Nový film Scary Movie ovládol slovenské kiná. Jeho tržby už presiahli 217-tisíc eur

Blížiaci sa víkend bude priam ideálny na návštevu kina. Ak si z ponuky dostupných titulov neviete vybrať, pomôžeme vám. Pozreli sme sa na najnovšie zverejnené štatistiky zo slovenských multiplexov a poznáme absolútneho filmového kráľa.
Únia filmových distribútorov začiatkom týždňa zverejnila štatistiky z víkendu a ako sa aj dalo očakávať, naše kiná ovládol nový film Scary Movie.
Ako sme vás informovali, hororová paródia Scary Movie sa vrátila do kín po dlhých 13 rokoch. Tvorcovia chceli nadviazať na atmosféru prvých dvoch dielov a zároveň sériu reštartovať pre novú generáciu. Ide už o šiestu časť tejto „hororovej“ série, pričom prvá vyšla ešte v roku 2000. V slovenských kinách sa stala hitom okamžite po premiére.
V prvé dni prilákala 25-tisíc divákov
Počas otváracieho víkendu pritiahla v našich končinách pred strieborné plátna cez 22-tisíc ľudí, čo v prepočte na tržby znamená viac ako 190-tisíc eur. Celkovo Scary Movie videlo v kinách za prvý týždeň viac ako 25-tisíc divákov a jeho tržby presiahli 217-tisíc eur.
Novinke sa darí aj vo svete a jej celosvetové tržby podľa údajov Box Office Mojo už presiahli 118 miliónov dolárov, čo je v prepočte niečo málo cez 100 miliónov eur. Vyzerá to tak, že spomienková nostalgia v tomto prípade zafungovala. No jedna vec je návštevnosť kín a druhá kvalita diela. Mnohí diváci z kín domov spokojní neodchádzajú.
Na ČSFD novému Scary Movie svieti hodnotenie 58 % a na databáze IMDb rating 5,5/10. Niektorí diváci tvrdia, že je nudný a chýba mu humor. No na druhej strane sa v recenziách ozvali aj skalní fanúšikovia Scary Movie, ktorí sú s novým počinom spokojní a vyzdvihli, že niektoré paródie mu skutočne vyšli. Preto sa nenechajte odradiť hodnoteniami a ak obľubujete tento žáner, urobte si vlastný názor.
Od vydania prvej časti ubehlo už 26 rokov
Je to už neuveriteľných 26 rokov, odkedy nemilosrdný vrah Ghostface prvýkrát naháňal štvoricu tínedžerov, ktorých stvárnili Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris a Regina Hall. Štvoricu sa mu však nepodarilo zlikvidovať.
Po rokoch bizarných experimentov a návratov na plátno sú opäť tu, aby zbúrali všetky zábrany. Výsledkom je film, ktorý údajne prekračuje všetky hranice a za svojho najväčšieho nepriateľa považuje korektný humor. Snímka si totiž vystrelila z rodovej problematiky, rasizmu, tém spojených s LGBT+ komunitou aj z republikánov.
V najnovšej časti si zahral aj Damon Wayans Jr., syn Damona Wayansa, ktorý hral v prvom diele Bobbyho, a zároveň synovec pôvodných tvorcov.
O pozornosť divákov bojujú aj ďalšie zaujímavé tituly
Druhá priečka rebríčka Top 20 v slovenských kinách podľa najnovších štatistík patrí hororu s názvom Backrooms: Za stenou (Backrooms), na ktorý sa za dva premietacie týždne prišlo do našich kín pozrieť cez 32-tisíc divákov.
Stojí za ním len 20-ročný režisér Kane Parsons, ktorý v takomto mladom veku dosiahol mimoriadny úspech. Už ako 16-ročný sa venoval fenoménu tzv. backrooms a na YouTube tvoril krátke, nízkorozpočtové videá. Práve tie mu postupne otvorili cestu k celovečernému filmu. Z jeho videí sa stal virál.
Dejová línia filmu koncept predstavila cez život dvoch postáv – nešťastného majiteľa neúspešnej predajne s nábytkom po rozvode a jeho psychoterapeutky. Muž je bez peňazí, nemá nikoho blízkeho a v obchode s nábytkom dokonca aj býva. V suteréne jeho obchodu sa nachádza rozvodná skriňa s poistkami, ktoré na prvý pohľad nedávajú žiadny zmysel. A keď sa ich jedného dňa dotkne, v stene si všimne štrbinu. Zvyšok deja vám však prezrádzať nebudeme. Na ČSFD získal skvelých 71 %.
Tretie miesto obsadila animovaná snímka The Amazing Digital Circus: The Last Act s takmer 8500 divákmi. Jej hlavné postavy sú uväznené v digitálnom cirkuse a okrem toho, že sa snažia odhaliť pravdu o tomto virtuálnom priestore, musia sa vyrovnať aj so svojou minulosťou. Tento film je vlastne finále populárnej internetovej série určenej pre špecifické publikom, ktoré je však nadšené a na ČSFD obstál na vysokých 82 %.
Za touto trojicou sa v našich kinách umiestnil horor Posadnutosť (Obsession), film vychádzajúci zo života Michaela Jacksona s názvom Michael a ešte stále v rebríčku nájdeme aj romantickú komédiu Diabol nosí Pradu 2 (The Devil Wears Prada 2).
Tento víkend však prichádzajú aj novinky ako napríklad film legendárneho režiséra Stevena Spielberga Deň odhalenia (Disclosure Day), v ktorom sa vracia k svojmu obľúbenému žánru a otázke, či sme vo vesmíre sami. Takže je z čoho vyberať.
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