina využíva nástroje asymetrického boja proti Rusku už vyše roka.

Podľa Bátora za to môže predovšetkým výrazný nárast výroby dronov na Ukrajine a následné cielené útoky Ukrajiny na energetickú infraštruktúru Ruska. Podľa bezpečnostného experta bude v možnom zlome vojny kľúčová budúca zima.

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