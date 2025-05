Toto v Chorvátsku nedáte do úst ani za nič: Našli sme 3 najhoršie jedlá pri Jadrane, z jedného sa vám môže urobiť nevoľno

Leto sa nezadržateľne blíži a možno sa už aj vy vidíte ležať na chorvátskej pláži a čítať dobrú knihu. A keď vám po celom dni slnenia vyhladne, nie je nič lepšie ako okúsiť miestnu kuchyňu. Nie všetky chorvátske špeciality však musia byť turistom po chuti. Našli sme tie, ktoré ľuďom sadli najmenej.

Gastronomická encyklopédia Taste Atlas zostavila rebríček najhorších chorvátskych jedál, vychádzajúci zo subjektívnych hodnotení jej používateľov. Rozhodli, že jeho víťazom sa stala obľúbená desiatová alebo olovrantová pochúťka, ktorá je známa aj na Slovensku.

Nie je ňou nič iné, ako chlieb s bravčovou masťou, posypaný mletou paprikou. Portál vysvetlil, že bola obľúbená v 90. rokoch počas vojny a vyrastali na nej celé generácie ľudí, no stále sa v Chorvátsku objavuje napríklad na vianočných trhoch. Chlieb s masťou u nás poznáme najmä na dedine, kde sa stále objavuje na jedálenských stoloch.

Druhé miesto obsadil chorvátsky dezert, o ktorom mnohí z nás možno ani len nepočuli. Má názov Stonska torta a ide o koláč nasladko, ktorého hlavnou surovinou sú cestoviny pripomínajúce penne, s mletými mandľami alebo vlašskými orechmi, strúhanou čokoládou či citrónovou kôrou.

Najčastejšie sa pripravuje v okrúhlej tortovej forme. Dopredu upozorňujeme, že ak trpíte tripofóbiou, pohľad na odkrojený kúsok vám nemusí byť príjemný.

V závese tejto lahôdky skončili chorvátske krvavnice, ktoré taktiež nemusia byť každému po chuti. Rovnako ako v prvom prípade, ide o pokrm, ktorý Slováci poznajú, no asi sa zhodneme na tom, že dokáže radikálne rozdeliť ľudí do dvoch táborov — kým jedni ich milujú, ďalší im nedokážu prísť na chuť. Ako možno viete, ide o jaternice plnené okrem mäsa aj krvou.

Budete sa oblizovať

Ak si neviete predstaviť, že by ste si na niektorom z týchto jedál počas dovolenky v Chorvátsku pochutili, nemusíte zúfať. Miestna kuchyňa ponúka aj množstvo dobrôt, po ktorých sa budete dozaista oblizovať. Pozreli sme sa aj na zoznam 100 najlepšie hodnotených miestnych jedál a okamžite nám v ňom padol do oka burek so syrom, čo je slaný druh pečiva, ale tiež sušená dalmatínska šunka alebo krafne — vyprážané buchtičky, podobné našim fánkam.