Toto sú 3 najhoršie slovenské jedlá: Mnohí sa po nich zalizujú a jedno z nich ste si možno aj dnes natreli na chlieb

Tak schválne — ktoré sú podľa vás najhoršie slovenské jedlá? Dáme ruku do ohňa za to, že nech by ste tipovali čokoľvek, víťaza tohto rebríčka neuhádnete.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Pravdepodobne vám pri tejto otázke napadli jedlá s výraznou chuťou, ktorá nemusí sadnúť každému, alebo také, ktoré nie sú vizuálne oku lahodiace. Gastronomická encyklopédia Taste Atlas, ktorá prináša zaujímavé rebríčky jedál naprieč celým svetom, aktualizovala zoznam najhoršie hodnotených slovenských jedál. A prvé tri miesta vás prekvapia.

Vo výbere 14 jedál, ktoré sa netešia najlepšej povesti podľa hodnotení registrovaných užívateľov z celého sveta, sa objavili napríklad fliačky s kapustou, demikát, strapačky alebo žemľovka. Ruku na srdce, nikomu nemôžeme vyčítať, že mu táto lahôdka nesadla. Dokonca aj niektorí Slováci si ju spájajú so základnou školou, kde často nepatrila medzi populárne obedy. No šok prichádza, keď sa dostávame k víťazom rebríčka.

Úplne obyčajné jedlá

Tretiu priečku obsadili kokosové ježe, ktoré dostali hodnotenie len 3,5 hviezdičky z 5, druhú ryžový nákyp s 3,1 hviezdičkami z 5, o ktorom by sme predpokladali, že bude obľúbenejší ako žemľovka a prvenstvo patrí smotanovej nátierke. Taste Atlas svojim čitateľom vysvetlil, že sa vyrába z kyslej smotany a často dochucuje rôznymi bylinkami či cesnakom. V hodnotení celkovo obstála len na 2,7 hviezdičky z 5.

Ak by sme mali hádať, ktoré tri jedlá sa umiestnia na týchto miestach, asi nikdy by sme netipovali správne. No ako sa hovorí — proti gustu žiaden dišputát. A možno sa zhodneme na tom, že tieto porekadlá dokonale vystihujú spomínaný rebríček.