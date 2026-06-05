Nový film Scary Movie dorazil po dlhej pauze do kín. Podľa divákov to v sále pôsobilo ako na pohrebe

Záber z filmu Scary Movie 6

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Zo zákulisia filmov
Označujú ho za sklamanie.

Hororová paródia Scary Movie, známa svojím absurdným humorom, je po 13 rokoch opäť v kinách. Dotkla sa poriadne pálčivých tém. Podľa väčšiny divákov je však nudná a humor je len v traileri. 

Včera do slovenských kín dorazila nová časť legendárneho filmu Scary Movie, ktorá je však podľa väčšiny divákov veľkým sklamaním. Tvorcovia údajne chceli nadviazať na atmosféru prvých dvoch dielov a zároveň sériu reštartovať pre novú generáciu. Ide už o šiestu časť tejto „hororovej“ série, pričom prvá vyšla ešte v roku 2000.

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Od vydania prvej časti ubehlo už 26 rokov

Je to už neuveriteľných 26 rokov, odkedy nemilosrdný vrah Ghostface prvýkrát naháňal štvoricu tínedžerov, ktorých stvárnili Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris a Regina Hall.

Štvoricu sa mu však nepodarilo zlikvidovať. Dokonca prežili civilizačné choroby, krízu stredného veku aj bližšie nešpecifikované pohromy a dnes sú späť, aby si podali všetko, čo v hororovom žánri za posledné roky vzniklo. Či už ide o duchárske historky, krvavé sekačky alebo ambiciózne remaky, nikto si nemôže byť istý. Po rokoch bizarných experimentov a návratov na plátno sú opäť tu, aby zbúrali všetky zábrany.

Výsledkom je film, ktorý údajne prekračuje všetky hranice a za svojho najväčšieho nepriateľa považuje korektný humor. Snímka si totiž vystrelila z rodovej problematiky, rasizmu, tém spojených s LGBT+ komunitou aj z republikánov.

Záber z filmu Scary Movie 6
Foto: MovieStillsDB

V najnovšej časti si zahral aj Damon Wayans Jr., syn Damona Wayansa, ktorý hral v prvom diele Bobbyho, a zároveň synovec pôvodných tvorcov.

V kine to vraj pôsobilo ako na pohrebe

Na filmovom portáli ČSFD mu diváci zatiaľ udelili hodnotenie 60 %, čo nie je úplne najhoršie, no z recenzií vyplýva, že podľa väčšiny fanúšikov je nová časť sklamaním. Vraj humor bol len v traileri a vo filme chýbal. Film označili za nudný a jeho záver za trápny.

Dokonca tvrdia, že kino bolo obsadené len na 50 % a pôsobilo to tam ako na pohrebe, pretože, až na pár ľudí, sa takmer nikto nesmial. Samozrejme, našlo sa pár divákov, ktorým sa nová časť páči a tvrdia, že si tvorcovia zobrali na mušku generáciu Z, a vraj im to aj vyšlo.

„Občas vtipný, väčšinu času nudný sled len zdanlivo súvisiacich skečov, ktoré k satire aj k paródii pristupujú tým najlenivejším spôsobom.“

„Scary Movie 6 je návratom, ktorý síce na papieri dáva zmysel, ale v praxi chýba akýkoľvek dôvod na existenciu,“ kritizujú diváci.

Záber z filmu Scary Movie 6
Foto: MovieStillsDB

Nenechajte si ujsť ani dva ďalšie nové horory

Scary Movie sa síce radí medzi horory, ale aj medzi komédie, preto ak by ste mali chuť pozrieť si nejaký skutočný horor, v kinách sú aktuálne dva nové a poriadne desivé horory.

Prvým z nich je Posadnutosť, ktorý diváci označujú za adepta na film roka. Dokonca tvrdia, že všetky ostatné horory sú popri tomto len rozprávky. Horor, ktorý nastavuje zrkadlo toxickým vzťahom, si však nezískal len divákov z celého sveta, ale aj filmových kritikov a na filmovom portáli ČSFD mu svieti hodnotenie až 86 %, čo je na horory skutočne vysoké číslo.

Druhým je Backrooms, ktorý sme videli aj my a naše pocity z neho sme pre vás zhrnuli v recenzii, ktorú si môžete prečítať na tomto odkaze. Aktuálne v kinách žne obrovský úspech, u nás ho len za jeden víkend videlo viac ako 18-tisíc divákov a s tržbami cez 145-tisíc eur sa dostal na prvú priečku najnavštevovanejších filmov. Celosvetovo sa dostal už na sumu 126 miliónov dolárov, čo je v prepočte približne 108 miliónov eur, čím sa stal aktuálne najnavštevovanejším filmom na celom svete. Ide tak o skutočne výborný začiatok. Okrem toho má na filmovom portáli ČSFD hodnotenie 71 %.

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