Kráľovná Slovenska zverejnila emotívne video: Fanúšikom ukázala reakciu na svoj dokument, neskrývala dojatie

Slovenská kráľovná Gwen McMullen

Reprofoto: Instagram/gwynethmcmullen

Nina Malovcová
Kráľovná Slovenska Gwen McMullen
Poďakovala fanúšikom a ukázala záber z dokumentu.

Počas uplynulých dní patrila medzi najdiskutovanejšie osobnosti slovenských sociálnych sietí, nie je azda nikto, kto o nej nepočul alebo ju nevidel. Na Slovensku sa stretla s množstvom fanúšikov, zúčastnila sa módnej prehliadky, ochutnávala miestne jedlá, absolvovala symbolickú korunováciu a viackrát otvorene priznala, že ju prijatie zo strany Slovákov úprimne dojalo. Správne tušíte, reč je Gwen McMullen, ktorej však už nikto nepovie inak ako Kráľovná Slovenska.

A našu kráľovnú opäť premohli emócie. Na Instagrame zverejnila video, v ktorom sa prihovára fanúšikom krátko po tom, čo videla poslednú scénu dokumentu o sebe. „Práve som videla poslednú scénu môjho dokumentu,“ hovorí McMullen vo videu, pričom neskrýva slzy dojatia.

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Slovenská kráľovná Gwen McMullen v dokumente
Reprofoto: Instagram/gwynethmcmullen

Následne sa prihovorila svojim fanúšikom a opäť im poďakovala za podporu, ktorú jej počas uplynulých dní prejavovali. „Toto je najúžasnejšia etapa môjho života. Som z toho veľmi šťastná. Veľmi sa teším, keď to uvidíte. Som veľmi šťastná. Ľúbim vás. Ďakujem za všetko a veľmi pekne ďakujem. Kráľovná je jednoducho úžasná. Mám vás rada,“ odkázala. Následne zverejnila aj jeden zo záberov z dokumentu. Fanúšikom tak ponúkla malú ukážku z projektu, o ktorom vo videu hovorila a o ktorom je zatiaľ len veľmi málo informácií.

Nevynechala ani nákupy

O svojom pražskom programe informovala už tradične, prostredníctvom sociálnych sietí. Zo zverejneného plagátu vyplýva, že sa v nedeľu 14. júna predstavila v priestoroch Levels Prague. Organizátori ju na propagačných materiáloch označili ako „Queen of Slovakia“, teda kráľovnú Slovenska, a vstup na podujatie bol bezplatný.

Zdá sa, že po stretnutí s fanúšikmi sa jej deň v Prahe ešte neskončil. McMullen na sociálnej sieti zverejnila aj fotografiu s nákupnou taškou značky Hermès a fanúšikom odkázala, že si v českej metropole dopriala aj nákupy. Príspevok s taškou s nákupom zverejnila niekoľko hodín po plánovanom začiatku podujatia, čo naznačuje, že zvyšok dňa trávila spoznávaním mesta.

Po Slovensku zamierila do českej metropoly

Američanka sa v posledných dňoch stala jednou z najdiskutovanejších osobností slovenského internetu. Počas svojho pobytu pravidelne zverejňuje videá a fotografie, prostredníctvom ktorých ukazuje fanúšikom miesta, ktoré navštívila, aj momenty zo svojho programu.

Ešte pred odchodom do Prahy sa prihovorila sledovateľom z Nitry, kde zverejnila ďalší zo svojich typických outfit checkov. Predtým navštívila Bratislavskú hlavnú stanicu a mesto Pezinok, pričom na viacerých miestach sa stretla s fanúšikmi, ktorí jej počas návštevy pripravili srdečné privítanie.

Slovenskí fanúšikovia ju dojali

Svoj pobyt na Slovensku Gwen zakončila podujatím Royal Fashion Night by Lombardi v Bratislave. Na akcii bola hlavnou hviezdou večera a nechýbala ani symbolická korunovácia, ktorá ešte viac podporila jej prezývku kráľovná Slovenska. Po podujatí zverejnila niekoľko emotívnych videí, v ktorých neskrývala dojatie.

Slovenská kráľovná Gwen McMullen
Foto: Screen Instagram (gwynethmcmullen)

Na jednom z nich opísala, že sa s ňou prišli stretnúť nielen Slováci, ale aj Američania. V ďalšom sa poďakovala každému, kto prišiel, a tiež svojmu tímu.“ Som veľmi vďačná za každého na Slovensku,” uviedla s roztraseným hlasom plným emócií, a priznala, že sa jej splnil sen. “Je to viac, ako som si predstavovala, viac, ako si zaslúžim,” opísala svoje pocity z pozornosti, ktorá sa jej u nás dostala.

Okrem toho sa podelila aj o fotografiu, na ktorej je obklopená obrovskými kyticami kvetov a na hlave má, ako inak, kráľovskú korunu.

Od horaliek cez Česko až po Prahu

Počas svojho pobytu v našich končinách už McMullen stihla navštíviť viacero miest a vyskúšať aj niekoľko slovenských produktov. Fanúšikom ukázala aj zábery z areálu v Pezinku, ktorý s humorom označila za „svoj zámok“. Pozornosť vyvolala aj jej návšteva bratislavskej hlavnej stanice.

O svoje dojmy sa podelila aj pri ochutnávke slovenských chuťoviek. Medzi prvými vyskúšala horalky, ktoré ju zaujali už svojím zložením. Neskôr ochutnala aj kofolu a svoje reakcie zverejnila na sociálnych sieťach.

Práve podobné momenty jej slovenskí fanúšikovia sledujú s veľkým záujmom. To, čo sa začalo ako internetový vtip založený na jej podobnosti s premiérom Robertom Ficom, sa postupne zmenilo na fenomén, ktorý ju priviedol až na Slovensko. Najnovšie sa jej cesta presunula do Prahy, kde sa stretla s ďalšími fanúšikmi. Zatiaľ pritom neprezradila, aké budú jej ďalšie plány, no už počas návštevy Slovenska vyhlásila, že sa sem v budúcnosti určite vráti.

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