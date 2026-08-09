Kvíz: Vieš o psoch všetko? Ak áno, získaj v našom kvíze aspoň 5 bodov

Kvíz o psoch

Foto: Pexels

Michaela Olexová
V dnešnom kvíze si preveríš svoje všeobecné znalosti o psoch. Vyskúšaj si náš dnešný kvíz a zisti, či sa môžeš považovať za skutočného psičkára.

Myslíš si, že vieš všetko o psoch? Dokázal by teda si rozoznať jednotlivé plemená iba podľa fotografie? A zvládneš to aj v prípade menej známych psov alebo plemien, ktoré sa na seba veľmi podobajú?

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Byť dobrým majiteľom psa znamená oveľa viac než len vedieť, ktoré plemeno máš doma. Mať psíka je jedna vec, no rozumieť jeho potrebám, ovládať základy o starostlivosti či vedieť, aké prehliadky sú dôležité, je vec druhá. Okrem toho, ak chceš svojho psa správne socializovať, mal by si mať aspoň základný prehľad aj o iných plemenách a vedieť odhadnúť ich povahu.

V dnešnom kvíze si môžeš overiť svoje znalosti o psích plemenách, anatómii psa aj správnej starostlivosti o štvornohého miláčika. Ak získaš aspoň päť bodov, môžeš sa považovať za skutočného znalca psov. Aj najväčších milovníkov zvierat však možno niektoré otázky zaskočia. Koľko bodov sa podarí získať tebe?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Tip na film
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Slováci a Česi v zahraničí
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Tip na výlet
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Teplota až 4000 stupňov a ľudia vyparení zaživa. Atómové bombardovanie Hirošimy sa udialo pred 81 rokmi
Teplota až 4000 stupňov a ľudia vyparení zaživa. Atómové bombardovanie Hirošimy sa udialo pred 81 rokmi
Bola som pri najväčšej vlajke na svete. V neprebádanej destinácii sa ubytujete za 3 eurá
Bola som pri najväčšej vlajke na svete. V neprebádanej destinácii sa ubytujete za 3 eurá
Peter Bátor v 1 na 1: Korčok neskrýva ani jeden cent. S kauzami Ficovej vlády sa to nedá porovnať
1 na 1
Peter Bátor v 1 na 1: Korčok neskrýva ani jeden cent. S kauzami Ficovej vlády sa to nedá porovnať
Vstup zadarmo a hranolčeky za 3,40 €: Boli sme sa kúpať na jednom z najkrajších jazier na Slovensku
Tip na výlet
Vstup zadarmo a hranolčeky za 3,40 €: Boli sme sa kúpať na jednom z najkrajších jazier na Slovensku
Najluxusnejší hotel pri Jadrane: Pýchu Chorvátska s 200 izbami postihol smutný koniec, ruský boháč ho kúpil za lacno
Najluxusnejší hotel pri Jadrane: Pýchu Chorvátska s 200 izbami postihol smutný koniec, ruský boháč ho kúpil za lacno
Slováci vymenili Chorvátsko za Gdansk: Pivo stálo aj 7 €, pláž nesklamala. Ich pocity sú zmiešané
Slováci vymenili Chorvátsko za Gdansk: Pivo stálo aj 7 €, pláž nesklamala. Ich pocity sú zmiešané
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac