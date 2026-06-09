Kráľovná Slovenska je už na ceste k nám: Influencerka, ktorú Slováci prirovnávajú k Ficovi, mieri do Bratislavy

Americká influencerka Gwen McMullen

Foto: Instagram/gwynethmcmullen

Nina Malovcová
Kráľovná Slovenska Gwen McMullen
V hlavnom meste ju čaká módna šou, stretnutie s fanúšikmi aj afterparty.

Americká influencerka Gwen McMullen, ktorú si slovenskí používatelia sociálnych sietí obľúbili pre jej údajnú podobnosť s premiérom Robertom Ficom, mieri na Slovensko. Tvorkyňa, ktorá sa na internetový fenomén rozhodla reagovať s humorom a začala sa označovať za „kráľovnú Slovenska“, sa už tento týždeň stretne so svojimi fanúšikmi v Bratislave.

O jej návšteve informovali organizátori projektu QUEEN ARRIVES v tlačovej správe. Podľa nich je McMullen už na ceste do strednej Európy a v piatok 12. júna sa predstaví na podujatí v bratislavskom Neptune Clube, kde ju čaká módna prehliadka, stretnutie s fanúšikmi aj následná afterparty. Aktuálne sa pritom nachádza na medzizastávke v Amsterdame, pričom svoju cestu nezabúdala zverejnovať svojim sledovateľom.

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Zo sociálnych sietí až na Slovensko

Príbeh Gwen McMullen sa začal na sociálnych sieťach, kde si mnohí Slováci všimli jej podobnosť s premiérom Robertom Ficom. Z pôvodne nenápadných príspevkov a vtipov sa postupne stal virálny fenomén, ktorý prerástol hranice internetu.

Americká influencerka Gwen McMullen
Foto: Instagram/gwynethmcmullen

Samotná influencerka sa rozhodla celú situáciu prijať s nadhľadom. Namiesto odmietania internetových vtipov ich premenila na súčasť svojej online identity a začala komunikovať so slovenskými fanúšikmi. Práve vďaka tomu si získala ďalších priaznivcov aj mimo Spojených štátov. „Celé sa to začalo na obrazovke telefónu. A teraz to bude skutočné. Uvidím ľudí, ktorí ma podporovali, naživo a budem im môcť podať ruku. To sa nedá porovnať so žiadnym lajkom,“ odkázala McMullen prostredníctvom organizátorov.

Fanúšikov čaká módna šou aj stretnutie

Hlavným bodom programu bude módna prehliadka značky Lombardi Fashion House. Počas večera sa uskutoční aj premiéra novej dámskej kolekcie, na ktorej sa McMullen podieľala.

Návštevníci sa môžu tešiť aj na hudobný program, tanečné vystúpenia, stretnutie s influencerkou a oficiálnu afterparty. Organizátori zároveň avizujú, že v najbližších dňoch predstavia ďalších hostí a účinkujúcich. „Dámsku kolekciu sme s Gwen nevytvárali preto, aby niekoho napodobňovala. Má slušať žene, ktorá vie, kto je,“ uviedol módny návrhár Jozef Grondžák.

Bratislavské podujatie nebude jedinou zastávkou projektu. Organizátori pripravujú aj ďalšie akcie vrátane stretnutia fanúšikov v Prahe. Súčasťou plánov je aj dokumentárny film, ktorý sa bude venovať nielen virálnej popularite Gwen McMullen, ale aj témam identity, duševného zdravia a vplyvu sociálnych sietí.

O návšteve Slovenska hovorila už vo februári

Myšlienka prísť na Slovensko pritom nie vôbec impulzívny nápad pojašenej Američanky. Už 26. februára 2026 zverejnila Gwen McMullen video, v ktorom sa prihovorila slovenským fanúšikom. Začala po slovensky slovami „Ahoj Slovensko, tu ja, tvoja kráľovná Gwen McMullen“ a následne poďakovala za podporu, ktorej sa jej dostávalo zo Slovenska.

V tom čase zároveň naznačila, že by sa s ľuďmi chcela stretnúť aj osobne. „Robím všetko pre to, aby som sa k vám dostala. A s vašou podporou si naozaj myslím, že sa mi podarí prísť za mojimi novými priateľmi do Slovenskej republiky,“ odkázala fanúšikom.

Slovákov si získala aj charitatívnym gestom

Gwen McMullen sa medzi slovenskými fanúšikmi nezviditeľnila iba vďaka virálnym videám a dávke humoru. Pozornosť vzbudila aj v momente, keď sa rozhodla pomôcť ľuďom v núdzi. Po spustení vlastnej kolekcie merchu oznámila, že celý zisk z predaja venuje na charitu.

Kolekcia sa vypredala za menej ako 24 hodín a influencerka následne prezradila, že peniaze putovali organizácii Depaul Slovensko, ktorá pomáha ľuďom bez domova. Vo videu poďakovala slovenským fanúšikom za podporu a uviedla, že práve vďaka nim mohla prispieť na dobrú vec. Charitatívne gesto si vyslúžilo množstvo pozitívnych reakcií a ešte viac posilnilo jej popularitu na Slovensku.

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