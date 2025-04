Nám nechutilo nič, priznala Slovenka: Ľudia prezradili, akým jedlám sa v Chorvátsku vyhýbajú, toto si myslia o pljeskavici

Pri plánovaní dovolenky niekedy možno dopredu premýšľame aj nad tým, ako sa tam budeme stravovať. Či sa spoliehať na reštaurácie alebo radšej zvoliť ubytovanie s kuchynkou, kde si budeme môcť niečo ukuchtiť. Niektorým môže robiť starosti aj miestne tradičné jedlo, napríklad ak cestujú aj s deťmi, ktoré by si pri ňom nemuseli prísť na svoje.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Samozrejme, ak cestujeme v rámci Európy, nemusíme sa obávať a takú pizzu, hamburger či cestoviny pravdepodobne nájdeme takmer všade. No ochutnávanie nových druhov jedál môže byť zážitkom samým osebe, preto by sme tomu mali byť otvorení. Narazili sme však na internete na diskusiu, v ktorej sa Slováci rozhovorili o téme jedla v obľúbenom Chorvátsku.

V otázke stálo — čomu sa vyhnúť pri jedení v Chorvátsku? A viacerí sa zhodli na tom, že táto milovaná destinácia pri Jadrane sa nenachádza na druhom konci sveta, preto sa nie je čoho obávať. No našli sa aj ľudia, ktorí sa podelili o svoje pozitívne alebo aj negatívne zážitky, ktoré si v súvislosti s jedlom odniesli od Jadranu domov.

Na pljeskavici sa ľudia nezhodli

„Podľa mňa tu nejde o konkrétne jedlo, ale skôr o zle pripravené jedlo, a to sa môže stať hocikde, v hociktorom podniku. Mne napríklad nesadla pljeskavica, ale to neznamená, že je to nechutné, iba mne to nechutilo, alebo v danej reštike to nevedeli pripraviť dobre. Zase chorvátska kuchyňa sa nelíši extrémne od slovenskej, aby ťa tam niečo veľmi prekvapilo,“ stojí v jednej z reakcií.

„Nám nechutilo nič, žili sme na pizzi a na syrových špagetách, čo som rýchlo zbúchala. V každej reštaurácii je to aj tak to isté — ryby, rezeň s hranolčekmi, pljeskavica a čevapčiči. Keď som k rezňu pýtala varené zemiaky, pozerali sa na mňa ako na blázna,“ priznala ďalšia Slovenka, ktorej jednoducho miestne jedlo nesadlo. Vysvetlila však, že má rada svoju klasickú kuchyňu. „Dcéra napríklad rada ochutnáva nové jedlá a nápoje, vie si to vychutnať. Mne je všetko veľmi rybové, kyslé alebo vyprážané,“ dodala.

No pochopiteľne sa ozvala aj druhá strana, ktorá si jedlo v Chorvátsku nevie vynachváliť. „Nám v Chorvátsku veľmi chutilo, najmä miestne špeciality — to, čo doma nemáme — pljeskavica, všetko s rybami a morskými plodmi. Najlepšie boli misy pre viac osôb, tam bolo na výber rôzne mäso a prílohy,“ odporučila spokojná komentujúca.

Zhodnotila, že všetko závisí od toho, čo máte radi a čo nie. Aj preto môže niekomu v Chorvátsku veľmi chutiť a ďalší sa radšej budú spoliehať na svoju domácu kuchyňu a zbalia si so sebou do kufra rezne.