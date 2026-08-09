Zatmenie Slnka nás podľa astrológie ovplyvní na 6 mesiacov: Na pozore musia byť 3 znamenia zverokruhu

Už o tri dni sa na oblohe odohrá výnimočný astronomický úkaz – úplné zatmenie Slnka. Hoci pás úplného zatmenia povedie najmä cez Španielsko, Island, Grónsko či sever Ruska, veľká časť Európy vrátane Slovenska bude môcť pozorovať jeho čiastočnú fázu.
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Pre milovníkov astronómie ide o jedinečnú udalosť, no astrológovia hovoria, že význam zatmenia siaha oveľa ďalej než len k pohľadu na oblohu. Tvrdia, že jeho energia môže ovplyvňovať náš život ešte približne nasledujúcich šesť mesiacov, ako píše Cafe Astrology.
Výnimočný deň pre pozorovateľov oblohy
Podľa portálu NASA bude 12. augusta 2026 Mesiac prechádzať medzi Zemou a Slnkom, čím na krátky čas zakryje jeho svetlo. Úplné zatmenie bude viditeľné iba v úzkom páse vedúcom cez severný Atlantik, Island a Španielsko, zatiaľ čo vo väčšine Európy vrátane Slovenska uvidíme zatmenie len čiastočne. Tento úkaz nastane o 19:19 nášho času.
Pozorovanie si však vyžaduje špeciálne ochranné okuliare alebo certifikované filtre, pretože priame sledovanie Slnka môže poškodiť zrak.
Môže zatmenie naozaj ovplyvniť človeka?
Z vedeckého pohľadu neexistujú dôkazy, že by zatmenie Slnka priamo ovplyvňovalo ľudské telo, hormóny alebo psychiku. Vedci ho považujú za astronomický jav spôsobený presným postavením Zeme, Mesiaca a Slnka.
Úplne iný pohľad ponúka astrológia. Tá vníma zatmenie Slnka ako symbol nových začiatkov, veľkých rozhodnutí a udalostí, ktoré môžu zmeniť smer života. Podľa viacerých astrologických portálov sa účinky zatmenia často nerozvinú okamžite, ale postupne počas približne šiestich mesiacov – až do ďalšej sezóny zatmení.
Prečo práve šesť mesiacov?
Astrológovia vysvetľujú, že zatmenia otvárajú nové životné kapitoly. To, čo sa začne diať okolo 12. augusta, sa môže podľa nich postupne rozvíjať ešte niekoľko mesiacov.
Môže ísť o:
- nové pracovné príležitosti,
- zmeny vo vzťahoch,
- ukončenie nefunkčných situácií,
- nečakané životné rozhodnutia,
- nové ciele či smerovanie.
Práve preto býva zatmenie označované za jedno z najsilnejších období astrologického kalendára.
Čo odporúčajú astrológovia počas zatmenia robiť?
Hoci ide o odporúčania založené na astrologických presvedčeniach, niektorí ľudia ich dodržiavajú každý rok.
Astrológovia odporúčajú:
- spomaliť a dopriať si viac oddychu,
- zamyslieť sa nad tým, čo už vo vašom živote nefunguje,
- zapisovať si myšlienky alebo sny,
- venovať čas meditácii či pobytu v prírode,
- sústrediť sa na svoje dlhodobé ciele.
Podľa nich je to ideálny čas na vnútornú reflexiu, nie na unáhlené kroky.
Čomu by ste sa podľa astrológov mali radšej vyhnúť?
Práve počas zatmenia vraj bývajú emócie intenzívnejšie než zvyčajne. Z tohto dôvodu odporúčajú odložiť veľké rozhodnutia na neskôr.
Vyhnúť by ste sa mali najmä:
- impulzívnym rozchodom,
- výpovedi zo zamestnania pod vplyvom emócií,
- riskantným finančným investíciám,
- zbytočným konfliktom,
- rozhodnutiam, ktoré robíte iba v afekte.
Niektoré astrologické tradície tiež odporúčajú dopriať si pokojnejší režim, menej stresu a viac času pre seba.
Opatrnosť by mala byť na mieste u týchto ľudí
Hoci zatmenie Slnka môže podľa astrológov ovplyvniť každého, najintenzívnejšie by ho mali pocítiť Levi, Vodnári a Škorpióni. Keďže zatmenie nastáva v znamení Leva, práve ľudia narodení v tomto znamení môžu stáť na prahu významných osobných zmien.
Vodnári môžu riešiť témy partnerstiev a vzťahov, zatiaľ čo Škorpiónov môže čakať dôležitý posun v kariére alebo životných prioritách. Astrológovia týmto znameniam odporúčajú nerobiť unáhlené rozhodnutia, dôkladne si premyslieť ďalšie kroky a nechať udalosti prirodzene dozrieť.
Niektoré tradície spomínajú aj tehotné ženy
V niektorých kultúrach, najmä v hinduistickej tradícii, existujú odporúčania, aby tehotné ženy počas zatmenia zostali doma, oddychovali alebo sa vyhýbali určitým činnostiam, ako píše The Times of India.
Tieto odporúčania však vychádzajú z náboženských a kultúrnych zvykov, nie z vedeckých dôkazov. Moderná medicína nepotvrdila, že by zatmenie Slnka predstavovalo zdravotné riziko pre tehotné ženy.
Či mu veríte alebo nie, zatmenie bude výnimočné
Bez ohľadu na to, či patríte medzi priaznivcov astrológie alebo sa spoliehate výlučne na vedu, 12. august 2026 bude patriť medzi najzaujímavejšie dni roka. Astronómovia sa tešia na jeden z najvýznamnejších úkazov desaťročia a astrológovia veria, že môže odštartovať obdobie veľkých zmien.
Jedno je isté – ak budete zatmenie pozorovať, nezabudnite na certifikované okuliare určené na sledovanie Slnka. A ak veríte hviezdam, možno práve toto bude deň, ktorý odštartuje novú kapitolu vášho života.
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