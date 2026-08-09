O pár dní nastane výnimočné zatmenie Slnka po 15 rokoch. Vieme, o koľkej ho uvidíme zo Slovenska

V stredu večer sa môžeme tešiť až na dva výnimočné astronomické úkazy. Najprv nás čaká zatmenie Slnka, aké sa najbližšie zopakuje až v roku 2075, a následne ho vystriedajú Perzeidy. Skvelou správou je, že budú pozorovateľné aj z našich končín. Ako tieto javy pozorovať a čím sú výnimočné?
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Naposledy sme boli svedkami podobnej udalosti v roku 2011
Čiastočné zatmenie Slnka a následne maximum meteorického roja Perzeíd budú môcť ľudia na Slovensku pozorovať v stredu (12. 8.). Zatmenie sa začne krátko po 19.20 h a pri západe Slnka bude na západe krajiny zakrytých viac ako 80 percent slnečného disku. Ako vysvetlil Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV, po zotmení budú priaznivé podmienky aj na sledovanie Perzeíd, keďže Mesiac zapadne približne spolu so Slnkom.
„Výnimočné bude preto, že zatmenie s takou vysokou fázou je zriedkavé. Posledné zatmenie Slnka viditeľné zo Slovenska, keď bola zakrytá porovnateľne veľká časť slnečného disku, bolo 4. januára 2011,“ uviedol Svoreň. Ako dodal, tohtoročné zatmenie bude najvýraznejším zatmením pozorovateľným zo Slovenska až do prstencového zatmenia 13. júla 2075. Úplné zatmenie Slnka bude zo Slovenska viditeľné až 7. októbra 2135.
Začne v Košiciach
Zatmenie sa začne najskôr na východe krajiny. V Košiciach to bude o 19.20 h, v Banskej Bystrici o 19.21 h a v Bratislave o 19.22 h. Zo Slovenska bude možné sledovať iba prvú polovicu priebehu zatmenia, keďže Slnko medzitým zapadne. V Košiciach sa tak stane o 19.56 h, v Banskej Bystrici o 20.04 h a v Bratislave o 20.11 h.
Najväčšiu časť slnečného disku uvidia zakrytú pozorovatelia na západnom Slovensku. „Pás totality, t. j. miesto na zemskom povrchu, kde bude viditeľné úplné zatmenie, prebieha na západ od nás – z Islandu cez Atlantický oceán do Španielska. Čím ďalej na východ od tohto pásu bude pozorovateľ, tým bude vidieť zakrytú menšiu časť slnečného disku,“ vysvetlil Svoreň.
Zatmenie s takýmto vysokým percentom zakrytia možno podľa neho zo Slovenska pozorovať približne dva- až štyrikrát za storočie. Na pozorovanie odporúča vybrať miesto s voľným výhľadom smerom na západ bez budov či stromov. Zároveň upozorňuje na ochranu zraku.
Zatmenie vystrieda ďalší astronomický jav
Po západe Slnka budú môcť pozorovatelia pokračovať sledovaním maxima meteorického roja Perzeíd. Podmienky na pozorovanie majú byť veľmi priaznivé. „Mesiac, ktorý by mohol rušiť pozorovanie svojím svitom a znemožniť pozorovanie slabých meteorov, zapadne spoločne so Slnkom,“ priblížil Svoreň.
Na miestach bez rušivého osvetlenia bude podľa neho možné voľným okom spozorovať približne 45 až 60 meteorov za hodinu. V mestách bude ich počet výrazne nižší. „Tam môžete uvidieť len najjasnejšie meteory, ak budete mať veľké šťastie, dve až tri za hodinu. Takže závisí to od toho, aké tmavé bude vaše pozorovacie miesto,“ uviedol Svoreň.
Ako pozorovať Perzeidy?
Perzeidy bude možné sledovať na celej oblohe, vo večerných hodinách viac smerom na severovýchod. Najlepšie podmienky nastanú v druhej polovici noci, keď bude radiant roja stúpať vyššie nad obzor. Na bežné pozorovanie nie je potrebná astronomická technika.
„Ak nám ide o pekný zážitok, potom stačia naše oči, miesto bez rušivého osvetlenia a trpezlivé sledovanie,“ skonštatoval Svoreň. Oči by si pritom mali na tmu zvykať približne 15 až 20 minút a pozorovatelia by počas sledovania nemali toto prispôsobenie narúšať napríklad pozeraním do mobilného telefónu.
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