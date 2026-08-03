Viac ako 70 predajní nečakane skončí. Diskontný reťazec opúšťa trh, obchody prevezme iná značka

Éra značky Woolworth na poľskom trhu po troch rokoch definitívne končí. Kým v roku 2023 mala spoločnosť v pláne otvoriť stovky predajní, dnes jej pobočky preberá nemecká sieť TEDi, ktorá patrí do rovnakej vlastníckej skupiny.
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Woolworth vstúpil na poľský trh v máji 2023 s výraznými expanznými plánmi. Spoločnosť pôvodne počítala s tým, že v krajine vybuduje až 1 000 predajní. Neskôr svoj cieľ znížila na približne 400 obchodov. Realita však bude výrazne odlišná a značka nateraz z trhu zmizne. Informoval o tom portál Wiadomosci Handlowe.
Personál a približne 70 predajní
Poľské pôsobenie značky Woolworth sa skončí po otvorení približne 70 predajní. Spoločnosť zároveň zamestnáva viac ako 500 ľudí, ktorí majú byť súčasťou prechodu pod TEDi. Problémom bola najmä ekonomická výkonnosť poľskej pobočky.
Woolworth Poľsko v hospodárskom roku 2025 vykázal tržby približne 159 miliónov zlotých (približne 25 miliónov eur). Spoločnosť však zároveň skončila v čistej strate 51,69 milióna zlotých (približne 11 miliónov eur). Strata tak bola takmer dvojnásobná v porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď dosiahla 26,9 milióna zlotých (približne 6 miliónov eur).
Nejde pritom o klasické prevzatie konkurenčnej spoločnosti. TEDi a Woolworth totiž patria pod rovnakú vlastnícku skupinu, ktorá sa rozhodla svoje aktivity na poľskom trhu viac sústrediť pod jednu značku.
Značka TEDi už v Poľsku výrazne vyrástla a v júni 2026 otvorila svoju 300. predajňu. Podľa údajov Eurofound zamestnávala v krajine viac ako 2 000 ľudí a Poľsko je pre ňu tretím najväčším európskym trhom po Nemecku a Španielsku. Po začlenení obchodov Woolworth sa počet predajní TEDi v Poľsku priblíži k hranici 400.
Rekordné tržby a 15 krajín
Firma však týmto číslom rozhodne nechce skončiť. Dlhodobo vidí na poľskom trhu priestor až na približne 600 predajní. Len počas aktuálneho finančného roka plánuje TEDi v Poľsku otvoriť približne 40 ďalších obchodov.
TEDi patrí medzi najrýchlejšie expandujúce nepotravinové diskontné siete v Európe. Spoločnosť uvádza, že jej hospodársky rok 2024/2025 bol rekordný. Tržby prvýkrát prekročili hranicu troch miliárd eur a sieť otvorila viac ako 400 nových predajní.
V súčasnosti má TEDi viac ako 3 500 predajní v 15 európskych krajinách a zamestnáva viac ako 36 000 ľudí. Ambície spoločnosti sú ešte podstatne vyššie. Do roku 2029 chce mať v Európe 5 000 predajní. Na svojej stránke zároveň uvádza, že pri napĺňaní tohto cieľa otvára najmenej jednu predajňu počas každého pracovného dňa. Táto stratégia rýchlej expanzie sprevádza značku od začiatku pôsobenia v roku 2024. „Už v prvom roku fungovania sme otvorili v priemere dve predajne týždenne,“ uvádza reťazec.
V Európe napreduje aj Woolworth
Zaujímavé pritom je, že problémy poľskej pobočky neodrážajú celkový vývoj Woolworthu. Skupina v Európe naďalej expanduje a začiatkom marca 2026 otvorila svoju jubilejnú tisícu predajňu. V ďalšom období chcela sieť pridať stovky nových obchodov, predovšetkým na nemeckom trhu.
Súčasťou tejto európskej expanzie je od októbra 2025 aj Slovensko. Woolworth tu svoju prvú predajňu otvoril 16. októbra 2025 v bratislavskom Bory Mall. Následne začal rýchlo rozširovať svoju sieť aj do ďalších slovenských miest, medzi ktoré patria Nitra, Bratislava, Prešov, Michalovce, Trnava, Revúca či Liptovský Mikuláš.
Značka je známa najmä dôrazom na dostupné ceny, pričom mnohé výrobky stoja len niekoľko eur. Popri lacnejších položkách však zákazníci nájdu aj kvalitnejší sortiment z vyšších cenových kategórií. O ponuke a cenách v predajni sme informovali v samostatnom článku z nedávneho otvorenia druhej predajne v Nitre.
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