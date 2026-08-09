Egypt za 45 € a Turecko za 49 €: Porovnali sme obľúbené destinácie, more si tu užijete aj v októbri

Ak ste si nestihli naplánovať dovolenku pri mori na leto alebo ju už máte za sebou a nechce sa vám čakať do budúceho roka, za oddychom môžete vyraziť aj na jeseň. Slávu obľúbeného Chorvátska v týchto mesiacoch preberá Egypt a Turecko, kam vyrážajú dovolenkári do rezortov, ale aj na vlastnú päsť. Rozhodli sme sa naplánovať dovolenku v októbri v jednej aj v druhej destinácii po vlastnej osi a porovnali sme ceny ubytovaní v obľúbených lokalitách.
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Egypt od 45 eur na noc
Medzi najpopulárnejšie letoviská v Egypte patrí Hurgada, kde sme našli ubytovanie štartujúce na 45 eurách v zariadení s akvaparkom alebo za 48 eur za dvojlôžkovú izbu v 3-hviezdičkovom rezorte s bazénom, reštauráciou a pravidelným večerným programom.
Ceny v Marsa Alam začínajú vyššie, na 88 eurách za štúdio s výhľadom na more, prípadne za 100 eur si môžete rezervovať dvojlôžkovú izbu v 4-hviezdičkovom rezorte. Dôvodom vyšších cien môže byť, že väčšina ubytovaní je v tomto termíne už rezervovaných, čo len potvrdzuje obľúbenosť destinácií počas jesene.
Podobne to vyzerá aj v letovisku Šarm aš-Šajch, kde ceny za jednu izbu začínajú na 76 eurách, no cena druhej najlacnejšej ponuky sa už vyšvihla na 141 eur. V tomto prípade ide o izbu s výhľadom na bazén a hostia ubytovacieho zariadenia majú k dispozícii súkromnú pláž.
Turecko od 49 eur na noc
V Turecku sa teší obľube letovisko Antalya, kde sa ubytujete už od 49 eur na noc, a to v hoteli vzdialenom 400 metrov od pláže alebo za 53 eur v izbe priamo na pláži. Oba hotely ponúkajú svojim návštevníkom bazén a aj súkromnú pláž.
Keď sa presunieme do Alanyy, ceny ubytovaní tu štartujú na 46 eurách za izbu v hoteli priamo na pláži alebo na cenovke 60 eur za izbu s balkónom v hoteli vzdialenom 150 metrov od pláže.
Za veľmi podobné sumy je stále dostupné aj ubytovanie v Dalamane, za najlacnejšiu dvojlôžkovú izbu zaplatíte 57 eur alebo 65 eur za apartmán.
Keď porovnáme ceny v týchto prímorských destináciách, menšie rozdiely je vidieť pri Turecku, kde sa všetky nami nájdené zariadenia pohybujú na cenovke v priemere 50 až 60 eur pre dve osoby za noc.
Pri porovnaní nákladov na dovolenku so stredným rozpočtom vedie Egypt, má to však svoje ale
Údaje portálu Budget Your Trip, ktoré vychádzajú z reálnych skúseností cestovateľov, zas hovoria, že pri strednom rozpočte ich cestovanie po Egypte stojí 232 eur na osobu a týždeň a v Turecku 737 eur.
Sú to však pestré krajiny a ceny nie sú jednotné na pobreží a vo vnútrozemí, vo veľkých mestách a v menších neznámych oblastiach či pri obľúbených atrakciách. A tiež, ak sa do týchto krajín vyberiete cez cestovnú kanceláriu, sumy sú iné, pretože sú v nich zarátané ďalšie poplatky.
S plánovaním dovolenky na jeseň nezaháľajte
Ak chcete vyraziť počas jesene na dovolenku cez cestovnú kanceláriu, obchodný riaditeľ CK Satur Tomáš Huber odporúča rezervovať si ju čím skôr.
„Celkovo pri dovolenkách platí, že čím skôr si dovolenku zarezervujete, tým väčšiu výhodu získate z hľadiska šírky ponuky, dostupnosti voľných kapacít aj ceny. Medzi Slovákmi je na jeseň veľmi obľúbený Egypt pre svoju blízkosť a širokú ponuku,“ uviedol pre interez.
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