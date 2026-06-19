Film Kaskadér je už online. Zamilujú sa v ňom do seba Ryan Gosling a Emily Blunt

Akčnú komédiu Kaskadér už nájdete online na streamovacej platforme. Má hodnotenie 71 %. Jedna diváčka tvrdí, že si film zamilovala natoľko, že ho už videla najmenej päťkrát.
Romantika, komédia aj akčná dráma v jednom filme
Akčná komédia Kaskadér (The Fall Guy) v hlavných úlohách s Ryanom Goslingom a Emily Blunt pochádza síce ešte z roku 2024, ale na streamovacej platforme HBO Max je úplnou novinkou.
Kaskadér Colt Seavers už má svoje najlepšie časy za sebou, kedysi býval hviezdou, ale počas jednej mimoriadne náročnej akčnej scény sa zranil. Nekontrolovaný pád z veľkej výšky zanechal Colta s poraneným telom a egom, preto sa rozhodol dať filmovému priemyslu definitívne zbohom, dokonca preto dal kopačky krásnej a nádejnej režisérke Jody. Po roku je však opäť povolaný vrátiť sa do služby. Má robiť dabléra akčnej hviezde Tomovi Ryderovi v pripravovanom sci-fi filme, ktorý režíruje jeho bývalá. Keď sa však hviezda megarozpočtového filmu stratí, hrozí zrušenie natáčania.
Zatiaľ čo bezohľadná producentka filmu manévruje tak, aby zmiznutie hviezdy zostalo pred štúdiom a médiami utajené, Colt predvádza najškandalóznejšie kaskadérske kúsky filmu a zároveň sa snaží očariť Jody. No ako sa záhada okolo zmiznutej hviezdy prehlbuje, Colt sa ocitne v pasci zlovestného zločineckého sprisahania, ktoré ho privedie na pokraj pádu nebezpečnejšieho než akýkoľvek kaskadérsky kúsok.
To všetko prevráti Coltove životné priority naruby. Uvedomí si, že svet filmu mu strašne chýba, že režisérka Jody je jeho životnou láskou a že ak sa mu nepodarí nájsť hviezdu jej filmu živú a schopnú pracovať, môže to zničiť jej kariéru. Na jedného obyčajného kaskadéra je to celkom slušný náklad.
Ryan Gosling a Emily Blunt sa do seba zamilujú
Hlavnú postavu Colta stvárnil slávny kanadský herec Ryan Gosling, ktorého môžete poznať z ikonických romantických filmov La La Land, Zápisník jednej lásky (The Notebook) a Bláznivá hlúpa láska (Crazy Stupid Love). Nedávno však stvárnil hlavnú postavu aj v novom filme Posledná šanca (Project Hail Mary) od autora Marťana (The Martian), ktorý má nábeh na jeden z najlepších filmov tohto roka.
Po jeho boku sa ako Jody predstavila známa britská herečka Emily Blunt, ktorú preslávila rola v ikonickej komédii Diabol nosí Pradu (The Devil Wears Prada), ktorá nedávno, po 20 rokoch, priniesla do kín svoju druhú časť.
Na filmovom portáli ČSFD mu diváci udelili slušné hodnotenie – 71 %. Väčšina divákov film chváli, tvrdia, že je skvelý a zábavný. Našlo sa však aj pár takých divákov, podľa ktorých je skôr nudný, trápny a zmätočný.
“Milujem ten film. Už som ho videla najmenej päťkrát a stále ma neskutočne baví.”
“Skvelý a zábavný film. Humor ma bavil, akcia tiež skvelá.”
“Príjemná oddychová podívaná, hlbokú myšlienku vám to neprinesie, ale vtipných situácií a dialógov hneď niekoľko.”
“Nebolo to dokonalé, ale je to materiál, ktorý vie pobaviť.”
“Párkrát som sa pousmial, inak to na mňa vôbec nefungovalo, bola to veľká nuda.”
Ak však máte skôr chuť zájsť tento víkend do kina, vyberte sa na novú českú komédiu Po večierke s hodnotením 73 %. Snímka vás prenesie niekoľko rokov späť v čase, do vášho detstva, keď ste letné prázdniny trávili v tábore. S humorom, ale aj s dojatím si tak budete môcť zaspomínať na bezstarostné detské časy. Podľa niektorých divákov je komédia vraj najlepším českým filmom tohto roka.
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