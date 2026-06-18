Do kín dorazila nová komédia Po večierke. Diváci ju označili za najlepší český film tohto roka

Nová česká komédia Po večierke vás prenesie niekoľko rokov späť v čase, do vášho detstva, keď ste letné prázdniny trávili v tábore. S humorom, ale aj s dojatím si tak budete môcť zaspomínať na bezstarostné detské časy. Navyše, podľa divákov je komédia najlepším českým filmom tohto roka, tak si ju určite nenechajte ujsť.
V slovenských kinách má dnes premiéru nová rodinná romantická komédia z českej tvorby s názvom Po večierke. Na režisérsku a scenáristickú stoličku si sadol Dan Pánek, ktorý má na svojom konte úspešnú českú drámu Neporaziteľní z roku 2025 a rodinný športový film Deti z Nagany z roku 2023.
V hlavnej úlohe Vladimír Polívka
Komédia sleduje Kráťu, manažéra na pokraji úplného vyhorenia, ktorý kývne na prosbu svojho chorého otca Miloša a rozhodne sa namiesto neho ujať vedenia ošumelého letného detského tábora, kam kedysi jazdil ako dieťa. Ihneď po príchode sa Kráťa dostáva do konfliktu s kolektívom pracovníkov tábora, na čele s Cyrilom, ktorý si na funkciu leta brúsi zuby. Situácia ale naozaj vygraduje až príchodom kontroly z hygieny, kde pracuje dávna Kráťova láska z tábora Anežka Svobodová. Tá dnes žije s jeho skorším úhlavným rivalom, teraz mocným podnikateľom Karlom.
Kráťa tak čelí nielen rozpadajúcemu sa objektu, ale aj nečakaným citom voči Anežke, s ktorými si vôbec nevie rady. Práve toto slnečné leto na starom známom mieste však prináša šancu na nový začiatok.
Hlavnú postavu Kráťu stvárnil známy český herec Vladimír Polívka a jeho bývalú lásku Anežku Svobodovú si zahrala Eva Podzimková. Okrem nich si v novej komédii zahrali napríklad aj Václav Neužil, Hana Vagnerová, Ondřej Pavelka, Dana Batulková, Max Dolanský, Stanislav Majer či Petra Nesvačilová.
Má slušné hodnotenie
Českí diváci mu už na filmovom portáli ČSFD stihli udeliť hodnotenie 73 %, čo je na českú komédiu skutočne vysoké číslo. Diváci ho dokonca označili za najlepší český film tohto roka. Tvrdia, že je veľmi dojemný, ale má aj množstvo vtipných momentov. Jediné, čo im prekážalo, bol predvídateľný záver.
Ak vás však príbeh tejto komédie nezaujal, ale stále máte chuť na český humor, v slovenských kinách sa aktuálne premieta ešte jedna nová česká komédia s názvom Pět švestek.
Snímka rozpráva príbeh o hlavnej postave menom Věra, ktorú si zahrala Lenka Termerová, žije sama a v živote ju už zdanlivo nič nečaká. No túži po časoch, keď bola naozaj šťastná – keď chodievala s priateľmi k moru. Zo starej partie však zostali len trosky, preto si nie je istá, či vôbec takéto dobrodružstvo ešte niekto z nich vôbec zvládne.
Napriek tomu všetci túžia ešte raz spoločne vyplávať na otvorené more, objaviť idylické zátoky a vychutnávať si nádherné západy slnka. No najväčšou hrozbou ich výpravy prekvapivo nie je more ani staré krivdy, ktoré počas cesty vyplávajú na povrch, ale ich vlastné deti, ktoré nemajú pochopenie pre bláznivý výlet svojich starých rodičov.
Veľkým lákadlom filmu sú nádherné scenérie, pretože sa natáčal v Grécku priamo na plachetnici a takmer všetky zábery sa odohrávajú priamo na otvorenom mori v obkolesení očarujúcich scenérií azúrovej krajiny.
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