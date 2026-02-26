Jej veličenstvo prehovorilo k národu v slovenčine: Kráľovná má pre nás odkaz, pripravila aj prekvapenie

McMullen naznačila, že by sa na Slovensko rada dostala.

Krátky úryvok zo slovenskej hymny, úsmev do kamery a predstavenie sa v slovenčine. Americká influencerka Gwen McMullen zareagovala na vlnu porovnaní s predsedom vlády Robertom Ficom priamo videom, ktoré zverejnila na Instagrame.

Záznam otvorila slovami: „Ahoj Slovensko, tu ja, tvoja kráľovná Gwen McMullen.“ Následne pokračovala už v angličtine a venovala sa reakciám, ktoré sa v posledných dňoch šírili na slovenských sociálnych sieťach.

 

Odkaz hejterom aj fanúšikom

Influencerka priznala, že ju intenzita reakcií prekvapila. „Som nesmierne poctená a nadšená z prívalu lásky, ktorú ste mi v posledných dňoch prejavili. Bolo to neuveriteľné,“ uviedla. Dodala, že si užila čítanie komentárov aj správ, ktoré jej zo Slovenska prichádzali. Zároveň spomenula, že sa vďaka situácii dozvedela viac o krajine aj jej obyvateľoch. „Mala som možnosť dozvedieť sa veľa o vašej krásnej krajine a o ešte úžasnejších ľuďoch, ktorí v nej žijú,“ povedala.

Vo videu sa dotkla aj negatívnych reakcií. „Samozrejme, objavilo sa aj pár komentárov. Videla som ich. Boli nevhodné. To sú hejteri. Pravdepodobne mladí. Odpúšťam vám,“ odkázala. Väčšine sledujúcich však adresovala poďakovanie. „Som vám veľmi vďačná za všetku lásku,“ zdôraznila.

Spomenula aj Slovenskú republiku

McMullen naznačila, že by sa na Slovensko rada dostala. „Robím všetko pre to, aby som sa k vám dostala. A s vašou podporou si naozaj myslím, že sa mi podarí prísť za mojimi novými priateľmi do Slovenskej republiky,“ uviedla. Na záver dodala aj výzvu smerom k svojim priaznivcom: „Ak by ste ma chceli podporiť a vidieť, ako sa posuniem k titulu Queen of Slovakia, môžete si kúpiť tričká na queenofslovakia.com.“

Dvojníčka Fica za veľkou mlákou

Gwen McMullen je americká influencerka, ktorá sa preslávila najmä na platforme TikTok. Svoju online kariéru odštartovala vo februári 2022 a už v priebehu prvých mesiacov si vybudovala výraznú fanúšikovskú základňu. Popularitu jej priniesli videá zamerané na módu, tanec aj bežné situácie zo života, ktoré spracúva s výrazným, miestami ironickým humorom.

 

Jedno z jej videí si pozrelo viac ako 2,5 milióna používateľov. Okrem TikToku je aktívna aj na Instagrame, kde spolupracuje s viacerými značkami. Pravidelne komunikuje so sledovateľmi prostredníctvom živých vysielaní, v ktorých stavia na spontánnosti a priamej interakcii s publikom. Práve táto bezprostrednosť jej priniesla stovky tisíc priaznivcov.

Americká influencerka Gwen McMullen sa v posledných dňoch stala nečakanou témou aj medzi slovenskými používateľmi, ktorí si začali masovo všímať jej podobnosť s predsedom vlády Robertom Ficom. Objavili sa aj viaceré satiristické koláže, v ktorých sa dokonca spomína aj Romana Tabaková.

