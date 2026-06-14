Kráľovná Slovenska sa presunula do Prahy: Gwen McMullen sa stretla s fanúšikmi aj v Česku, vstup bol zadarmo

Po dňoch plných stretnutí s fanúšikmi, módnych podujatí, ochutnávania slovenských špecialít a návštev viacerých miest prišla ďalšia zastávka. Gwen McMullen, ktorú slovenský internet preslávil pod prezývkou Kráľovná Slovenska, sa po pobyte v Bratislave, Pezinku a Nitre presunula do Prahy. Zdá sa pritom, že záujem o Američanku, ktorá sa stala nečakaným internetovým fenoménom, neutícha ani za hranicami Slovenska.
Počas uplynulých dní patrila medzi najdiskutovanejšie osobnosti slovenských sociálnych sietí, nie je azda nikto, kto o nej nepočul alebo ju nevidel. Na Slovensku sa stretla s množstvom fanúšikov, zúčastnila sa módnej prehliadky, ochutnávala miestne jedlá, absolvovala symbolickú korunováciu a viackrát otvorene priznala, že ju prijatie zo strany Slovákov úprimne dojalo.
Nevynechala ani nakúpy
O svojom pražskom programe informovala, už tradične, prostredníctvom sociálnych sietí. Zo zverejneného plagátu vyplýva, že sa v nedeľu 14. júna predstavila v priestoroch Levels Prague. Organizátori ju na propagačných materiáloch označili ako „Queen of Slovakia“, teda Kráľovnú Slovenska, a vstup na podujatie bol bezplatný.
Zdá sa, že po stretnutí s fanúšikmi sa jej deň v Prahe ešte neskončil. McMullen na sociálnej sieti zverejnila aj fotografiu s nákupnou taškou značky Hermès a fanúšikom odkázala, že si v českej metropole dopriala aj nákupy. Príspevok s taškou s nákupom zverejnila niekoľko hodín po plánovanom začiatku podujatia, čo naznačuje, že zvyšok dňa trávila spoznávaním mesta.
Po Slovensku zamierila do českej metropoly
Američanka sa v posledných dňoch stala jednou z najdiskutovanejších osobností slovenského internetu. Počas svojho pobytu pravidelne zverejňuje videá a fotografie, prostredníctvom ktorých fanúšikom ukazuje miesta, ktoré navštívila, aj momenty zo svojho programu.
Ešte pred odchodom do Prahy sa prihovorila sledovateľom z Nitry, kde zverejnila ďalší zo svojich typických outfit checkov. Predtým navštívila Bratislavskú hlavnú stanicu a mesto Pezinok, pričom na viacerých miestach sa stretla s fanúšikmi, ktorí jej počas návštevy pripravili srdečné privítanie.
Slovenskí fanúšikovia ju dojali
Svoj pobyt na Slovensku Gwen zakončila podujatím Royal Fashion Night by Lombardi v Bratislave. Na akcii bola hlavnou hviezdou večera a nechýbala ani symbolická korunovácia, ktorá ešte viac podporila jej prezývku Kráľovná Slovenska. Po podujatí zverejnila niekoľko emotívnych videí, v ktorých neskrývala dojatie.
Na jednom z nich opísala, že sa s ňou prišli stretnúť nie iba Slováci, ale aj Američania. V ďalšom sa poďakovala každému, kto prišiel, a tiež svojmu tímu.“ Som veľmi vďačná za každého na Slovensku,” uviedla s roztraseným hlasom plným emócií, a priznala, že sa jej splnil sen. “Je to viac, ako som si predstavovala, viac, ako si zaslúžim,” opísala svoje pocity z pozornosti, ktorá sa jej u nás dostala.
Okrem toho sa podelila aj o fotografiu, na ktorej je obklopená obrovskými kyticami kvetov a na hlave má, ako inak, kráľovskú korunu.
Od horaliek, cez Česko až po Prahu
Počas svojho pobytu v našich končinách už McMullen stihla navštíviť viacero miest a vyskúšať aj niekoľko slovenských produktov. Fanúšikom ukázala aj zábery z areálu v Pezinku, ktorý s humorom označila za „svoj zámok“. Pozornosť vyvolala aj jej návšteva bratislavskej hlavnej stanice.
O svoje dojmy sa podelila aj pri ochutnávke slovenských pochutín. Medzi prvými vyskúšala horalky, ktoré ju zaujali už svojím zložením. Neskôr ochutnala aj kofolu a svoje reakcie zverejnila na sociálnych sieťach.
Práve podobné momenty jej slovenskí fanúšikovia sledujú s veľkým záujmom. To, čo sa začalo ako internetový vtip založený na jej podobnosti s premiérom Robertom Ficom, sa postupne zmenilo na fenomén, ktorý ju priviedol až na Slovensko. Najnovšie sa jej cesta presunula do Prahy, kde sa stretla s ďalšími fanúšikmi. Zatiaľ pritom neprezradila, aké budú jej ďalšie plány, no už počas návštevy Slovenska vyhlásila, že sa sem v budúcnosti určite vráti.
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