Romantické zvraty v seriáli Sľub pokračujú: Jeden vzťah čoskoro skončí a nový potenciálne začne

Kamila a Zuzana zo seriálu Sľub.

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Seriál Sľub
Diváci budú mať nádej, že Zuzana a Michal opäť skončia spolu.

Diváci rodinného seriálu Sľub vedia, že niekedy je to so zápletkami ako na horskej dráhe. Ledva sa stihnú tešiť a už opäť skončia v slzách. Obzvlášť tento týždeň, keď oplakali smrť seriálovej Zlatice, ktorú stvárňovala Dagmar Sanitrová.

Hlavnými postavami však ostávajú Zuzana a Michal, keďže práve podľa ich sľubu, ktorý dali zosnulým kamarátom, je pomenovaný celý seriál. Na začiatku boli kolegovia, ktorí sa nemuseli, potom postupne diváci sledovali, ako sa do seba zaľúbili, no vždy, keď si k sebe našli cestu, niečo ich rozdelilo. Alebo skôr niekto, keďže to bol najprv Igor a túto sériu je to Kamila.

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Čo sa v posledných epizódach udialo

Nedávno sa diváci potešili, keď zistili, že sa Michal rozhodol posunúť svadbu s Kamilou po tom, ako sa mu do rúk dostali isté inkriminujúce fotografie. Na nich sa mala až príliš blízko k Paľovi Hanúskovi, kvôli čomu bol Michal presvedčený, že s ním niečo má a že nie je žena, ktorú chce po svojom boku. Kamila však znova ukázala, že je dva kroky pred ním, keď zachránila situáciu tým, že mu prvýkrát vyznala lásku.

Postavy Kamila a Michal zo Sľubu.
Foto: TV Markíza

Hoci sa zdalo, že Michal v Kamilu nadobro stratil dôveru, obzvlášť, keď si uvedomil, že by o situácii nevedel, ak by sa k nemu spomínané fotografie nedostali, nakoniec ich vzťah nebol až tak nalomený. Síce sa ich svadba posunula, keďže si ženích potreboval utriediť myšlienky, nakoniec aj tak s Kamilou skončili v objatí a Zuzana, ktorá sa tešila a chcela ho hneď prísť utešovať, nakoniec ostala sklamaná.

Neskôr, keď sedeli spoločne v kuchyni práve v deň ich svadby, neodpustila si poznámku, no ani tá nestačila na to, aby sa vzťah Michala a Kamily rozpadol. Zdalo sa tak, že ich nič nerozdelí, no to vôbec nie je pravda.

Postavy Michala a Zuzany zo Sľubu.
Foto: TV Markíza

Romantické zvraty nekončia

Ako napovedajú informácie na portáli ČSFD, už čoskoro bude mať Zuzana v rukách ďalšie informácie, ktoré by mohli ukázať Kamilinu pravú tvár a rozhodne sa ich pred Michalom neutajiť. A svet sa div, konečne sa rozhodne nadobro s Kamilou rozísť. Čo však bude pre divákov pravdepodobne nepochopiteľné, Michal sa rozchod s Kamilou rozhodne pred Zuzanou utajiť.

Ružové to nebudú mať ani Martinka s Igorom. Hoci teraz smúti za mamou, nie je to tak dávno, čo sa novomanželia pohádali o tom, ako si ich manželstvo vlastne predstavovali a aké povinnosti sa spájajú s rolami manžela a manželky. Zdá sa, že aj ich cesty sa po novom úplne rozpoja a Martinka bude odmietať vrátiť sa k svojmu doktorovi.

Najbližšie epizódy tak rozhodne budú napínavé. Obzvlášť, keď len týždeň po tom, ako sa v popisoch epizód spomína rozchod Michala a Kamily, stojí v nich aj to, že sa ho Kamila odmietne len tak ľahko pustiť a bude za ich vzťah bojovať. Nie je však jediná, ktorá bude chcieť dať láske šancu, keďže sa konečne dočká aj pani Mária, Zuzanina mama, ktorá pôjde na rande, hoci zatiaľ nie je známe, s kým.

Dali divákom nádej

Tvorcovia sa však divákom rozhodli poskytnúť nielen dobré, ale aj lepšie správy. Zdá sa totiž, že Michal Kamile druhú šancu nedá a tá sa napokon sťahuje do vily, a tak si všetci diváci, ktorí sa neustále hnevali, že je v dome spolu so Zuzanou a malým Kubkom, konečne vydýchnu. Navyše svitá nádej, že sa Zuzana a Michal dajú dokopy ešte v závere tretej série.

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