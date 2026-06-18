Do kín dorazila nová komédia Po večierke. Diváci ju označili za najlepší český film tohto roka

Záber z českej komédie Po Večierke

Foto: Bontonfilm

Klaudia Oselská
Tip na film
Má hodnotenie 73 %, čo je na českú komédiu pomerne vysoké číslo.

Nová česká komédia Po večierke vás prenesie niekoľko rokov späť v čase, do vášho detstva, keď ste letné prázdniny trávili v tábore. S humorom, ale aj s dojatím si tak budete môcť zaspomínať na bezstarostné detské časy. Navyše, podľa divákov je komédia najlepším českým filmom tohto roka, tak si ju určite nenechajte ujsť. 

V slovenských kinách má dnes premiéru nová rodinná romantická komédia z českej tvorby s názvom Po večierke. Na režisérsku a scenáristickú stoličku si sadol Dan Pánek, ktorý má na svojom konte úspešnú českú drámu Neporaziteľní z roku 2025 a rodinný športový film Deti z Nagany z roku 2023.

Viac z témy Tip na film:
1.
Nový krimifilm Colors of Evil: Black je hitom Netflixu. Vyšetruje zmiznutia detí v Poľsku
2.
Film Project Hail Mary s vysokým hodnotením si môžete pozrieť z pohodlia obývačky. V kinách zožal úspech
3.
Film Dracula z roku 1992 Slováci milujú. Hrá v ňom Anthony Hopkins, musíte ho vidieť aspoň raz
Zobraziť všetky články (470)

V hlavnej úlohe Vladimír Polívka

Komédia sleduje Kráťu, manažéra na pokraji úplného vyhorenia, ktorý kývne na prosbu svojho chorého otca Miloša a rozhodne sa namiesto neho ujať vedenia ošumelého letného detského tábora, kam kedysi jazdil ako dieťa. Ihneď po príchode sa Kráťa dostáva do konfliktu s kolektívom pracovníkov tábora, na čele s Cyrilom, ktorý si na funkciu leta brúsi zuby. Situácia ale naozaj vygraduje až príchodom kontroly z hygieny, kde pracuje dávna Kráťova láska z tábora Anežka Svobodová. Tá dnes žije s jeho skorším úhlavným rivalom, teraz mocným podnikateľom Karlom.

Kráťa tak čelí nielen rozpadajúcemu sa objektu, ale aj nečakaným citom voči Anežke, s ktorými si vôbec nevie rady. Práve toto slnečné leto na starom známom mieste však prináša šancu na nový začiatok.

Hlavnú postavu Kráťu stvárnil známy český herec Vladimír Polívka a jeho bývalú lásku Anežku Svobodovú si zahrala Eva Podzimková. Okrem nich si v novej komédii zahrali napríklad aj Václav Neužil, Hana Vagnerová, Ondřej Pavelka, Dana Batulková, Max Dolanský, Stanislav Majer či Petra Nesvačilová.

Záber z českej komédie Po Večierke
Záber z komédie Po večierke, foto: Bontonfilm

Má slušné hodnotenie

Českí diváci mu už na filmovom portáli ČSFD stihli udeliť hodnotenie 73 %, čo je na českú komédiu skutočne vysoké číslo. Diváci ho dokonca označili za najlepší český film tohto roka. Tvrdia, že je veľmi dojemný, ale má aj množstvo vtipných momentov. Jediné, čo im prekážalo, bol predvídateľný záver.

Ak vás však príbeh tejto komédie nezaujal, ale stále máte chuť na český humor, v slovenských kinách sa aktuálne premieta ešte jedna nová česká komédia s názvom Pět švestek.

Záber z komédie Pět švestek
Záber z českej komédie Pět švestek, foto: MAGICBOX

Snímka rozpráva príbeh o hlavnej postave menom Věra, ktorú si zahrala Lenka Termerová, žije sama a v živote ju už zdanlivo nič nečaká. No túži po časoch, keď bola naozaj šťastná – keď chodievala s priateľmi k moru. Zo starej partie však zostali len trosky, preto si nie je istá, či vôbec takéto dobrodružstvo ešte niekto z nich vôbec zvládne.

Napriek tomu všetci túžia ešte raz spoločne vyplávať na otvorené more, objaviť idylické zátoky a vychutnávať si nádherné západy slnka. No najväčšou hrozbou ich výpravy prekvapivo nie je more ani staré krivdy, ktoré počas cesty vyplávajú na povrch, ale ich vlastné deti, ktoré nemajú pochopenie pre bláznivý výlet svojich starých rodičov.

Veľkým lákadlom filmu sú nádherné scenérie, pretože sa natáčal v Grécku priamo na plachetnici a takmer všetky zábery sa odohrávajú priamo na otvorenom mori v obkolesení očarujúcich scenérií azúrovej krajiny.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Trailer k novému Spider-Manovi s Tomom Hollandom a Zendayou je tu. Do kín dorazí už…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
1 na 1
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac